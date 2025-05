El emocionante debut de Pablo Guerrero con el primer equipo

PACO DÍAZ LLERENA. Miércoles, 1 de junio 2022, 08:16 Comenta Compartir

Pablo Guerrero (Llerena, 2003) cumplió un sueño el pasado sábado debutando con el primer plantel del Badajoz. El partido, perteneciente a la última jornada de Primera RFEF, enfrentaba al equipo blanquinegro, que ya no se jugaba nada tras perder las opciones matemáticas de playoff, contra el Rayo Majadahonda en el Nuevo Vivero. Pablo, que es canterano del Llerenense y comenzó a brillar a los 16 años con su primer equipo en Tercera, no tenía claro que fuera a debutar hasta el último momento. «El lunes me dijeron que tenía que ir la semana completa a entrenar con el primer equipo. Ahí empecé a pensar que quizá iba a ir convocado». El viernes le comunicaron que él y tres compañeros del juvenil iban a entrar en la convocatoria y que podrían debutar. «Cuando me mandan a calentar en el partido no estaba convencido de que fuese a salir, porque había compañeros del primer equipo en el banquillo y, al final, están delante de ti. Cuando me llama el entrenador y me dice que voy a entrar... la sensación es única, inexplicable, muy emocionante», expresa el futbolista llerenense.

A pesar de la derrota en el último suspiro de su equipo (1-2), Guerrero pudo disputar los minutos finales del encuentro después de entrar en el 82 de partido. El llerenense mostró maneras y aprovechó la oportunidad para demostrar su calidad técnica, inteligencia y madurez precoz sobre el campo.

Clave en el División de Honor

El futbolista extremeño se ha ganado el debut, sobre todo, gracias a su destacado papel en la permanencia del Badajoz en la primera categoría nacional del fútbol juvenil, donde se ha enfrentado a equipos de la talla del Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano, entre otros. «Hemos hecho una familia, hemos remado contra todo y contra todos. Nos merecíamos quedarnos en División de Honor porque teníamos equipo y nivel para ello», comenta Pablo al respecto.

A pesar de ser jugador del División de Honor, también ha jugado con el Badajoz B en Tercera RFEF. En total, esta temporada ha disputado 37 partidos, ha marcado 8 goles y ha dado 11 asistencias, siendo además el jugador con más minutos del equipo juvenil del Badajoz. Este dato corrobora la confianza de su club y, en concreto, de quien fuera su técnico hasta las cuatro últimas jornadas, José María Cidoncha, que fue quien apostó por su fichaje en 2020 después de poder observar a Guerrero en un partido de Tercera en el que el Llerenense se enfrentaba al Racing Valverdeño, equipo al que dirigía por entonces el exfutbolista y entrenador pacense.