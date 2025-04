Así hemos narrado el partido entre Unionistas y Badajoz

18:56

El Badajoz no encuentra el camino del gol en el Reina Sofía. El equipo pacense no aprovecha su superioridad numérica tras la expulsión de Ramiro a los 9 minutos y falló un penalti para dejar en tablas el primer acto ante el Unionistas. El Badajoz tuvo el control del juego, aunque no inquietó la portería de Salva de la Cruz. Al margen del penalti, los salmantinos tuvieron la ocasión más clara a disparo de Losada que despjeó Kike Royo en una gran estirada. Salmerón movió ficha para dar mayor mordiente a su ataque con la entrada de Ferrón por Mancuso. El Badajoz se pudo adelantar por un penalti comentido sobre el escurridizo Adilson, pero Zelu estrelló el balón en el larguero en el 36. Adilson ha sido el más incisivo por banda, pero sin encontrar rematador