Duelo de equipos heridos en Valdebebas

El Cacereño viaja este sábado a Valdebebas para medirse al Real Madrid Castilla (Football Club y LaLiga+, 14.00 horas), un duelo en el que ... ambos equipos llegan tocados, aunque por motivos diferentes. Mientras el filial blanco intenta pasar página tras su controvertida derrota en Mérida, con un 3-0 y una trifulca final que ha derivado en una oleada de sanciones, el conjunto verde pelea por salir de una zona baja que se está convirtiendo en territorio demasiado familiar.

El equipo de Julio Cobos es antepenúltimo, a uno de la salvación pero a solo dos del colista, y la visita a Valdebebas llega en un momento en el que urge puntuar para no seguir perdiendo aire en la clasificación. El técnico extremeño, sin embargo, se mostró optimista en la previa y destacó que el grupo mantiene la ambición intacta: «Siempre que se pierde, se tienen ganas de que llegue el partido lo antes posible, y vamos con esa intención».

El rival, pese a su semana convulsa, no será sencillo. Cobos no dudó en subrayar el nivel del Castilla y aseguró que no es una sorpresa que esté en la zona alta, quinto en la tabla. La exigencia será máxima ante un conjunto «rápido, técnico y con una movilidad que obliga a trabajar mucho sin balón».

Pero el Castilla llega mermado. Las sanciones impuestas tras el final caótico en Mérida apartan a Manuel Ángel (tres partidos) y a David Jiménez (uno), además de dejar al técnico Álvaro Arbeloa fuera del banquillo durante dos jornadas. Será su ayudante, Julián Carmona, quien dirija al equipo. Las bajas obligan a los blancos a retocar su defensa y su centro del campo, lo que obliga a abrir la puerta a jugadores menos habituales. Una situación que, sin ser determinante, podría equilibrar algo más el encuentro.

En el Cacereño, las ausencias también condicionan. A las lesiones de Rubén Sanchidrián y Ajenjo se suma la sanción de Iván Martínez, expulsado frente al Avilés. «Salvo esos tres, todo el mundo está disponible y viaja en condiciones», explicó Cobos. La defensa, por tanto, volverá a reconfigurarse, con la casi segura reaparición de Emi en el lateral derecho.

Uno de los grandes problemas del Cacereño en las últimas jornadas ha sido el gol: tres partidos sin marcar pesan en un equipo que compite pero no remata. Cobos lo admitió con naturalidad: «Cuando no se marca, existe preocupación, pero lo que haces es ocuparte en intentar mejorar. Esto va por rachas y hay que insistir».