El descenso y el ascenso pasan por el Nuevo Vivero

La amenaza del descenso acecha a un Badajoz que no se puede permitir más tropezones, especialmente en su casa teniendo en cuenta las salidas que ... le depara el calendario en este sprint final. El equipo de David Tenorio está obligado a ganar ante un Real Madrid Castilla que ha emprendido la caza por el liderato. Así las cosas, el descenso y el ascenso directo pasan por el Civitas Nuevo Vivero para dos equipos con objetivos muy dispares.

El todo o nada se pone en juego en el feudo pacense en una esplendorosa tarde de Domingo de Resurrección en la que el Badajoz busca redimirse de sus pecados en Talavera hace una semana. La decepción fue mayúscula por todo el clima que rodeó a la cita en cuanto a sensaciones del equipo, el revulsivo del banquillo y una afición de nuevo ilusionada que viajó en masa. «La situación que tenemos hace que cualquier circunstancia no favorable sea un mazazo. Me sentí afectado como todo el mundo, pero estoy aquí para recobrar la ilusión al instante», remarca David Tenorio.

Esta tarde la masa social vuelve a volcarse con una fidelidad a prueba de desilusiones en la que se espera sea la mejor entrada de la temporada. El Badajoz está en una situación límite y requiere del calor de los suyos. «La afición es consciente de lo que hay en juego. No le puedo pedir más que estén, apoyen y aprieten. Después, de lo que pueda ocurrir aquí está el responsable, que es el entrenador. Que no le queda ninguna duda a nadie que los jugadores van a dar el cien». La expectación es máxima entre la afición ante un partido vital de su equipo, unido al tirón del rival. Aunque Tenorio tiene claras las más de seis mil razones que tiene una ciudad identificada y a la que solo le importa su equipo. «El domingo juega el Badajoz en Badajoz, el equipo de la ciudad, del sentimiento y de la camiseta blanquinegra», destaca.

Necesita el equipo blanquinegro confirmar el cambio de tendencia de su resurrección al tercer día del técnico granadino en el banquillo. «La necesidad va a ser igual en todo lo que queda de temporada. Va a ser una final cada día», expone el preparador del Badajoz. No ha encontrado una continuidad de resultados con ninguno de sus tres inquilinos que le ha mantenido haciendo la goma con el descenso casi todo el curso. No termina de coger la rueda buena y ahora es cuando se selecciona la carrera. Tenorio subraya la trascendencia del encuentro al margen del cartel de su adversario. «Me gustaría que se viera un Badajoz del estilo al de la última jornada en cuanto a la capacidad ofensiva», señala. En ese sentido, si frente a Unionistas asumió riesgos en su dibujo ahora vuelve lanzar una apuesta valiente para dejar bien a las claras su declaración de intenciones ante una nueva final. «Plantear un partido al límite, de riesgo, donde nos la vamos a volver a jugar. He venido para ser atrevido y lo voy a ser de principio a fin».

Regresan a la convocatoria José Más y Zelu, además de contar con Adilson a pleno rendimiento y enchufado una vez hecha efectiva su renovación automática al cumplir 25 partidos. Así, Tenorio dispone de todos sus efectivos para recibir al estimulante Castilla de Raúl. El técnico madridista, por su parte, no podrá contar con su principal referente Sergio Arribas por sanción, pero recupera a los internacionales Marvel y Tobías, además de que el equipo no se verá más debilitado porque Ancelotti no llamó a ningún canterano. «No va a disminuir su nivel porque no esté Arribas. No le doy importancia», sostiene Tenorio.

CD BADAJOZ-REAL MADRID CASTILLA CD BADAJOZ Kike Royo; José Mas, Mariano Gómez, Borja García, Carlos Cordero; Calderón, Mancuso, Alfaro, Adilson; David Soto y Gorka Santamaría.

Real Madrid Castilla De Luis; Tobías, Rafa Marín, Carrillo, Marvel, Mario Martín, Dotor, Peter, Álvaro Martín, Álvaro Rodríguez y Álex Jiménez.

ÁRBITRO Camacho Garrote (andaluz).

ESTADIO Y HORA Civitas Nuevo Vivero, 18.00 horas.

El filial blanco llega en plena persecución por una primera plaza que vale el ascenso directo a Segunda. A pesar de tan buenas credenciales tampoco ha tenido una regularidad y le ha llevado a dejar escapar partidos que tenia encarrilados a partir del minuto 80 como los de San Fernando (3-2) y Rayo Majadahonda (1-2). Aunque antes de estos deslices consecutivos y tras salir goleado de Alcorcón (4-1) encadenó una impresionante racha de 18 partidos sin perder, ocho de ellos empates. Rafa Marín no se fía de la situación clasificatoria del Badajoz. «Es un equipo muy desequilibrante». El canterano blanco sabe de la dificultad que se van a encontrar en el Nuevo Vivero. «Es un campo muy difícil. Son finales y los tres puntos valen oro».