Empate a nada entre Villanovense y San Roque

Josip Visnjic: «No ha sido suficiente para sacar el partido adelante»

«No hemos entrado bien en el partido, creo que ellos dominaron bien el juego en los primeros 30 minutos, sabíamos que tienen jugadores con esta forma de jugar y no hemos tenido personalidad para tener el balón y no estar tan nerviosos», analizaba sobre el primer tiempo Josip Visjnic, «ya la segunda parte ha sido nuestra, hemos tenido alguna ocasión clara, pero no ha sido suficiente para sacar el partido adelante». El técnico serbio miraba también a la clasificación: «Estamos en las mismas, nuestros rivales directos tampoco han sacado buenos resultados y vienen jornadas de enfrentarnos a los equipos de arriba, el que menos falle estará arriba».