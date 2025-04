Una derrota en cinco minutos para olvidar

Manuel Mosquera: «Nos han pedido diez días para que pueda llegar una solución»

Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura, vivió su rueda de prensa más convulsa desde que llegó al Extremadura. El técnico fue expulsado en el último minuto de partido por un encontronazo con Musa, que no quiso salir al terreno de juego. «No me ha gustado la actitud que ha tenido. Me expulsa porque cree que le insulté. No le insulto, lo que sí tengo es una actitud agresiva. Hay que tener un poquito de ganas para esto», dijo Manuel Mosquera sobre la reacción de Musa.

El entrenador añadió que el equipo no ejerció su derecho a huelga porque una empresa les pidió diez días para que llegase una solución al problema económico, aunque no aseguró que todo acabase en buen puerto. «Lo peor de esta situación es la desinformación que ha habido, que sigue habiendo y cómo contáis cosas que no han pasado. Ha llegado una empresa que nos explican pelos y señales la situación del club. Esta empresa está especializada en reflotar equipos y nos han dicho: os pedimos diez días porque puede llegar la solución. Nosotros votamos y por primera vez hay unanimidad. Les dijimos que confiamos en vosotros, pero la empresa no nos asegura que va a venir», sentenció.

En cuanto al partido, Manuel Mosquera admitió que su equipo fue superado por el DUX Internacional, por lo que no le pone peros a la derrota. «Hemos sido inferiores y no hemos encontrado en todo el partido nuestra forma. Estamos muy limitados en demasiadas cosas y en el campo se refleja», apostilló Manuel Mosquera.