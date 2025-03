Dupi: «Estamos al límite de la quiebra»

J. P. BADAJOZ Lunes, 10 de enero 2022, 14:20 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

El Badajoz se encuentra en una situación extrema y su supervivencia depende de una reunión que Joaquín Parra mantendrá con Dupi este miércoles. De la misma tiene que salir con soluciones, la venta como opción más factible o entrada de capital externo, o de lo contrario significaría el final de una agonía de la que nadie dentro del club va a ser partícipe. Lo anunciaba el director general durante una comparecencia en la que destacó que se ha llegado a un punto al que ya es imposible avanzar. «Estamos al límite de la quiebra», subrayó. Por ese motivo, desde todos los estamentos del club exigen soluciones a la familia Parra. Dupi habló en nombre de toda esa gran familia blanquinegra porque «representamos a todos los que formamos el Badajoz y en estos seis meses hemos visto el sufrimiento de muchas personas» y puso especial énfasis en algunas «situaciones dramáticas que se pueden agudizar en los próximos días». El director general se refirió a que es una situación que afecta a «todas las plantillas». El Badajoz Femenino, por ejemplo, amenazó con plantarse en su partido ante el Extremadura y Dupi expresó las dificultades que están pasando al mismo tiempo que resaltaba el mérito que tienen. De hecho, en la rueda de prensa estuvieron arropados por los capitanes y cuerpo técnico de la primera plantilla y del equipo juvenil, así como los responsables de La Academia.

Dupi, Pepe Reynolds y Guzmán explicaron la realidad que atraviesa el Badajoz y describieron sin tapujos que el club se ha quedado sin recursos. Y valga como ejemplo claro que a día de hoy el club desconoce si va a poder viajar a Majadahonda este fin de semana porque Vilaplana ha dejado de prestar sus servicios ante los continuos impagos. «No sabemos cómo vamos a hacer ese desplazamiento, si vamos a poder ir en el día ni si tendremos hotel para el partido», apuntó Dupi. El Badajoz dispone de un estrecho margen de maniobra y si el miércoles el propietario no convence con una respuesta clara sobre el futuro de la entidad pacense se cierne la sombra de la desaparición. «El único que puede ofrecer una solución ahora es Joaquín Parra. Todos sabemos donde iremos si no llegan soluciones. No hace falta poner paños calientes. El club no tiene recursos para seguir», asumía el director general.

Las tres caras visibles del club rompen la baraja y ahora le toca a la familia Parra poner sus cartas sobre la mesa, aunque dejaron claro que no contemplan continuar más allá de tener una solución el miércoles. «No vamos a participar en el siguiente paso. Hemos sido muy responsables con nuestras obligaciones y en el momento que se pone en riesgo la continuidad del Badajoz no nos puede abocar a una decisión que conlleve la desaparición». Pepe Reynolds se mostró muy contundente al pronunciarse sobre una alternativa que no quiere para el Badajoz y que descarta por completo. «No voy a solicitar el concurso de acreedores para el club. No fue lo que se acordó. Desde la propiedad se nos dijo que se darían soluciones o habría venta. No vamos a ir a concurso porque nos llevaría de lleno a la liquidación», aclaró. El asesor jurídico de la entidad blanquinegra reconocía que la propiedad no había cumplido con sus compromisos. «Uniendo sus excusas, demoras y silencios de la propiedad mucho me temo que no hay voluntad de venta. Llevo mucho tiempo teniendo que justificarme». Sobre ese punto también insistió Dupi, quien expuso que en las diversas reuniones mantenidas tanto con Iván, actual presidente del consejo de administración, como con su hermano Álvaro Parra se trató de encontrar una salida. «Nos dijeron que tenían la solución y si no la pudieran poner Joaquín nunca dejaría caer al Badajoz. Creímos que estas reuniones podían llegar a buen término. Y a día de hoy el Badajoz está más devaluado». Dupi desveló que los derechos federativos están bloqueados y Pepe Reynolds expuso que la situación económica es crítica. «La deuda es muy grande y el desfase presupuestario inasumible».

Carlos Navarro, amigo de confianza de Joaquín Parra y miembro de la junta gestora del club previa a la SAD, pidió la palabra para admitir que el actual dueño del Badajoz «nunca ha tenido la intención emocional de vender el club porque era su niño y le ha dado todo» y señaló que «se podía haber firmado un contrato privado, pero la familia no estaba asesorada desde su defensa positivamente. Pero no le queda más que vender. El club no tiene viabilidad económica». Dupi le agradeció su presencia y precisó que «hemos hecho todo lo posible durante mucho tiempo y por un mal asesoramiento no pueden estar 70 familias con tanto sufrimiento. Están a tiempo de reconducir la situación». En ese sentido, Reynolds pidió a la familia Parra «que sea razonable y acceda a la venta si no hay otra solución».

El abogado del Badajoz también confirmó la retirada de la oferta de Daniel Tafur. «Hace unos días Daniel Tafur me comunica que retira la oferta ante el desinterés de la propiedad. Aunque sigue manteniendo el interés. La propiedad está en pleno derecho de no vender, pero tiene el deber moral de cumplir sus compromisos con trabajadores, jugadores, cuerpo técnico, proveedores y afición». También explicó que se propuso otra vía como «una ampliación de capital en la que Daniel Tafur entrara como máximo accionista, pero esa posibilidad se ha desechado». En cuanto a la autorización del juez cree que se pronunciará «en breve y entiendo que será positiva».

Guzmán Casaseca intervino para defender la honorabilidad de todo el personal del club, en especial la dedicación de Dupi y Reynolds, y el esfuerzo que que han dedicado por mantener al Badajoz a flote. «Me ha tocado vivir momentos duros, pero nuestro objetivo desde el minuto uno ha sido intentar salvar en cuerpo y alma al club que llevo en mi corazón». El adjunto a la dirección deportiva y excapitán enumeró todos los sacrificios que ha hecho por el club desde que salió con 19 años. «No voy a permitir que se dude de mi amor al Badajoz».

El alcalde Ignacio Gragera respondía a una de las peticiones de la Peña Esquadrón Blanquinegro sobre una posible intervención del Ayuntamiento para ayudar a desbloquear esta situación. «Yo personalmente me he puesto a disposición de los actuales dirigentes y de los que han estado colaborando hasta hace poco con el club por si pudiésemos hacer algo respecto al proceso de venta. La propiedad debe decidir».

Temas

Fútbol