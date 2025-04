Así ven el derbi los capitanes de Mérida y Badajoz

r. p. / marco a. rodríguez Mérida / Badajoz Viernes, 9 de diciembre 2022, 07:33 Comenta Compartir

Lolo Pla y Kike Royo, tercer capitán del Mérida y primero del Badajoz, velan armas para un partido especial, el derbi del Romano este domingo, uno de esos que encuentros, dicen, que valen más que tres puntos. El primero es emeritense y destaca el valor que sus paisanos le otorgan al duelo extremeño solo por el hecho de haber nacido en esta tierra. El segundo es riojano pero lo vive con la misma intensidad de quien respiró por primera vez sobre suelo pacense. Un derbi al que Mérida y Badajoz acuden con la fuerza que conceden sus dos recientes e importantes victorias, ante el Fuenlabrada fuera y ante el Deportivo en el Nuevo Vivero. Pla avisa de que los romanos saldrán a ganar y Royo advierte de que los suyos se presentan en el mejor momento de la temporada al tiempo que desea que el domingo y los días posteriores solo se hable de fútbol.

Lolo Plá «Prefiero perder en Fuenlabrada y ganar al Badajoz que al revés»

Los cuatro emeritenses del vestuario, Juanma, Sergio, Carlos y Lolo, han vivido muchísimos de estos derbis…, pero todos ellos lo hicieron desde la grada. El de este domingo será el primero que los cuatro vivan desde dentro, desde abajo. Y hay ganas. Tras los tres puntos que dio su diestra el pasado martes en Fuenlabrada, es el derbi y el momento de Manuel Coronado Pla (Mérida, 1993).

–¿Le llega el derbi en su mejor momento?

–De esta temporada, sí. Traerte tres puntos de un campo como el del Fuenlabrada y encima marcando gol te da una confianza bestial.

–¿Y al equipo?

–Nos podría haber llegado en cualquier momento porque siempre hemos sido fieles a nuestro estilo, siempre hemos estado en la misma línea. No obstante, da igual como llegues a estos partidos: son a cara o cruz y gana el que menos fallos cometa.

–¿Jugar con dos emeritenses en punta es como jugar con cuatro delanteros?

–O con seis. Eso tiene mucho valor. Lo hemos hablado Carlos (Cinta) y yo, que es un partido muy especial para nosotros. Esta semana no queremos meter la pata entrenando para llegar intactos al domingo.

–¿Es lo mismo jugar ante el Fuenlabrada que ante el Badajoz?

–Para nada. El partido vale tres puntos, pero en lo emocional no es lo mismo. Suena mal, pero yo prefiero perder en Fuenlabrada y ganar al Badajoz que al revés. Son tres puntos diferentes a los conseguidos ante cualquier otro rival.

–¿Qué derbi recuerda especialmente como aficionado?

–Al estar tanto tiempo fuera, hace mucho que no disfruto del derbi. Pero he ido varias veces de pequeño y sé que es algo especial. Es un partido que no se vive contra cualquier otro rival, aunque ese rival sea de Primera División.

–¿A quién le quitaría al Badajoz el domingo?

–A nadie. Lo que sí haría es ponerle más gente de Badajoz. Sería un partido más bonito, porque cada uno defendería su escudo con más pasión. Yo he vivido muchos derbis en otros equipos y, aunque te lo intentan inculcar, no sabes lo que significa realmente a no ser que hayas nacido allí. Pues nosotros hemos nacido aquí.

–¿Es partido de empate?

–No creo en esos tópicos. En un partido pueden pasar mil cosas desde el minuto uno. Puede terminar en empate, pero tanto ellos como nosotros saldremos a ganar. Y con más razón nosotros, que jugamos en casa.

–¿Hubiera preferido que llegaran sin ese gol de Ferrón en el minuto 95?

–Nunca quiero que ganen por la rivalidad que tenemos. Ganan al Deportivo merecidamente porque son mejores en ese partido, pero personalmente hubiera preferido que no puntuaran de tres por el tema de la clasificación.

–¿Le está sorprendiendo más la temporada del equipo o la de Cinta?

