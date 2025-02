Los dieciséis de Juanma Barrero

R. P. Mérida Viernes, 13 de enero 2023, 21:40 Comenta Compartir

David (Rocha) sabe que nos urge. No hace falta que se lo diga yo». Y así despachó Juanma Barrero el mercado de fichajes del Mérida. Este sábado partirá a León con tan solo dieciséis fichas del primer equipo. Y dos de ellos son porteros y otros dos, Cinta y Akito, siguen con dolores de lo suyo. A las bajas de Garay, Llácer y Artiles y a las lesiones de Sandoval, Nando Copete y Kamal solo se le ha podido sumar el alta de Diego Parras. Con este presente viajará el Mérida a casa del sexto clasificado, solo dos puntos por encima de los emeritenses.

«Si ganan se meterían en la lucha por la quinta plaza», le preguntó un periodista. «Nos separaríamos tres puntos más del descenso y nos quedarían tres puntos menos por conseguir. Que ese, salvarnos, es el primer objetivo», contestó sin pensárselo mucho el técnico del Mérida.

«Tenemos que saber qué club somos, cuál es nuestro escalafón en esta nueva Liga, cuál es nuestro sitio», había aclarado un poco antes Juanma Barrero. «No es lo ideal ir a un partido tan corto de efectivos, pero tampoco me preocupa. Son cosas que tenemos que asumir y no quejarnos. Si queremos traer gente de calidad y que nos den competencia dentro del equipo, igual tenemos que esperar».

Porque al final Artiles se ha marchado y aún quedarán días para que su ficha la ocupe su sustituto: «Vino Larrubia, que tiene 20 años, juega bien y le pongo. Aquí no importa los años que tengan los futbolistas: si juegan bien y tienen poder competitivo, me da igual la edad que tengan. Así que no sé dónde gastaremos la ficha de senior de Artiles. A lo mejor si vienen dos sub-23 y son buenos, no hay que gastar la senior. Va a ir más en consonancia con la calidad que tengan que con la edad».

También le apeteció a Juanma Barrero decir sus últimas palabras sobre uno de los hombres claves del ascenso el curso pasado: «Respetamos la decisión de Artiles de irse en busca de más minutos. Empezó jugando, pero la buena dinámica que cogió el equipo no coincidió con él en el campo y perdió relevancia. Tampoco nosotros hemos sabido sacarle ese provecho donde queríamos. Intentamos arrimarle al área, pero no se sentía cómodo ahí y ha sido todo un cúmulo de circunstancias».