Dupi asume también la dirección general del Badajoz

No se puede hablar de una destitución propiamente dicha porque no hubo nombramiento como tal ni ostentaba un cargo oficial dentro del club. Pero Álvaro Trigo deja de ejercer sus funciones en la gerencia del Badajoz tras retirarle la familia Parra su confianza. Así lo anunciaba David Torices 'Dupi' al dar a conocer su nueva situación al frente del Badajoz como director general, misión que compatibilizará con la de director deportivo. Se lo comunicó el pasado viernes el propio Joaquín Parra tras mantener varias reuniones con su familia y en las que le trasladó la condición de no quitarle el puesto a nadie. «Me pidió que yo diera un paso al frente y en un ejercicio de responsabilidad creo que es lo que hay que hacer, aunque no es lo más fácil para mí», reconocía Dupi.

Todo el mundo lo sabía, pero nadie en el club hablaba de ello. La vuelta de Álvaro Trigo a las oficinas del Nuevo Vivero era un secreto a voces. Y al final entre tanto misterio terminó por romperse. Con esta salida también se admite públicamente la de Jorge Echave este verano y de la que tampoco nadie en el Badajoz ha querido mencionar en este tiempo. "He tenido dos conversiones con Joaquín Parra desde prisión. Debo decir que estoy aquí por él y no podía hacer otra cosa que ser fiel a las personas que confiaron en mí. Para mí lo fácil hubiera sido mantenerme en un segundo plano en la dirección deportiva", admitía Dupi. Un cargo que seguirá compatibilizando con la gestión del club. "Asumo la doble función porque a mi lado hay una persona que está perfectamente capacitada y en la que confió cien por cien como es Guzmán. Es momento de poner en valor su trabajo y valía", expuso en una comparecencia en la que estuvo acompañado en la mesa por el excapitán blanquinegro y su adjunto en la dirección deportiva y por el asesor jurídico Pepe Reynolds, así como por el técnico Óscar Cano al fondo de la sala.

Cuestionado por la persona que está al mando del Badajoz, el nuevo director general explicó que con el dueño en la cárcel los hilos los mueven su mujer y su hijo. "La familia Parra está al frente de manera íntegra. El consejo de administración está formado por la familia Parra y su presidente es Iván Parra". En este punto, Pepe Reynolds insistía en el deseo de los actuales propietarios de mantener el club a flote. "El primer interesado en que el Badajoz siga adelante es Joaquín Parra. El club no va a sufrir ningún peligro. Me ha garantizado y asegurado que quieren salvar al club por todos los medios". Aunque recordó que existe una oferta de compra que se ha presentado al juzgado de Málaga y que todavía está pendiente de recibir la autorización judicial, el asesor jurídico del club volvió a insistir como en la entrevista publicada por este diario hace dos semanas que la venta no es la única opción que tienen sobre la mesa. "Maneja varias alternativas y una de ellas es la venta". En ese sentido, quiso desmentir los rumores de que Joaquín Parra no quiera vender. "Hay que eliminar esa idea equivocada que hay de que no quiere vender".

Sobre la viabilidad del Badajoz, Pepe Reynolds incidió en la necesidad de financiación externa urgente. "Si queremos llegar a 30 de junio necesitamos 3 millones de euros". Dupi también es consciente de las circunstancias especiales que rodean al club, pero aclaró que acaba de aterrizar como gerente y que se tiene que poner al día en asuntos económicos. "Hasta la fecha ha llegado con los recursos de explotación propios del club, pero a partir de ahora no sabemos hasta dónde dará porque no conozco los pormenores de la situación del club", expuso.

Temas

Fútbol