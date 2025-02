Derrumbe total del Montijo en dos minutos

PEDRO FAJARDO MAJADAHONDA Domingo, 25 de septiembre 2022, 10:45 Comenta Compartir

El Montijo, que ganaba en el minuto 88, no pudo aprovechar un 0-2 ante un Atlético B que remontó el partido en unos locos minutos finales, que acabaron con delirio colchonero en medio de la desolación de los pupilos de Juan Marrero.

Se hizo rápidamente con el control del partido el Atlético B ante un Montijo que se defendía de las acometidas del equipo rival. Las primeras ocasiones llegaron para el combinado rojiblanco con un intento de disparo de Carlos Martín que desbarataba la zaga montijana. La mejor ocasión de la primera mitad estuvo en la cabeza de Marco Moreno tras un centro lateral desde el costado derecho.

Con el paso de los minutos el conjunto visitante fue entrando en el partido y se acercó a la portería defendida por Iturbe. Batanero forzó un córner con una gran conducción por banda derecha y en el saque de esquina a punto estuvo Pino de hacer el primero del partido con un cabezazo que salió rozando el Palo izquierdo de la portería.

Las ocasiones llegaban en ambos lados del terreno de juego con internadas por el costado izquierdo de Carlos Martín. El extremo lo intentaba con un centro que no pudo cabecear Fran González y posteriormente con un disparo que no encontraba puerta. Cuando mejor se encontraba el Atlético B en el terreno de juego llegó el tanto para el Montijo a balón parado. Una falta ensayada botada al segundo palo la cabeceaba el conjunto montijano y tras varios rechaces el balón le caía a Gabri en área pequeña para hacer el primero del encuentro. El partido se pudo ir al descanso empatado, pero Carlos Martín no pudo llegar a empujar un balón que se paseó por el área pequeña.

ATLÉTICO B Iturbe; Sergio Díez (Ginzo, min. 69), Marco Moreno, Fran González, Joel Arumí; Alberto Moreno (Mini, min. 75), Barrios, Gismera (Cueto, min. 58); Diego Bri (Santi Miguélez, min. 75), Ethyan, Carlos Martín. 4 - 2 MONTIJO Izan; Pedro Toro, Gabri, Javi Chino, Akapo; Yeray, Batanero, Rodao, Gideón; Pino (Cristo García, min. 68), Abraham Pozo (Raíllo, min. 62). GOLES 0-1: Gabri, min. 39. 0-2: Pino, min. 46. 1-2: Marco Moreno, min. 69. 2-2: Barios, min. 89. 3-2: Carlos Martín, min. 91. 4-2: Santi Miguélez, de penalti, min. 97.

ÁRBITRO González Rodríguez (Comité canario). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Marco Moreno, Fran González, Carlos Martín y a los visitantes Gabri, Gideon, Yeray, Javi Chino.

INCIDENCIAS Cerro del Espino, 350 espectadores.

Se le puso muy de cara el partido al conjunto visitante que antes de llegar al primer minuto de la segunda mitad veía duplicada su ventaja gracias a un centro de Pedro Toro que Pino cabeceaba en el área fuera del alcance de Iturbe. Con la ventaja en el marcador el Montijo se encerró en su área y se defendía de los ataques de su rival con una zaga muy bien ordenada sobre el campo.

No encontró el Atlético B resquicios en la zaga del Montijo que desbarataba por medio de Akapo y Gabri las peligrosas internadas de Diego Bri por el carril derecho. A balón parado encontró el Atlético el único resquicio en la defensa del Montijo que vio como Marco Moreno se elevó con potencia por encima de todos para cabecear al fondo de la red un centro templado de Carlos Martín.

Cada vez sufría más el Montijo que, a pesar del dominio rival. dispuso de una buena ocasión con un centro de Gideon que se envenenó y puso en complicaciones a Iturbe, que palmeó el balón por línea de fondo. El cuadro local lo intentaba con insistencia por los costados y estuvo cerca de hacer el segundo con un centro lateral al que de nuevo no llegó Carlos Martín por milímetros.

El Montijo se defendía como podía encerrado en su área y el tanto del Atlético B finalmente llegó con un espectacular disparo de Barrios desde fuera del área al que nada pudo hacer Izan. La escuadra montijana se vino abajo con el tanto del empate y vio como un centro de Joel Arumí lo cabeceaba de manera excelente Carlos Martín para completar la remontada.

Ya en el tiempo añadido y con el Montijo volcado arriba, el Atlético B aprovechó para hacer daño al contraataque. El primer disparo de Mini lo atajó Izan, pero el despeje lo recogió Santi Miguélez cuyo centro de rabona pegó en el brazo de Gideon y el árbitro señaló la pena máxima. El propio Miguélez fue el encargado de ejecutar el penalti con un disparo potente que no pudo detener Izan a pesar de tocar el balón. Finalmente derrota del equipo de Juan Marrero en un partido en el que plantaron cara al Atlético B durante 88 minutos.

