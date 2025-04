Derrota y a esperar qué ocurre

El que puede ser el último partido de la historia del Extremadura UD acabó con derrota. Con lo que se veía venir. Con la Cultural ... Leonesa ganando al conjunto azulgrana, esta vez sin goleada, y llevándose los tres puntos del Francisco de la Hera. No jugó de maravilla el equipo visitante, pero le dio para conseguir los tres puntos y no pasar muchos apuros durante los 90 minutos. Los chavales del Extremadura dieron la cara una vez más y completaron un encuentro con buen nivel y sin desfallecer en ningún momento.

El partido importaba más en el plano emocional, en el histórico, que en el deportivo. El Extremadura UD se enfrentaba al que puede ser su último choque si no llega un dinero que parece que no va a llegar. Las últimas semanas del club están siendo lamentables, con una imagen que no se corresponde al fútbol en Almendralejo. Los jóvenes intentan tapar sobre el terreno de juego las carencias de la entidad azulgrana en los despachos. El miércoles que viene acaba el plazo para que el Extremadura deposite el dinero necesario para no desaparecer. Si no lo hace, no habrá más partidos y el conjunto azulgrana será liquidado.

Los futbolistas van a jugar para darle aire al club, pero las ilusiones de salvación se han ido apagando con el paso de las semanas. Este partido no se iba a jugar, pero la obligación ha primado y los jugadores han tenido que disputar un choque cuyo guion ya estaba escrito antes de comenzar.

La Cultural Leonesa iba a ser el equipo dominador del encuentro, sin duda alguna, y así fue. El balón, las ocasiones y los goles fueron de los de Curro Torres durante la primera parte. Y eso que el Extremadura no empezó mal el partido. Los jugadores, ya que iba a estar sobre el 'verde' del Francisco de la Hera, decidieron esforzarse al máximo de sus posibilidades para dar una buena imagen en el coliseo azulgrana. Un trabajo loable tras todos los problemas extradeportivos que han tenido.

Extremadura Pablo Vázquez, Peteiro, Murillo, Felices, Parada; José Cortés (Abel, min. 81), David García, Mulero, Fran Rosa (Abel, min. 73); Mosquera y Abanga. 1 - 3 Cultural Leonesa Dani Sotres; Fran Cruz, Amelibia, Jorge Moreno; Alberto Benito, Escobar, Sierra (Angong, min. 89), Marcos González; Jony Álamo, Nahuel (Percan, min. 46) y Ander Vitoria (Obalskii, min. 86). Goles: 0-1: Ander Vitoria, min. 13. 0-2: Escobar, min. 45. 1-2: Mulero, min. 56. 1-3; Ander Vitoria, min. 72.

Árbitro: Sáex Vital. Amonestó con amarilla al local Parada (24); y al visitante Nahuel (22).

Incidencias: Francisco de la Hera. Unos 650 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la muerte del abuelo del jugador azulgrana David García.

La primera parte discurrió como tenía que ser. La Cultural tenía el balón y las ocasiones. Al descanso se fueron con una ventaja de dos goles, pero pudieron ser más. Pablo Vázquez, portero azulgrana, fue el mejor de los suyos en los primeros 45 minutos, frenó a los de Curro Torres en los primeros minutos de encuentro, pero no pudo hacer nada en el 13. Ander Vitoria recibió dentro del área, controló con toda la tranquilidad del mundo y marcó el primero del choque con un disparo raso y cruzado.

La Cultural era superior al Extremadura en el marcador, pero en el terreno de juego la diferencia no era muy grande. El equipo leonés controlaba el balón, pero no lo hacía con el partido, lo que le daba opciones al Extremadura de meterse en el choque. La primera parte iba a acabar con tranquilidad para los azulgranas, que perdían por la mínima, pero Escobar marcó el segundo de los visitantes en la última jugada antes del descanso. El panameño se encontró un balón suelto en la frontal y batió a Pablo Vázquez con un buen chut cerca del poste de Palo Vázquez.

El paso por vestuarios sí le vino bien al Extremadura, que en la segunda parte completó muchos minutos siendo superior al rival. La Cultural Leonesa bajó el nivel de su juego y el Extremadura se coló en esas dudas visitantes para crecer en el choque. Y lo hizo de tal forma que tuvo dos oportunidades muy claras para empatar el partido. Una entró y la otra no y el Extremadura le metió el miedo en el cuerpo a los de Curro Torres.

Primero llegó la que no entró. Mosquera, tras una serie de rechaces dentro del área, se plantó solo ante Sotres con toda la portería para él. El cancerbero visitante tiró de experiencia, achicó lo máximo posible y paró con el pie el disparo cruzado del delantero azulgrana. La ocasión fue, hasta el momento, la más clara del choque para los de Almendralejo.

Esta oportunidad espoleó a los de Manuel y se vinieron arriba. Tanto que llegó el tanto que les permitió soñar. Fran Rosa recibió un pase de Abanga para centrar desde la banda derecha. El balón llegó a la izquierda, donde Mulero remató completamente solo y de primeras para batir a Sotres por el palo corto. Gol azulgrana y el equipo que empezó a creer en la machada.

Y así estuvo muchos minutos. El Extremadura apretaba e incluso presionaba arriba la salida de balón de la Cultural Leonesa mientras los de Curro Torres no entendían muy bien cómo habían pasado de controlar un partido que parecía acabado a sufrir un poco por mantener su victoria.

Pero a 20 minutos del final la Cultural puso el broche a su victoria y despejó los fantasmas del empate rival. Marcos González, uno de los mejores sobre el terreno de juego, centró a la perfección para que Ander Vitoria consiguiese el segundo en su cuenta particular y llevase la tranquilidad al cuadro de Curro Torres.