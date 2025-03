Empate del Badajoz en el regreso de Gorka al Nuevo Vivero

19:56

El Badajoz no pudo pasar del empate ante el Talavera en casa para finiquitar la primera vuelta. Los pacenses se pusieron pronto por delante con el tanto de Buyla a los dos minutos de juego, pero los de José María Salmerón no consiguieron aguantar la ventaja. En la primera mitad empató el Talavera con el gol de Renan Zanelli a la media hora de juego. A partir de ahí los locales no fueron nunca los dueños del choque y fue el Talavera el equipo que gozó de las mejores oportunidades. Pero apareció la figura de Kike Royo para sostener a su equipo con varias intervenciones de mérito. El Badajoz llegó vivo a los últimos minutos y apretó en busca de la victoria, pero no pudieron volver a marcar y el choque acabó con un empate que deja a los pacenses un punto por encima de los puestos de descenso.

BADAJOZ 1-1 TALAVERA