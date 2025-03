«El entrenador también aprende en este tipo de proyectos»

Todas las decisiones arbitrales aFue ganarle 3-2 al Ceuta en la última jornada de Liga y ponerse la comisión deportiva emeritense en contacto ... por primera vez con Sergi Guilló Barceló (Elx, Alicante, 1991), quien declinó las conversaciones hasta que terminase su eliminatoria final por el ascenso ante el Barakaldo, «por respeto a mi trabajo y al Orihuela», confesó el nuevo técnico del Mérida en su presentación. Y aunque han existido varias alternativas al entrenador alicantino, «cuando terminó su temporada fuimos directamente a por él porque la decisión ya estaba tomada», reconoce Alejandro Pérez, director general del club.

Es consciente Sergi Guilló de qué reto acepta y qué función va a ocupar. «El club tiene claro su proyecto y yo me alineo en mucha de las cosas que hablan. Sé que me tendré que adaptar, pero es que la forma de trabajar aquí se amolda mucho a como se trabaja en la élite. El entrenador también aprende en estas situaciones. No obstante, tengo claro que estoy en el sitio idóneo. Sabemos que aquí sólo con rendir no vale. He conseguido imponer mi estilo e idea de juego en mi última aventura y quiero conseguirlo otra vez aquí en Mérida», enhebró sin titubear su declaración de intenciones el nuevo técnico emeritense.

«He hablado con Mark y es un loco del fútbol», continuó el alicantino. «Con él hablas de fútbol de verdad, está muy puesto Es un conocedor de todas las categorías y puedes estar horas y horas hablando con él: de jugadores, de táctica, de estilo…Me tendré que poner al día con el inglés para no depender tanto de las traducciones de Alejandro». Un Alejandro Pérez que volvió a recalcar lo que busca la propiedad con Sergi Guilló: «Nos encanta lo rápido que recuperan sus equipos el balón. Además, tienen solidez defensiva, sabiendo sufrir cuando no tiene balón. Y luego tienen esas transiciones que tanto nos gustan en el Romano. También es el hombre que buscábamos por la edad y el perfil que tiene: aquí premiamos el riesgo y no lo penalizamos».

Acompañado en la presentación por su sempiterno ayudante, Dani Soler, a Sergi Guilló le acompañará en su nueva aventura el resto del cuerpo técnico aportado por el club (Juancho Pérez, Davo, Prosi, fisios y readaptadores), salvo Carlos García, cuyo reajuste en el organigrama lo destinará, seguramente, al equipo juvenil. «El objetivo esta temporada es dar un paso adelante. El partido a partido nos dirá hasta dónde podemos llegar. La idea es intentar tener más tranquilidad que el año pasado y a partir de ahí, crecer…. Sin ponernos límites», explicó Guilló.

Y ya sin Chuma

El nuevo entrenador del Mérida está informado y al día de todos los movimientos del mercado que revolotean alrededor del club, «y aunque claro que contribuyo con mi aportación y opiniones, yo no mando. Hay otros que deciden en esa parcela. Pero tengo claro que tendré buenas herramientas». Una de ellas no será Chuma, el pichichi y uno de los mejores futbolistas del Romano este último curso. «Nos trastoca la planificación deportiva pero no podíamos hacer nada: han pagado su cláusula», confiesa el director general. «Nuestro objetivo es lo que ha pasado con Chuma. Ha sido uno de los mejores traspasos en los últimos diez años». Aunque el Wieczysta Kraków polaco no ha depositado el importe de la cláusula en la Federación Española, ambos clubes han llegado a un acuerdo para agilizar el trámite del traspaso y evitar intermediarios en el pago.

«No he dudado mucho en tomar esta decisión. Ha sido más duro tener que despedirse de Orihuela. Cuando decido salir, sé que este es el mejor lugar por el proyecto que me presentaron, por el futuro que tiene el club y por el interés que mostraron en mí. Era muy difícil decirles que no. El Mérida tiene una forma de trabajar diferente al resto y a mí me gustan los retos», resumió Sergi Guilló, que en la segunda semana de julio volverá a calzarse las botas y el silbato para liderar el tercer proyecto de Mark Heffernan en el Romano.