La enfermería vuelve a desquiciar al Mérida

«Sí, es para preocuparse», confiesa Rai, que a dos semanas del inicio liguero suma hasta nueve ausencias en una plantilla de 21 efectivos. «No ... es normal a estas alturas de pretemporada tener tantas bajas». La más preocupante, ahora mismo, es la de Luis Acosta, jugador franquicia del Romano. El mediocentro gaditano no jugó ya en el Príncipe Felipe el pasado sábado por unas molestias en el cuádriceps. Está pendiente de pruebas y su concurso en la primera jornada ante el Linares es dudoso. «Esperemos que sea poquito y pueda llegar», aporta Rai.

Y encima, mientras se rumiaba el desconsuelo por Acosta, sucedió lo de Bonaque, al final menos grave de lo que las imágenes mostraron: el central onubense levantando la mano al instante, José Andrés llevándose los guantes a la cabeza, los fisios trasladándolo mientras cojeaba por toda la banda del Príncipe Felipe durante minutos eternos… «Ha sido una patada que le afecta al nervio, pero poquita cosa. Esperamos que el miércoles esté ya entrenando con nosotros», calmó a posteriori Rai.

¿El resto? A Akito se le espera ya esta semana (aunque en el club cruzan los dedos), Palomares y Elejalde continúan con sus respectivas recuperaciones (no llegarán a los primeros partidos de Liga) y Álvaro Juan, Diego Parras, Ismael Gutiérrez y Sandoval no jugaron en Cáceres por precaución (los dos primeros porque están saliendo de lesión, el mediocampista por molestias en el cuádriceps y el extremo asturiano porque suma muchos minutos esta pretemporada).

«Y tal y como está el tema de les lesiones, también hemos decidido cambiar a Busi porque lleva muchos minutos acumulados esta pretemporada, estamos escasos de efectivos arriba y no queremos arriesgar más», expresó también tras el último test el técnico del Mérida, una vez que el propio Busi abandonó el terreno de juego cojeando. «Un pisotón fuerte en el empeine».

Rai, descontento

Y a pesar del panorama, desechó Rai cualquier pretexto: «No son excusas las bajas que tenemos para el partido que hemos hecho». Con muchos jugadores destinados a ser segunda unidad y sin muchas sustituciones para descargar de minutos, el Mérida compitió en el Príncipe Felipe ante un buen Cacereño: «Pero lo único positivo es que no hemos perdido. Por lo demás, no me ha gustado el equipo», se mostró contundente el técnico romano.

«No me ha gustado para nada el equipo desde el inicio. Hemos estado muy pasivos, no hemos sido intensos, hemos estado muy cómodos (sobre todo de medio campo hacia adelante). ¿Qué pasaría si durante la temporada nos vemos en una situación de tantas bajas? Al final hay que exigirles a todos, a los jugadores del filial, a los juveniles, a los del primer equipo… No me voy nada satisfecho con la actitud que hemos tenido», valoró Rai, que acumula dos partidos sin celebrar un gol de su equipo.

Como casi únicas conclusiones de la penúltima prueba de pretemporada: Jorge Padilla viene para ser titular («con lo que teníamos, le hemos ajustado ahí en banda izquierda. Es un futbolista que nos tiene que aportar mucho, da igual si por cualquiera de las dos bandas o por dentro») y es sustancial que Acosta no se constipe («Ben Hamed y Beneit se han esforzado bien en esa posición, han hecho un buen trabajo, pero no han estado acertados con balón y sin Acosta perdemos presencia física y salida de balón»).

Lo próximo del Mérida, presentación de las nuevas equipaciones aparte este próximo viernes en el Templo de Diana, será el sábado en Villanueva de la Serena. «Intentaremos recuperar a algún efectivo para el choque ante el Villanovense y que algunos puedan ir cogiendo minutos y nos ayuden en lo que puedan en el inicio de temporada». Mientras, a rezarle a la enfermería.