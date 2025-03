Demasiadas adversidades para el Badajoz

Salmerón: «El partido se perdió en la primera parte»

José María Salmerón consideró que en San Fernando «el partido se perdió en la primera parte», en la que sus jugadores no estuvieron cómodos «entre el viento y la intensidad del rival, a veces excesiva y que no se cortó», más la acción del penalti y la expulsión de Juanmi. «Ya no sabemos cuándo es mano y cuándo no, cuando rebota a uno o a otro», indicó sobre la primera, mientras que sobre la segunda recordó que el cuadro gaditano «había hecho siete u ocho faltas parando a Adilson y todas las situaciones ofensivas que intentaron tener».

En esas circunstancias «era complicado», asumió, pese a lo cual tuvieron «tres ocasiones claras para acortar la diferencia en el partido», con «la pena» de que lo hicieron «al final, ya con muy poco tiempo».

Para Salmerón las pocas ocasiones en ataque hasta el tramo final se debieron a «jugar con un hombre menos», además de los factores citados de «el viento y las continuas faltas». «Prácticamente no se jugó a nada, solo a chocar y nada más. Si te pitan un penalti y te echan a un jugador, es complicado», insistió.

El preparador vio diferente vara de medir. «A nosotros nos hicieron faltas constantemente y la primera amarilla es a Juanmi cuando a otros los avisó tres veces», ejemplificó. «En la segunda comete un error, pero la primera es excesiva cuando a Adilson lo tenían frito», lamentó.

En cuanto a aspectos a mejorar, admitió que debieron estar «más tranquilos» en la segunda parte «para no darle la opción del segundo gol en una transición por no finalizar una jugada en ataque». Tras el 2-0 lo intentaron hasta que llegó el buen gol de Adilson. «Lleva una línea extraordinaria todo el año, pero los rivales lo saben y estuvieron muy encima de él, intentando pararlo y provocarlo», comentó. Lo usó para insistir en el tema arbitral: «Nos provocan y los penaltis y tarjetas son para nosotros. Tiene que haber un equilibrio».

Aparte, explicó las entradas en el once de Raúl Palma y David Soto porque «iba a ser un día difícil y con viento», por lo que buscaban «velocidad y disparo por un lado y más posicionamiento en el campo». «Aquí cualquiera puede jugar», recordó, antes de admitir que se marchaba «decepcionado» más que preocupado por la derrota, ya que los azulinos les «maniataron» y no pudieron «hacer más cosas en ataque».