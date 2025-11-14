HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rubén Sanchidrián es baja en el Cacereño por lesión. JORGE REY
Primera RFEF

Duelo de equipos heridos en Valdebebas

El Cacereño, antepenúltimo, tratará de sumar ante un Real Madrid Castilla condicionado por la trifulca de Mérida

R. H.

Cáceres

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:39

El Cacereño viaja este sábado a Valdebebas para medirse al Real Madrid Castilla (Football Club y LaLiga+, 14.00 horas), un duelo en el que ... ambos equipos llegan tocados, aunque por motivos diferentes. Mientras el filial blanco intenta pasar página tras su controvertida derrota en Mérida, con un 3-0 y una trifulca final que ha derivado en una oleada de sanciones, el conjunto verde pelea por salir de una zona baja que se está convirtiendo en territorio demasiado familiar.

