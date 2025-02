El Badajoz cuenta con un informador privilegiado en sus filas de cara al próximo duelo. Si hay alguien que conoce al 'pichichi' de Primera RFEF, ... el extraterrestre Rodri Ríos (15 goles en 18 partidos), es Jesús Alfaro, con el que ha coincidido cuatro años en la cantera del Sevilla y el pasado curso en la UD Logroñés. «Ya daré las indicaciones necesarias a los de atrás para que lo puedan parar», comenta el futbolista del Badajoz, que ha cambiado de extremo a mediocentro con la llegada de David Tenorio. En tierras riojanas el actual ariete del Ceuta no cuajó su mejor año y su caché cayó, pero el onubense conocía sus cualidades y recomendó su fichaje con el curso ya empezado al encontrarse sin equipo. Este domingo se enfrentarán en el Alfonso Murube (12.00 horas) jugándose la permanencia.

–¿Qué tal ve al equipo desde el cambio de entrenador?

–La llegada de David Tenorio ha sido muy buena, ha cambiado la mentalidad del equipo. No digo que con Salmerón estuviésemos mal, ni mucho menos, pero necesitábamos un estímulo y en ese sentido el club ha acertado, porque ha transmitido la confianza que había perdido la plantilla a nivel individual y colectivo. El tema de la psicología lo maneja muy bien e intenta tocar la fibra para que cada uno dé lo máximo de sí.

–¿Cree que ha faltado trabajar más esa vertiente cuando se dio esa racha de partidos sin ganar?

–El futbolista vive de la confianza, de los resultados, del rendimiento individual, y cuando no tiene alguna de esas cosas se ve afectada la otra.

–Aunque las dos derrotas seguidas han sido un duro varapalo.

–El equipo está jodido, dolido por la situación. Somos los principales culpables y los que más queremos salir de ahí, estamos con ganas de que llegue el domingo para poder llevarnos una alegría.

–A nivel táctico también se han notado las diferencias, aunque hay poco margen para revoluciones.

–Él, cuando llegó, dijo que no cambiaría nada descabellado, que daría matices y premisas para que el rendimiento sea mejor y el equipo está trabajando bien; estamos convencidos de que si seguimos esa línea al final de temporada nos estaremos alegrando por la permanencia.

–Es un fijo para Tenorio, pero ha retrasado su posición, ¿cómo le ha afectado?

–Desde el primer día me ha puesto más retrasado, me adapto a las circunstancias y a lo que necesite el equipo. Ha visto que puedo rendir mejor ahí y estoy a disposición de donde él crea conveniente.

–Pero lo que le pide el cuerpo es la banda.

–Digo con humor que parece que la edad me echa un poco para atrás el cambio, pero sigo siendo rápido y eléctrico, puedo jugar en cualquier posición. Ahora me toca adaptarme y como soy una persona que entiende el juego ha sido más fácil adaptarme a una situación nueva para mí.

Su posible salida a Polonia «Pagaban traspaso, pero el Badajoz lo consideró insuficiente y no le di más vueltas al tema»

Futuro en el club «Si mantenemos la categoría, no me importaría estar aquí luchando por otros objetivos»

–¿Qué le puede aportar al equipo en esa posición?

–A lo largo de la temporada hemos tenido problemas en la construcción del juego, yo conduzco el balón y rompo líneas con mayor facilidad y eso el equipo lo ha agradecido. Ahora acumulamos mucha gente por delante y eso hace que lleguemos más al área.

–El domingo el partido es clave.

–Hay que estar mentalizados de que es la final de las finales, el más crucial para nosotros, porque es un rival directo al que nos podemos quitar y, como digo en el vestuario, las estadísticas están para romperse, porque lleva 15 jornadas sin perder y le toca este domingo.

–Y delante, Rodri Ríos, un 'killer' al que conoce bien.

–Es amigo mío, he estado en dos equipos con él, ya le daré las indicaciones necesarias a los de atrás para que lo puedan parar y que se sienta lo más incómodo posible.

–¿Ha hablado estos días con él?

–No, cuando me enfrento a un rival conocido no me gusta hablar con él, no vaya a ser que se me escape alguna información y no me gusta (risas). El domingo hablaré con el.

–¿Mantienen el contacto?

–Sí, en Logroño estuvimos juntos la temporada anterior, lo pasamos muy bien, nos metimos en el playoff. Él no estuvo al nivel de este año, porque no tuvo continuidad, pero sabía que si se la daban iba a ser muy determinante.

–¿Cuál es su mayor virtud?

–Lo defino como un 'tocahuevos', es un jugador que pega un desmarque, busca la pelea, te salta de cabeza, choca en el cuerpo a cuerpo. Muy completo, pese a su corta estatura es muy pesado.

–Usted recomendó su fichaje al Badajoz.

–Sí, llevaba poco tiempo en el club, pero al ver los jugadores libres que había le comenté a Isaac Jové que lo trajera porque tiene grandes condiciones. Venía de un año malo y era la ocasión de aprovecharse y por eso lo recomendé, pero los que deciden son otros.

–En el mercado de invierno estuvo cerca de irse a Polonia.

–No te voy a engañar, hubo una oferta firme de Polonia, los puse en contacto con el club, pagaban traspaso, pero el Badajoz lo consideró insuficiente y no le di más vueltas al tema. Si se concretaba por ambas partes, perfecto, si no, encantado de quedarme aquí, porque para eso vine en verano, para estar a gusto y ser feliz.

–Menudo cambio de aires tan radical.

–Es verdad que suponía el tema del frío y estar en otro país, pero no me importaba tener una experiencia en el extranjero. He tenido opciones otras veces y no ha podido ser, pero no se me caen los anillos por el hecho de que no haya salido.

–Salmerón fue muy tajante al respecto.

–Lo hablé con él y me dijo: 'No me quieras matar por no dejarte ir a Polonia, pero entiende que para mí eres una pieza importante'. Le respondí: 'Míster, son cosas de las negociaciones, no hay problema, pasara lo que pasara, estaría feliz'. Estoy a gusto, lástima que no estemos luchando por otros objetivos.

–No hemos visto la mejor versión de Jesús Alfaro.

–En la primera vuelta no tuve continuidad, las lesiones no fueron de mucho tiempo, pero van mermando. Ahora sí estoy teniendo esa continuidad, el futbolista necesita confianza, tenga la edad que tenga, y así se ve la mejor versión. Aunque no es comparable a la del año pasado, porque fui muy protagonista desde la jornada 1 a la 38.

–¿Le gustaría seguir el año que viene?

–Si mantenemos la categoría, que es la premisa fundamental en estos siete partidos que restan, no me importaría estar aquí luchando por otros objetivos. Me queda esa espinita de no competir por los puestos de arriba y por qué no quedarme y luchar por ello.