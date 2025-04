Badajoz-Mérida, el derbi de las horas bajas

Hace una vuelta, el Mérida llegaba tras ganar en Fuenlabrada y el Badajoz tras aquel gol de Ferrón en el 96' al Deportivo. Y ... salió un derbi timorato porque a nadie le apetece perder este tipo de duelos. Imagínense el del próximo sábado, con el Badajoz muy dolido por el 5-0 en Riazor, con una racha que lo ha acercado a dos puntos del descenso y con un Medio Día del club de por medio; y con el Mérida aún noqueado por el 0-3 del Celta B en el Romano, la dinámica de tan solo dos victorias en 2023 y las bajas de Nando Copete, Álvaro Ramón y su suplente en el lateral izquierdo.

«Me preocupan más las bajas que este último resultado, la verdad», se confesó Juanma Barrero el pasado domingo. «Creo que Felipe Alfonso va a estar bien. Pero obviamente sí que me preocupan las otras ausencias. Nos va a condicionar. Pero mentalmente, de ánimos, vamos a ir bien». En el Badajoz, la atención la volverá a centrar Adilson, que se retiró con unas molestias, aunque parecían no revestir gravedad: «Es una sobrecarga, esperemos que no sea nada, podía haber seguido, pero el partido estaba finalizado por el resultado y hemos entendido que lo mejor era quitarlo y que no tuviera ningún problema más», reflexionaba el técnico blanquinegro, José María Salmerón, tras el duelo del sábado. Aunque inquieta más lo extradeportivo alrededor del luso después de que saltara a la palestra la cláusula de renovación de 25 partidos con el acuerdo del extremo portugués con el Córdoba coleando. En cuanto a la enfermería, todo apunta a que Borja García podría estar disponible, mientras que Edu Sánchez tiene menos opciones de reaparecer.

A la espera de la evolución esta semana del esguince de Akito, y como Dani Lorenzo y Carlos Cinta ya reaparecieron esta última jornada, Juanma Barrero se presentará al derbi con las bajas seguras de Nando Copete por sanción y de sus dos laterales izquierdos, Álvaro Ramón y David De la Víbora, por lesión. A la espera de los resultados de las pruebas a las que se someterá este martes, la rotura en los isquios de De la Víbora puede ser para largo.

«¿Lo de Nando Copete? Es verdad que con un 0-3 se podía haber ahorrado la entrada, pero es que él es muy impetuoso y no se deja nada», opinó Juanma Barrero. «Tras el partido, hablando tranquilamente con él, le dije al árbitro que en un partido limpio y donde no había habido lesión, una amarilla podía haber bastado. Pero me dijo que él, en ese momento, entendió que era expulsión». Las alternativas del técnico emeritense son: Dani Lorenzo por Copete y juntar a tres en la medular y, en las bandas, optar por Diego Parras y Felipe Alfonso o repetir línea de cinco con Felipe Alfonso y Sandoval de carrileros.

El momento de ánimo en el que llegan ambos conjuntos al partido más especial de la temporada a lo mejor merma la asistencia al Nuevo Vivero. De ahí que los clubes encendieran este lunes la maquinaria de motivación para atrapar al mayor número de aficionados posibles. En la grada pacense no ha sentado nada bien un Medio Día del club justo en este instante de la temporada y ante este rival, de ahí que el Badajoz haya publicado en su cartel anunciador: 'Marcar la diferencia'. «Siempre se dice que en los derbis no hay favoritos, pero hay un factor que puede determinar la balanza. Nuestra afición marca la diferencia».

Salmerón es consciente de que es momento de dar un golpe de timón y el escenario es inmejorable para ello. «Hemos pasado de una buena dinámica a una mala. Tenemos que levantarnos y pensar en el siguiente partido y ganar ante nuestra afición. Nos vamos fastidiados, pero siempre vuelve a salir el sol, así que tenemos que seguir luchando para conseguir los objetivos».

Casi 250 entradas vendidas

El Mérida ya tiene asegurado a estas alturas de semana cuatro autobuses y medio y casi 250 entradas vendidas. Desde el club esperan que la clara derrota del pasado domingo no suponga un frenazo en el ritmo de venta y de ánimos. El deseo es plantar en Badajoz alrededor de 600 emeritenses, aunque la cifra podría rondar los 500 desplazados o un poco menos. El precio del bus es de siete euros y las entradas de 15, 10 y 5 euros para adultos, jóvenes e infantiles. Este jueves se reunirá la mesa de seguridad, con los responsables de ambos clubes, para declarar el derbi como partido de alto riesgo.

En principio, por puntaje y clasificación, el Mérida llega a la cita más tranquilo y con menos urgencias que su rival. Pero un derbi, y más este, es un derbi. Nada de lo escrito hasta ahora vale para intuirlo siquiera mínimamente. Las horas bajas del martes se habrán olvidado el sábado por la mañana.