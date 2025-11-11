HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Manu Rivas y Artola pugnando por un balón con Olakigbe. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida y el filial del Brentford empatan en el duelo entre ‘hermanos’

El amistoso, que constó de tres partes de media hora, acabó 1-1 y congregó a 1.130 espectadores en tribuna

R. P.

Mérida

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:36

Comenta

Fue el típico partido de pretemporada, pero con ritmo del mes de noviembre. O sea que mucho mejor. Con el empate a uno final tras ... tres tiempos de media hora, Mérida y Brentford B agradaron a los 1.130 espectadores que se citaron en la tribuna del Romano un martes tarde laborable. Entre ellos, el presidente de ambas entidades, Cliff Crown, con la nueva camiseta roja del Mérida bajo el abrigo.

Te puede interesar

