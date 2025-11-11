El Mérida y el filial del Brentford empatan en el duelo entre ‘hermanos’

Fue el típico partido de pretemporada, pero con ritmo del mes de noviembre. O sea que mucho mejor. Con el empate a uno final tras ... tres tiempos de media hora, Mérida y Brentford B agradaron a los 1.130 espectadores que se citaron en la tribuna del Romano un martes tarde laborable. Entre ellos, el presidente de ambas entidades, Cliff Crown, con la nueva camiseta roja del Mérida bajo el abrigo.

Los goles llegaron de seguido. Casi en la primera ocasión del partido, el delantero portugués Rodrigo Pereira adelantó a los emeritenses en el 20', tras cazar un rechace de Artola y definir muy bien al palo largo del guardameta inglés. Y tres minutos más tarde, fue Picotto el que remató un centro en área chica para empatar el amistoso. Fran Beltrán no le concedió ni un solo minuto a los titulares del pasado domingo ante el Castilla, y jugó con Cacharrón bajo palos; Felipe Alfonso, Gaizka, Lancho y Manu Rivas en defensa; Miki Muñoz, Capi y Benny por dentro; Rui Gomes y Artola por bandas; y como hombre más adelantado, Rodrigo Pereira.

Ya en el segundo tiempo, dos canteranos relevaron a los que más minutos jugaron el pasado domingo, como Gaizka y Benny. Y en el tercer tiempo, Fran Beltrán regaló minutos al resto de los chavales de la cantera que fueron convocados, entre ellos el tercer portero, Álex Gil. De los emeritenses, que utilizaron el partido para repartir cargas y darle minutos a los menos habituales, destacaron la calidad de Rui Gomes con balón, la lucha arriba de Artola y Rodrigo Pereira y el recorrido de Manu Rivas por banda izquierda. Por el filial del Brentford, el que más llamó la atención fue el mediapunta Donovan, capaz de abarcar mucho campo y participar en la mayoría de las jugadas de ataque de su equipo.