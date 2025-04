«En un derbi y en casa no hay mejor momento para volver a ganar»

Desde que llegó a Badajoz, Gonzalo Crettaz tiene ese gusanillo de vivir esa sensación de jugar en el Nuevo Vivero con una grada entregada. «Lo ves desde fuera y piensas que quieres jugar ahí. Disfrutar al máximo de esta afición que es increíble». El sábado podría llegar ese momento tan esperado y en un partido muy especial ante el Extremadura cargado de alicientes. «Es un derbi que llevamos esperando todo el año», cuenta. Un duelo con dos clubes en situaciones muy delicadas a nivel interno. «Ellos vienen con otros problemas extradeportivos, pero un derbi es un derbi y es un orgullo poder disputar ese tipo de partidos». Aunque esos problemas de ambos clubes no se ven reflejados en el campo y el meta hispano-argentino avisa que sobre el césped se olvidan como han dejado demostrado blanquinegros y azulgranas. «Ellos pese a los problemas están compitiendo bien todos los partidos. Los jugadores estamos centrados en hacer nuestro trabajo».

El Badajoz afronta la cita después de encadenar dos jornadas sin conocer la victoria. Una pequeña racha que no inquieta demasiado en el vestuario pacense. «Hay tranquilidad, no nos vamos a volver locos por eso. El equipo está trabajando bien», comenta. Como tampoco preocupa que en esos dos últimos partidos el equipo se haya quedado sin ver puerta. «Tenemos gol, pero en el fútbol son rachas», asume Gonzalo Crettaz. Y está convencido que el sábado el Badajoz volverá a retomar la senda del triunfo. «En un derbi y en casa no hay mejor momento para volver a ganar», sostiene.