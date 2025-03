Empate del Mérida que sabe a poco pero que dice mucho

Barrero: «Queríamos ganar o perder, no empatar»

El técnico del Mérida lo tenía claro: «Entre sumar un punto y no sumar había que tomar una decisión y decidimos en el tramo final quitar centrocampistas y meter delanteros para que el partido se volviera loco… y casi nos sale bien. Hemos jugado a esa ruleta, porque un punto no nos sacaba de nada y los tres nos hubieran dado muchísimo». Lo único que le faltó al Mérida en Santo Domingo, según Juanma Barrero, fue acierto, «porque situaciones hemos tenido. No queríamos que el partido se volviera loco hasta el final. Diez minutos de locura, sí… porque más tiempo con la calidad que tiene el Alcorcón era muerte casi segura». «La primera parte ha estado muy disputada, no les estábamos dejando ser precisos. Prácticamente han pasado pocas cosas. Muy táctica y con menos alegría que la segunda. Y tras la expulsión hablamos en el descanso de no volvernos locos para que no nos pasara lo que ya pasó en la primera vuelta en el Romano. Y hemos salido del vestuario bien, con centros laterales peligrosos. Pero al final no nos valía el punto y hemos puesto dos delanteros a ver qué pasaba, porque no teníamos nada que perder. Creo que el empate ha sido justo porque hemos podido ganar pero también hemos podido perder».