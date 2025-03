Las dudas del Badajoz en la subasta invernal

Manuel García Badajoz Lunes, 27 de diciembre 2021, 07:31 Comenta Compartir

Faltan escasos días para que se abra de par en par la ventana invernal del mercado de fichajes en Primera RFEF. A partir del 1 de enero, los equipos iniciarán sus pujas tras semanas contemplando los escaparates de las competiciones y haciendo inventario para determinar en qué posiciones necesitan proveerse de recursos. En el trasfondo, una crisis que constriñe todos los ámbitos, incluido el fútbol, en un periodo de transacciones en el que suelen abundar más los retales que las gangas para apuntalar plantillas mermadas.

En ese contexto, el Badajoz, que atraviesa una situación económica muy delicada y carece de liquidez, tendrá muy complicado acudir al zoco futbolístico. La entrada de financiación de manera inmediata o la salida de algún futbolista con sueldo elevado son las remotas opciones para el club blanquinegro. En cuanto a sus bazas y debilidades a la hora de tentar a algún futbolista, la entidad pacense mantiene su cartel de aspirante al ascenso, con una masa social numerosa y fiel y un estadio de Primera. Sin embargo, la incertidumbre que genera la orfandad en cuanto a inversión y la inestabilidad institucional son losas pesadas en su contra.

Al respecto se refirió el entrenador del conjunto extremeño, Óscar Cano, en la última rueda de prensa del año, la correspondiente a la previa del duelo ante el Rayo Majadahonda, que finalmente no se disputó por la incidencia del coronavirus en ambos equipos. «Hay una cosa que está por encima de todos nuestros deseos, que son las posibilidades económicas del club. Y me da que no son precisamente las mejores», argumentaba sin tapujos. Diciembre es mes de realizar bagaje, analizar y sacar conclusiones para determinar si hay necesidades que atender. «Es algo que está hablado con la dirección deportiva, que cuando acabe este partido –en referencia al choque ante el Rayo– será momento de sentarse a valorar, poner las notas a los jugadores y ver si ha habido alguno que ha estado por debajo de lo que esperábamos y si necesitamos reforzarnos en algunas posiciones».

Un procedimiento habitual en estas fechas, sujeto a condicionantes de bastante entidad. «Tendremos que meter todas esas variables en la coctelera y a partir de ahí saber si podemos reforzarnos o si no solo no podemos si no que vamos a debilitarnos, si nos quedamos con el mismo grupo... Será en ese momento cuando podamos definirnos más en ese sentido».

La gran esperanza sigue siendo la recuperación de hombres desequilibrantes como Adilson o Dani Aquino, cuya aparición ante el Tudelano en el Nuevo Vivero revivió cierto optimismo respecto a una plantilla muy mermada por los contratiempos personificados especialmente en dos de sus jugadores franquicia. Ha sido uno de los mantras y el mayor anhelo del preparador granadino durante toda la primera vuelta. Es, sin duda, una de las incógnitas de la ecuación que puede despejar el horizonte de cara al playoff.

Ambos darán empaque a una parcela ofensiva en la que urge incrementar las provisiones de pólvora, lo más cotizado y complejo de conseguir a un precio asequible. Los blanquinegros atesoran 10 goles menos que el curso pasado a estas alturas, con 19 dianas en 16 partidos. Gorka Santamaría, con seis dianas, ha sostenido el capítulo anotador, pero otras piezas con ese rol como Sergio Benito o Tahiru, este último con pocos minutos hasta el último tramo de 2021, no le han secundado.

Otro punto frágil ha sido la banda izquierda en el perfil defensivo. Con Jilmar Torres sin encontrar su mejor estado de forma tras su lesión, con Aitor Pascual a pie cambiado ocupando ese sector y Miguel Núñez como recurso improvisado, se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza de Óscar Cano, ya que por el flanco zurdo han nacido varios goles evitables esta temporada.

Pero la realidad es tozuda, y también la transmitió Dupi en su presentación como director general hace aproximadamente tres semanas: «El pasado nos condiciona el futuro. No sé en qué punto podremos ir al mercado, según vengan las circunstancias las afrontaremos de manera honesta y responsable». Esa fue su somera y aséptica referencia a las posibilidades del Badajoz de meterse de lleno en una subasta invernal que comienza en breve.

Vuelta a los entrenamientos

La plantilla blanquinegra vuelve este lunes a los entrenamientos tras unos días de descanso, con la vista puesta en el encuentro que disputarán ante el Valladolid Promesas en el Nuevo Vivero el próximo 8 de enero. Antes de esa cita, contarán aún con dos días de asueto coincidiendo con Año Nuevo para retomar las sesiones el lunes 3 de enero.

El Badajoz regresará a las dinámicas de grupo después de que a partir del sábado previo a la disputa de la jornada 17 tuviera que suspender la actividad física por los tres casos de covid-19 en la plantilla, además de contar con hasta diez jugadores que no han recibido la vacunación.