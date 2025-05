Primera RFEF: El Badajoz no pudo con un Linares con un jugador menos

13:57

El Badajoz no pudo con un Linares con un jugador menos. Los de Salmerón hicieron todo bien en la primera mitad, pero no consiguieron darle continuidad al buen trabajo en la segunda y acabaron perdiendo dos puntos contra un equipo con diez. En los primeros 45 minutos los pacenses se pusieron por delante con el gol de Calderón y mejoró más el choque con la expulsión de Lolo González. Todo parecía ser feliz en el Nuevo Vivero, pero el tanto en propia puerta de Carlos Cordero mandó todo al traste. Y dando gracias, ya que el Linares la tuvo para ganar. Los visitantes disfrutaron de un penalti en el tiempo de descuento, pero entonces apareció Kike Royo para detener el esférico y mantener al menos un punto para los suyos. El Badajoz no se distancia del todo de los puestos de descenso y cierra el año con un empate como local.

CD BADAJOZ 1-1 LINARES