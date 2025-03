Durísima derrota del Badajoz ante el nuevo líder

El Badajoz regresó a la zona de descenso a falta de dos jornadas por una derrota tan dolorosa como injusta contra el nuevo líder, el ... Racing de Ferrol, que remontó el encuentro de manera increíble en los últimos minutos (2-1). Un penalti por manotazo de Mariano empezó a echar por la borda el buen trabajo materializado con el tanto de Gorka Santamaría al inicio del segundo tiempo. El revulsivo Chacón completó la remontada de gran disparo desde fuera del área en el minuto 88. Mancuso, Mariano y el suplente Josete fueron expulsados y, por lo tanto, se perderán el trascendental envite del próximo sábado contra el ya descendido Pontevedra en el Nuevo Vivero.

Los dos equipos salieron al partido ejerciendo mucha presión. En el primer cuarto de hora, el Badajoz forzó alguna llegada por la zona de Adilson. La mejor ocasión visitante del primer tiempo se produjo a la media hora. Adilson sirvió a la frontal para la llegada de Jannick, que ajustó un disparo suave que rozó la cepa del poste. En el minuto 34, Fran Manzanara envió por encima del larguero un centro de Álex López. Dos minutos después, llegó la segunda oportunidad clara del Badajoz. Adilson, desequilibrante, realizó una gran acción individual, se adentró en el área y su disparo peligroso lo repelió Quique lanzándose al suelo. En el minuto 43, Cordero se redimió del gol en propia puerta del partido de la primera vuelta al despejar de cabeza a poco de la línea de meta un remate de Carlos Vicente a centro de Brais. Justo antes del descanso, Narváez estiró su brazo hasta la base del poste para desviar un libre directo de Heber. Ambos entrenadores rehusaron hacer sustituciones al paso por los vestuarios.

El primer minuto de la reanudación premió el buen hacer del Badajoz aunque con una clara ayuda del Racing. Cordero recogió un taconazo de Adilson para centrar desde el costado izquierdo, el portero Gazzaniga no agarró el balón, Jon García realizó un despeje-pase horizontal y Gorka Santamaría controló en el segundo palo y batió la meta racinguista. La ventaja no hizo retroceder a un Badajoz que, de hecho, se mantuvo muy bien plantado sobre el césped y estuvo muy cerca de ampliar diferencias contra un candidato al ascenso directo. David Soto no supo culminar un ataque poco antes de las primeras sustituciones del partido. El local Luis Chacón, héroe del partido, accedió al césped en el mismo minuto de la incorporación del visitante Calderón. Por su parte, el canterano Edu Sánchez debió esperar dos minutos para entrar al campo por un problema de comunicación del banquillo con el equipo arbitral, de ahí el gasto de dos ventanas de sustituciones.

Ferrol Gazzaniga; Coto, Jon García, Quique, Brais (Jorge Padilla, min. 72); Bernal (Luis Chacón, min. 55), Fran Manzanara (Del Pozo, min. 67); Carlos Vicente, Álex López, Heber (Jaume Jardí, min. 67); y Manu Justo (Manel Martínez, min. 67). 2 - 1 Badajoz Narváez; José Mas (Calderón, min. 55), Juanmi (Borja García, min. 85), Mariano, Cordero (Edu Sánchez, min. 57); David Soto (Müller, min. 85), Mancuso, Jannick, Adilson; Alfaro (Zelu, min. 85) y Gorka Santamaría. Goles: 0-1 Gorka Santamaría (min. 46). 1-1 Carlos Vicente, de penalti (min. 80). 2-1 Luis Chacón (min. 88).

Árbitro: Fuente Martín (Comité cántabro). Expulsó con doble amarilla a los visitantes Mancuso (min. 89) y Mariano (finalizado el partido), y con roja directa al suplente visitante Josete (min. 77). Amarilla a Brais, Gazzaniga, Jorge Padilla; Edu Sánchez, José Mas, Juanmi y Narváez.

Incidencias: A Malata. 7.000 espectadores.

El Badajoz siguió creando peligro y en un intervalo de cuatro minutos, del 60 al 64: Brais despejó el esférico ante Gorka Santamaría, Mariano cabeceó alto el córner posterior lanzado por David Soto y Quique repelió a córner otra tentativa de Adilson. En el minuto 72, Gorka Santamaría peinó una falta lanzada por Calderón, y Gazzaniga paró en dos tiempos. Del posible 0-2 en varias ocasiones se pasó al 1-1, determinante, consecuencia de un penalti señalado a Mariano por un manotazo a Jorge Padilla. El colegiado señaló la pena máxima diez segundos después y a instancias de su asistente. El suplente Josete, calentando, fue expulsado por protestar. Carlos Vicente engañó a Narváez desde el punto fatídico para empatar el encuentro en el minuto 80.

La igualada dio alas al Racing y prendió el ánimo de las gradas. Dos minutos después, Narváez mandó a córner un lanzamiento de Luis Chacón próximo al larguero. Jon García cruzó demasiado un disparo en el minuto 84. David Tenorio realizó tres sustituciones simultáneas que no tuvieron efecto, porque, en el 88, Luis Chacón se sacó un gran disparo desde cerca de la media luna que hizo inútil la estirada de Narváez. Mancuso fue expulsado poco después. El tiempo añadido de la segunda parte duró 11 minutos. Un cabezazo de Manel Martínez a servicio de Carlos Vicente fue despejado a quemarropa por Narváez en el minuto 94.

David Tenorio: “Creo que ya está bien” pic.twitter.com/zKW2glcemi — CD Badajoz (@CDBadajoz) May 14, 2023