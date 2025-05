Así hemos narrado en directo el Celta B-Badajoz

18:56

El Badajoz sucumbió en Balaídos ante el filial del Celta después de una primera parte mala de los de José María Salmerón, que no entraron al partido con la intensidad necesaria para competirle el choque a los locales. En el minuto tres ya se puso por delante el Celta B con el tanto de Raúl Blanco. El Badajoz, lejos de reaccionar, acusó el mazazo y no inquieto al filial celeste en la primera mitad. Es más, a la meda hora ya iba perdiendo por dos goles tras el tanto de Miguel. A partir de ahí, la nada. El Badajoz chutó dos veces a puerta en todo el partido y ambas sin peligro. No fue un buen partido de los pacenses, que siguen en puestos de descenso y que la próxima jornada reciben en el Nuevo Vivero a Unionistas, en un partido que va a ser vital para el cuadro blanquinegro.

CELTA DE VIGO B 2-0 CD BADAJOZ