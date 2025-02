La 'Rojita' alista al recluta Edu Sánchez

J. P. Badajoz Martes, 11 de abril 2023, 14:00 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

En una temporada de sinsabores, decepciones, idas y venidas y agitación institucional ya era hora que el Badajoz se diera una gran alegría con una ... buena noticia. Y esa llega desde el bien más preciado que puede tener un club como es su cantera. Edu Sánchez recibía este martes la llamada de la selección española sub 18. El premio a la temporada de su espectacular irrupción en el primer equipo y la confirmación de una promesa que ya es una realidad. El jugador moralo entra en la lista del seleccionador Santi Denia para los amistosos que España jugará en Suiza el martes 18 y el jueves 20 de abril. «No me salen las palabras de agradecimiento, simplemente gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando desde el principio. Es un placer poder defender las camiseta de mi país», comentaba Edu Sánchez en su perfil de Twitter.

«Gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando desde el principio. Es un placer poder defender las camiseta de mi país» Edu Sánchez Jugador del Badajoz La joya de la corona de La Academia CDB se codea al nivel de canteranos del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic o Betis en una convocatoria en la que también se encuentra Assane Diao, jugador del filial bético de origen senegalés y afincado en Badajoz. No es habitual que clubes modestos y de divisiones fuera del alcance del radar de la Liga de Fútbol Profesional aporten jugadores a la selección. Pero la explosión de Edu Sánchez es la prueba palpable que nada es imposible y el espejo donde reflejarse los chavales de la ciudad y de la región que sueñan con ser futbolistas. Todo un estímulo y espaldarazo también para el Badajoz por lo que significa esta convocatoria como club de la categoría de bronce del fútbol español. El excapitán blanquinegro José Ángel, y vinculado al fútbol base del Badajoz, reflejaba la importancia que tiene esta llamada para el futuro del fútbol extremeño. «Los chicos de la cantera y de Extremadura tienen que darse cuenta que el club es un trampolín y que en estos tiempos se necesita más que nunca gente de casa y de Extremadura», escribía en superfil de Twitter. Noticia Relacionada El precedente blanquinegro de Álex Herrera con la sub 17 en 2007 Con solo 17 años, Edu Sánchez está siendo la gran sensación de la Primera RFEF y ya ha llamado la atención de los 'cazatalentos' de la Federación Española de Fútbol. La convocatoria de Edu Sánchez (Navalmoral de la Mata, 2005) por la selección española sub 18 supone un soplo de ilusión para la proyección del fútbol base extremeño. El canterano del Badajoz forma parte de la lista para los dos partidos amistosos internacionales ante Suiza los días 18 y 20 de abril en Solothurn (17.30 horas) y Grenchen (11.00 horas). Una alegría para el Nuevo Vivero en unos momentos de desilusión y angustia por la situación clasificatoria. Edu Sánchez es el gran talento de la cantera del Badajoz y se estrenará como internacional con España en una semana. El lateral zurdo no se perderá ningún partido del Badajoz, ya que los internacionales están citados el domingo a las 20.00 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para desplazarse a continuación al hotel Alameda, por lo que podrá estar disponible para Ceuta. La delegación española viajará el lunes hasta Zurich y tiene previsto el regreso a Madrid el jueves sobre las 22.05 horas. De esta manera, David Tenorio puede estar tranquilo porque podrá contar con el canterano para las finales de Ceuta y Fuenlabrada. Edu Sánchez recuperaba el pasado domingo la titularidad marcándose un gran partido ante el Real Madrid Castilla. El jugador moralo demostró su calidad y una personalidad impropia de su edad. El defensa izquierdo blanquinegro acaba de salir de una lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego casi tres meses después de haberse afianzado como fijo en el once desde la décima jornada. Con ficha del juvenil de División de Honor con el que comenzó la temporada, Edu Sánchez se entrenaba con el primer equipo del Badajoz con el que ha disputado 14 encuentros, 11 como titular, en Primera RFEF.