–Cinta no me sorprende. Vi el nivel que tenía desde el principio y solo hacía falta exprimirlo, y el míster lo está haciendo muy bien. Ha hecho lo más difícil: convencer a la gente que estaba en contra en tan corto plazo. El equipo, en cambio, sí me ha sorprendido: quitando el día del Rayo, no ha habido ningún rival que haya sido superior a nosotros. Me esperaba tener menos puntos y haber sufrido más, pero el equipo es muy capaz de hacer grandes cosas. Pero siempre humildes, no venirnos arriba y salir desconectados como el sábado pasado ante el Rayo.

Kike Royo «Llegamos al derbi en el mejor momento de la temporada»

Kike Royo es riojano pero en cuestiones de fútbol parece haber nacido en el Casco Antiguo pacense. En su segunda etapa en el Badajoz afronta el derbi ante el Mérida con el interés de un profesional que busca el éxito deportivo junto al de un hincha que ama su escudo como nadie.

–¿Después de lo ocurrido ante el Deportivo, cómo llega el equipo al derbi?

–Muy bien. Creo que llegamos en el mejor momento de la temporada. Los resultados están ahí. Tenemos la espinita clavada de la semana pasada que no supimos manejar el partido jugando contra diez como sí lo hicimos ante el Dépor. En esta categoría puedes empatar con un equipo de abajo y luego ganar al Deportivo, que está para ascender sí o sí. La dinámica es muy buena.

–Una victoria como esa, merecida, animará a cualquier vestuario...

–Sí, mucho. Nos lo merecíamos. Jugando en casa, tras el último resultado, con un gran ambiente de fútbol... Da igual que fuera en el 95, incluso sabe mejor. Fue un chute de moral y anímico muy bueno. Tuvimos al Deportivo controlado. Quitando un acercamiento en la primera parte no tuvo peligro, es verdad que se quedaron con diez pero tiene una gran plantilla y te debe exigir más solo por su historia. Estamos haciendo muy bien las cosas y asimilando los conceptos que quiere el míster y el plan del partido salió a la perfección.

–¿Se va pareciendo este Badajoz ahora a lo que Salmerón os transmitió desde el primer día?, porque al final todo es un proceso.

–Efectivamente. Todo entrenador necesita su proceso y adaptarse él a nosotros y nosotros a él. Los resultados están llegando y vamos en la línea adecuada.

–Ojo que el Mérida viene de un triunfo importante...

–Sí, los dos equipos están muy bien, tras ganar a rivales de entidad, pero en los derbis la experiencia me dice que da igual que uno vaya primero o a mitad de tabla, al final un derbi es un derbi y es un partido especial donde hay que ir a cada balón como si fuese el último y confiamos en traer los puntos a Badajoz.

–Se suele decir que son más que tres puntos, más por un asunto de moral de la tropa que a efectos clasificatorios.

–No te voy a engañar. Cuando salió el calendario lo primero que miré fue en qué fecha eran los partidos, que son los que les gusta jugar a cualquier futbolista, por el ambiente de la semana, etc. Todo el mundo habla de este partido. Esperemos que solo se hable de fútbol.

–Hay mucha rivalidad Mérida-Badajoz, Badajoz-Mérida. ¿Te sorprendió en tu primera etapa?

–Me sorprendió, pero para bien. En mi segundo año sí jugamos contra ellos, con el campo lleno, y allí pese a la pandemia desplazamos a casi 1.000 personas. Son derbis calientes pero si todos respetamos nuestros escudos con orgullo reinará la tranquilidad.

–El factor campo lo tenéis en contra. ¿Es decisivo?

–Seguro que nuestros aficionados nos harán sentir como si estuviéramos en casa para igualar fuerzas.

–Se vive mejor fuera de los puestos de peligro, ¿no?

–No suelo mirar la tabla, ni cuando vamos bien ni mal, pero te da tranquilidad y confianza en el trabajo.

–Que se hable de trabajo y no de otras cosas del club...

–Creo que hay más ruido fuera, pero como capitán te digo que aquí dentro nos centramos en el fútbol y Oliver y los mexicanos nos han dado tranquilidad.

–¿Vuelves a disfrutar del fútbol con tu regreso?

–Aquí estoy en casa y muy feliz y orgulloso de defender esta camiseta que me lo ha dado todo.

Comenta Reporta un error