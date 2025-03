Elejalde tendrá que pasar por el quirófano

R. P. Mérida Viernes, 4 de agosto 2023, 20:43 Comenta Compartir

La pretemporada no discurre al gusto del Mérida. Elo no la empezó por molestias, Álvaro Juan y Diego Parras han tenido que parar, Akito aún ... no ha vuelto de Japón y Palomares y Elejalde se perderán los primeros partidos de Liga. El portero apura para llegar al primero ante el Linares, pero el delantero pasará el próximo martes por quirófano para operarse de una hernia inguinal que le tendrá aproximadamente un mes de baja.

El delantero madrileño ya arrastraba molestias en la zona el curso pasado en Algeciras, pero no fue hasta su reconocimiento médico con el Mérida cuando le diagnosticaron la lesión. «Es mejor operarme ahora porque ahora es cuando hay tiempo. Es mejor perderse uno o dos partidos que no un mes en mitad de la competición. Anímicamente estoy bien. Estaré dos o tres semanas en reposo tras la operación, pero en un mes estaré para que el equipo pueda contar conmigo. Por mis características, cogeré pronto la forma», tranquilizó Elejalde en su presentación en las instalaciones del patrocinador Raratrans. «Entre estar todo el año entre algodones y operarlo ahora, es mejor arreglarlo ahora», reafirmó David Rocha. «Puede moverse en cualquier posición de ataque, pero nosotros lo queremos este año para la delantera, porque queremos ahí gente con su movilidad, que pueda atacar el espacio y que sea rápido y bueno técnicamente». «El año pasado jugué de extremo, pero donde más cómodo me encuentro es de delantero, bien solo o bien con otro punta, para moverme con más libertad, caer a banda o romper al espacio», insistió Elejalde. Junto al atacante madrileño, también se presentó este viernes otra de las incorporaciones potentes: el extremo derecho Álvaro Juan (Talavera, 1999), que también se encuentra parado por precaución. «No es nada grave, la semana que viene me incorporaré al grupo», aclara. Jugó en Don Álvaro, se resintió por la superficie de césped artificial de una lesión del curso pasado que le mantuvo tiempo parado y no se reincorporará al grupo hasta la semana que viene. «Pero sigo trabajando aparte con el readaptador. No me costará ponerme físicamente a la altura del grupo cuando vuelva». Tras su notable campaña en El Prado, muchos clubes de la categoría pusieron sus ofertas encima de la mesa de Álvaro Juan: «Pero la insistencia de David Rocha fue la que me hizo decantarme por este proyecto ambicioso, de gente joven con hambre. Valoré mucho el sentirme tan querido. Soy ambicioso y quiero mejorar lo que hice la temporada pasada». Esta tarde, ante el Recreativo El equipo de Rai sube de nivel este sábado. Espera en el Romano (20.00 horas) al Recreativo de Huelva, recién ascendido y primer equipo de Primera Federación al que se medirá esta pretemporada. Lo hará con los mismos efectivos que hace tres días ante el filial del Betis, porque se repiten las ausencias de Akito y de los lesionados Palomares, Parra, Álvaro Juan y Elejalde. Ante el Betis B, el estadio emeritense registró una entrada de 1.304 espectadores y mucha cola en la taquilla en los minutos previos al amistoso. «Se debieron a la adaptación al nuevo programa de acceso al estadio, cambiado meses atrás, con el que ahora comenzamos a trabajar y que estamos seguros de que será un paso hacia adelante para todos», explican desde el Mérida. De ahí que vuelvan a aconsejar que: o se compre con antelación, o a través de la web del club o que se acuda con tiempo a las taquillas para que no suceda lo del pasado miércoles, cuando muchos aficionados entraron pasada la media hora de partido. Porque todos, abonados (3 euros) y no abonados (7 euros), tendrán que pasar por caja.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión