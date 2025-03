Los diamantes del mercado de Rocha

R. P. MÉRIDA Martes, 2 de agosto 2022 | Actualizado 03/08/2022 10:24h. Comenta Compartir

En principio, Dani Sandoval (Gijón, 1998) y Álex Meléndez (Utrera, 1999) están para crecer y progresar con el equipo o… utilizar al Mérida como trampolín para seguir dando saltos. Junto a Luis Acosta, son las dos incorporaciones más relevantes del verano de David Rocha, si atendemos a sus números y rendimiento del curso pasado. El sevillano fue una de las piezas claves de la clasificación del Linares para el playoff a Segunda y el asturiano hizo cinco goles en 34 partidos con la SD Logroñés.

«Yo creo que tenemos que remar todos juntos, cada uno sabiendo su rol, y aportando lo que podamos desde el trabajo», responde Sandoval cuando le tiran los números a la mesa y le preguntan si ha de ser uno de los líderes del equipo. «Yo creo, por mi parte, que tenemos una gran plantilla y todos vamos a ser importantes. El año es largo y la categoría, dura. Eso será lo que marque dónde estaremos a final de año», respondió por su parte Meléndez, ambos en la casa de unos de los patrocinadores más importantes del club, Filmaex.

Con el asturiano coincidió David Rocha en su momento culmen como futbolista: Rocha era titular en aquel Oviedo de Segunda y Dani Sandoval, ya por entonces en el filial, entrenaba con ellos casi a diario con tan solo 19 años. «Entonces era internacional con la selección. Como sé de su potencial, cuando se puso la oportunidad por delante no me lo pensé mucho. Tiene mucho recorrido, buen golpeo de balón, capacidad asociativa y buen guante a balón parado», lo resume el director deportivo del Mérida. «Tenía otras ofertas, pero cuando llega un club histórico como el Mérida y cómo ya conocía a David, yo tampoco me lo pensé mucho. No hizo falta convencerme».

Por su parte, con Álex Meléndez, no solo habló David Rocha sino también Juanma Barrero. «Me dijo que confiaba en mí y que tenía muchas ganas de que viniera. Desde el primer momento nos entendimos a la perfección», confiesa el mediocampista sevillano. «Desde que se pusieron en contacto conmigo, yo sabía que Mérida era el sitio perfecto para seguir creciendo. No tuve dudas». «Para mí fue la revelación el año pasado», opina Rocha de él. «Bueno técnicamente, con capacidad asociativa, muy dinámico y con muy buen último pase. Era una de las primeras opciones que teníamos para ese puesto. Él puso mucho de su parte también».

Aún falta una ficha sub 23

No obstante, y a pesar de contar ya con 22 futbolistas, la plantilla no está aún cerrada. Queda por resolver el 'caso Akito' y una ficha sub 23 que, seguramente, la dirección deportiva la utilice para doblar el lateral derecho. «La idea inicial era tapar ese lateral con Felipe Alfonso y Garay, pero como Garay está lesionado y Felipe sigue tocado del tobillo y no queremos forzarlo… es el sitio que más quebraderos de cabeza le está dando a Juanma. Aunque no queremos precipitarnos por si surgiera una buena oportunidad de mercado», concluyó David Rocha.

