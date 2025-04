Un derbi para recuperar la sonrisa

Badajoz y Mérida han velado armas durante la semana como liturgia previa al derbi por antonomasia en la región. Un compromiso que moviliza a dos ... aficiones con una rivalidad arraigada y ferviente. Se consumen las últimas horas previas a la batalla futbolística que se dirimirá a partir de las 19.00 horas de este sábado y se respira el ambiente de citas importantes, que se trasladará a un Nuevo Vivero que todavía el viernes contemplaba colas de aficionados ávidos de reservar su asiento para el evento. Se habían contabilizado más de 5.600 localidades vendidas (unos 4.400 correspondientes a abonados que retiraron su suplemento) y por la tarde seguía el goteo a buen ritmo.

Además, habrá una nutrida presencia romana en las gradas, cifrada en 700-800 emeritenses que se ubicarán en el fondo sur. «Que vayan muchos es ilusionante. Nada de miedo a perder. Quien tenga miedo a perder estaría condenado en esta profesión. Es ilusionante porque notamos ese apoyo. Que vaya tanta gente te lleva a pelear cada balón y no dejar de correr. Lo que tenemos que hacer ahora es bajar pulsaciones y no hacer ninguna locura en el campo: no meternos en problemas ni con los rivales ni con el árbitro, entrar once y salir once independientemente del resultado», comentaba el entrenador del Mérida, Juanma Barrero.

No es un choque de altos vuelos ni por objetivos de alcurnia, pero es precisamente las urgencias de dos equipos en horas bajas lo que confiere un tinte más dramático al enfrentamiento. «Venimos los dos con la oreja mojada», comentaba en su comparecencia el técnico local, José María Salmerón. Por su parte, Kike Royo rechazaba el concepto presión, pero asumía la responsabilidad porque «representamos a una ciudad y es el partido para no fallarles». Y es que hay mucho en juego, especialmente porque el descenso acecha a los pacenses a dos puntos y perder sería un golpe anímico y clasificatorio de gran magnitud. «A ver si somos capaces de dar ese paso que nos permita estar cerca de la zona de arriba y nos dé esa confianza», reflexionaba el técnico almeriense.

Necesita el Badajoz ese impulso para sacar la cabeza de una comprimida zona caliente de la tabla, y también como ofrenda para una afición que no celebra una victoria con los suyos desde hace más de un mes. «Son tres puntos importantes y es un partido que hace feliz a la gente que realmente está siempre detrás». Y pidió a los seguidores que el apoyo sea inquebrantable: «Es el momento ideal para el equipo, la ciudad y la afición. Tenemos que estar unidos, porque contamos con un objetivo común».

Juanma Barrero entiende que el Badajoz juega en casa y está más exigido, pero se niega a colgar la etiqueta de favorito a nadie. «Al final todo se reduce a la concentración y a la intensidad. Algún día me viene un amigo de Badajoz y me dice que si aquel o este otro no corre… pues mañana va a correr todo el mundo durante los noventa minutos. Así que mucha concentración porque un gol puede llegar en cualquier detalle y en estos partidos es muy difícil darle la vuelta a un marcador. Un gol en contra le da más argumentos al rival para defenderse bien y contragolpear».

CD Badajoz-Mérida AD CD Badajoz: Kike Royo, Calderón, Mariano Gómez, Josete, Juanmi, Carlos Cordero, Mancuso, Buyla, Adilson o David Soto, Alfaro y Gorka Santamaría.

Mérida AD: Palomares; Diego Parras, Bonaque, Nacho González, Felipe Alfonso; Acosta, Meléndez, Dani Lorenzo, Larrubia, Sandoval; y Carlos Cinta.

Árbitra: Marta Huerta de Aza (comité tinerfeño).

Estadio y hora: Cívitas Nuevo Vivero, 19.00.

Ninguno se fía de la trayectoria irregular del otro. Salmerón es consciente del bache que ha atravesado el Mérida en 2023, pero a domicilio ha mostrado sobradamente sus credenciales. «Es un equipo que trabaja bien en defensa, con transiciones y que busca las espaldas, que es muy peligroso fuera de casa». En cualquier caso, realizando una lectura más global, la trayectoria del conjunto emeritense avala un curso bastante consistente, «después de enero tuvieron un bajón, pero anteriormente habían hecho una competición buena que lo ha situado en la zona media».

Aunque en el seno de la escuadra pacense se habla de tábula rasa respecto al duelo de la primera vuelta, colea lo acontecido en el 1-0 del Romano y la herida supura aunque se le ponga el apósito de la retórica. «Allí fuimos muy superiores, sobre todo en la primera parte, marcamos y no se nos dio el gol», analizaba el preparador andaluz, que se refería al tanto anulado a Alfaro al interpretar el colegiado que el balón había salido en la internada de Adilson antes de su asistencia al atacante onubense. Salmerón zanjaba el asunto sosteniendo que «este es un partido distinto, aquel lo tenemos olvidado, sabiendo que hicimos buen partido aunque no conseguimos los puntos».

Más bajas en los visitantes

Respecto al capítulo de ausencias, la enfermería blanquinegra se libera de un inquilino que llevaba varias semanas en el dique seco, ya que Borja García ha vuelto a la dinámica de grupo y estará disponible, aunque con toda probabilidad la falta de ritmo le hará esperar minutos en el banquillo. De este modo, la única baja del Badajoz es la de Edu Sánchez, que sigue sin recuperarse por completo de sus problemas musculares. La duda estará en si Adilson será titular, aunque preocupa poco en el lado romano. «Jugará Zelu o Soto. Tienen muy buenos jugadores. No nos importa quiénes saquen, estamos más concentrados en sus comportamientos y cómo atacar sus defectos. Tras sus últimos resultados, tendrán ganas de revertir la situación y serán agresivos e impetuosos, lo normal en un derbi. Tenemos que igualar su intensidad en duelos, templar las emociones y competir con nuestras armas», explicaba Barrero.

El Mérida no ha incrementado su lista de bajas esta última semana: no podrán jugar ni el expulsado Nando Copete ni los lesionados Álvaro Ramón y David de la Víbora. Como no tiene lateral izquierdo puro, el cuerpo técnico del Mérida tiene dos opciones: colocar ahí a uno de los dos laterales derechos, o Felipe Alfonso o Diego Parras, o apostar por un extremo como Sandoval. Porque Juanma sabe que va a jugar con línea de cuatro atrás pero no con quiénes va a suplir las bajas.

Tampoco en la parte de arriba: o a Nando Copete lo sustituye un mediocampista como Dani Lorenzo para juntar a tres en el medio o lo reemplaza un punta para jugar con dos delanteros. «Nos falta pulir los detalles dependiendo de quién juegue finalmente. Son de última hora, una vez sepamos la alineación. Pero ellos ya tienen la información y saben qué hay que hacer juegue quien jugue». Akito, que empezó de menos a más durante la semana, recibió este viernes el alta de su esguince de tobillo y también estará disponible.