Mérida y Badajoz llegan enchufados al derbi

Hablar antes de un partido es un error. Hacerlo antes de un derbi es una de las grandes imprudencias de la humanidad. Predecir lo que ... pueda pasar en un partido es de imprudentes. Hacerlo en un derbi es de trastornados. Y sí, hay ejemplos en las dos direcciones. El último del Romano lo perdió el mejor Badajoz del siglo XXI, que encima fue superior incluso con uno menos. Un derbi es un derbi.

Pero es que al Mérida (ya sea AD, UD o CP) se le dan fenomenal este tipo de derbis en su estadio, donde solo ha perdido dos de dieciséis en los últimos 32 años. De ahí que, todo lo escrito hasta ahora, sea relleno: puede haber una expulsión al minuto cinco que se cargue todos los pronósticos, o una lesión en la primera jugada que mande al traste todos los planes, o un gol de rebote que ponga un partido llano cuesta arriba. O que no pase nada porque el miedo gane y todo acabe como empezó. No sabemos.

Lo que sí es seguro, certero, es que habrá pasión en las gradas, tensión y miedo a partes iguales, gritos de un fondo y voces en tribuna y preferencia y, sobre todo, mucha ilusión por ganar. Porque ganar serían más de tres puntos.

Desde Badajoz se van a desplazar en masa. El club pacense completaba el viernes su sexto autobús y se habían vendido más de 600 entradas, aparte de aquellos que se desplacen en sus vehículos particulares y hayan comprado su localidad on line o lo hagan este mismo domingo en taquilla. «Estábamos convencidos que iban a acompañarnos», resaltaba Salmerón sobre el apoyo de su hinchada. Otra certeza es que hay ganas de derbi en ambas ciudades. «Sabemos que es un partido importante para la provincia y queremos darle una alegría a la afición», añadía el técnico del Badajoz en su comparecencia del viernes al tiempo que reconocía la trascedencia que tienen los derbis. «Siempre es algo más que tres puntos». Una rivalidad deportiva entre equipos vecinos que por su trayectoria ha podido disfrutar en otros sitios y que saborea de manera diferente. «Me encantan estos partidos tan especiales y donde el estadio esté lleno». Pero teniendo muy presente que no debe tomarse más allá que un juego. «Tiene que ser una fiesta, tomarlo así y que haya respeto entre las dos aficiones», pedía Salmerón.

El Mérida llega tres puntos por encima en la tabla, algo que no se daba desde hace cinco años. Cuando Nafti iba vestido todavía de romano. Sin embargo, lo que mejor sabe de esta posición puntual a la parroquia emeritense es que las expectativas de uno a principios de curso eran muy modestas y las del otro, algo más ambiciosas. «Un arranque malo en un equipo hecho para estar arriba es mucho peor que un arranque malo de un equipo que, en principio, estaba hecho para estar abajo. Se crean unas expectativas que, cuando no se cumplen, pesan», reflexiona Juanma Barrero. «Pero el Badajoz tiene una buena plantilla y poco a poco van sumando efectivos que antes estaban en un mal momento y ahora, en cambio, están mucho mejor». Salmerón también se refirió al tímido arranque del Mérida y su cambio de dinámica. «Es un equipo que tiene buena regularidad. Le costó un poco al principio, pero fue capaz de ganar en Fuenlabrada». El preparador almeriense destaca las virtudes del cuadro de Juanma Barrero. «Es un equipo muy equilibrado, que transita bien, es aguerrido, muy compacto y está haciendo una buena campaña», apuntaba.

Mérida y Badajoz llegan enchufados al derbi. Lolo Pla y Francis Ferrón pusieron su firma en forma de gol decisivo en la última jornada para cargar de mayor aliciente un duelo que motiva por sí mismo. «Por equipo, sí es verdad que al principio de temporada veíamos al Badajoz un poco más arriba. Pero las circunstancias de la temporada también influyen», opina uno de los capitanes y, encima, emeritenses del equipo, Lolo Pla. «Pero es que esta liga es tan bonita que puedes ganar y perder con cualquiera. Yo coincidí con Salmerón en el Recreativo de Huelva, y es un entrenador que controla muy bien los partidos, al que no le gusta que sus equipos cometan errores y es muy meticuloso en eso». De ahí la mejoría en el último mes del conjunto blanquinegro.

MÉRIDA-BADAJOZ MÉRIDA Juan Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, Akito, Larrubia; Lolo Pla y Carlos Cinta.

BADAJOZ Kike Royo; Mariano Gómez, Borja García, Cordero; José Mas, Mancuso, Raúl Palma, Edu Sánchez; Adilson, David Soto y Ferrón.

ÁRBITRO Eder Mallo Fernández (castellano leonés).

ESTADIO Y HORA Romano José Fouto, 12.00 horas.

«Ganar al Depor con lo que supone y un presupuesto grandísimo siempre es un aliciente y da confianza para la plantilla», exponía Salmerón. Y si es cinco días antes de un derbi como el de este domingo la motivación es mayor. Ese triunfo le permite al Badajoz la opción de dar caza al Mérida al que tiene a 3 puntos. Aunque para el entrenador blanquinegro lo importante es seguir sumando. «Nos centra estar mucho más alejados de los puestos de descenso. Nos quedan dos partidos antes de vacaciones y queremos sumar los máximos puntos posibles y que siga esa progresión del equipo».

Le salió tan bien el plan a Juanma Barrero la última jornada en Fuenlabrada que, a tenor de las bajas (Nando Copete, Kamal y Llácer por lesión, con Javi Montoya como única duda hasta el final), puede que repita el mismo 'once', dejando a tipos como Sandoval, Artiles y Busi como revulsivos para el tramo final del partido. «Aún no lo hemos decidido. Hay que mirar el cansancio, aunque hoy no te viene nadie a decir que está cansado o tiene molestias», desvela el técnico del Mérida.

Salmerón también se plantea repetir el esquema de tres centrales ante el Deportivo, aunque para Mérida ya cuenta con José Mas en plenitud de condiciones y tiene la duda de Javi Ros y Chendri con molestias toda la semana. Ferrón tras su valioso gol de oro la pasada jornada podría regresar al once.

Juanma Barrero volverá a sentarse en el banquillo, tras cumplir dos partidos de sanción (otra vez) en las últimas dos jornadas, y le preocupa, sobre todo, controlar el nivel de motivación con el que saldrán los suyos: «Hay que saber gestionar esas ganas, que no sean excesivas. Hay que tener fuerza y personalidad con balón y generar equilibrios. Los dos equipos van a correr por encima de sus posibilidades, seguro, pero eso hay que saber gestionarlo y que no se traduzca en llegadas a destiempo, ni en intranquilidad con balón, ni en imprecisiones. Hay que saber gestionar esos estados acelerados».

Salmerón destaca las alternativas ofensivas del Mérida. «Su gran potencial es la llegada por las bandas y acumular gente dentro del área». En ese sentido, considera clave el acierto en las áreas. «Creo que va a ser muy decisivo el tema de las áreas, ser fuertes y sólidos en la nuestra y resolver en la contraria».

Y una última cosa: «Lo que dice ahora la clasificación es una anécdota. Y da igual si vienes jugando bien o vienes jugando mal. Estas cosas no valen en este tipo de partidos». Lo dice Juanma. Lo creemos todos. No le hacemos caso ninguno.