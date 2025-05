«No debemos contemplar la venta del CD Badajoz como única solución»

Las próximas semanas son cruciales para el Badajoz. El club blanquinegro se encuentra en una situación límite y necesita financiación externa para poder terminar ... la temporada. Ya no le queda margen económico y sin capacidad para generar ingresos la deuda sigue creciendo. Pepe Reynolds expone la realidad del club pacense en una entrevista de la que se desprende que no todo pasa por la venta y tampoco se descarta la continuidad de la familia Parra. El terremoto que sacudió al Nuevo Vivero este verano le pilló haciendo las maletas y desde entonces ha quitado tiempo y vacaciones a su familia para mantener a flote al Badajoz. Un sacrificio unido al del resto de empleados, el compromiso de jugadores y cuerpo técnico y la confianza de patrocinadores que han hecho posible que el club siga respirando.

-¿Cuál es la situación del club?

-Es bastante complicada. Se podría definir como crítica en cuanto a que el club actualmente tiene una deuda importante, deuda ya vencida y consolidada con proveedores, Hacienda y Seguridad Social. Deuda que, a la vez impide que se puedan percibir subvenciones pendientes al no cumplir los requisitos por no estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Aparte de la deuda tenemos un desfase presupuestario. El club va a necesitar unos recursos que no va a generar. Por lo tanto, si pretendiéramos tener un club saneado a 30 de junio es posible que se tuviera que inyectar capital por un importe superior a 3 millones de euros.

-¿Esa es la deuda que arrastra el club?

-Esa deuda variará en función de diversas circunstancias como pueden ser el resultado de algunos litigios pendientes, la capacidad del club para generar ingresos como por ejemplo el papel en la Copa del Rey..., pero lo que es seguro es que el club no va a generar todo lo que hace falta. El club necesita una aportación externa de capital.

-¿La viabilidad pasa por la venta?

-La viabilidad pasa por la entrada de capital y puede ser a través de la venta o no.

-¿Entonces vender no es la única opción?

-Se está trabajando en varios escenarios y uno de ellos es la venta. Por ejemplo, cabe la posibilidad de hacer una ampliación de capital con la llegada de nuevos inversores.

-¿En qué punto está ese proceso de venta?

-Joaquín Parra, a través de su representación procesal, ha presentado en el Juzgado una solicitud de autorización judicial para la venta del paquete de acciones de Feverstone. Esa solicitud aún no ha sido aprobada por el juez, pero sí cuenta con el visto bueno de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Joaquín y el club están pendientes de que llegue la autorización judicial que estimo será inminente.

-¿Y Joaquín Parra quiere vender?

-Obviamente considero que Joaquín Parra no quiere verse en la situación de tener que vender el club, pero en el caso de no encontrar otra solución ha accedido a analizar propuestas para la venta e incluso presentarla en el Juzgado. Seguramente no sea la salida que más agrade a Joaquín Parra pero eso no significa que no lo vaya a hacer.

-Ha trascendido el nombre de Daniel Tafur, pero ¿existen otras ofertas?

-Sobre la identidad del inversor no voy a hacer ninguna declaración porque no estoy autorizado a ello y creo que no procede mientras haya una propiedad en el club. Y sobre otras opciones te diría que, además de la venta, existen otras fórmulas, pero que las están llevando directamente la familia Parra. Nosotros desde el club solo estamos colaborando en una 'due dilligence', es decir, una auditoría interna del club en coordinación con KPMG contratada por el inversor de la oferta que ha sido presentada en el Juzgado, pero que en estos momentos no puedo ni creo que sea oportuno revelar su identidad.

-Por lo que comenta parece que se manejan varias posibilidades, ¿sin venta hay solución?

-Considero que la venta es la solución más razonable, en la que se están dando los pasos más certeros y firmes, pero no es la única. El propio club hizo un comunicado en el que manifestaba que la propiedad había presentado una oferta de compra en el Juzgado por el paquete de Feverstone. De lo que se trata es de inyectar capital. El Badajoz ahora mismo no tiene la capacidad de corregir esa situación a corto plazo. A no ser que llegue capital externo.

-¿Entre esas otras vías está que la familia Parra se plantea continuar en el club?

-Esas alternativas las está llevando la familia Parra y por lo tanto no me corresponde hablar de ellas. Según tengo entendido hay muchas fórmulas. Pero lo realmente vital para el Badajoz es que se aporte capital para corregir ese desfase presupuestario y la deuda y quizás lo menos relevante sea la fórmula. Lo que más importa es que se pueda traer capital y darle oxígeno al club.

-¿Y si no se formaliza la venta o no entra financiación externa cómo se llega a 30 de junio?

-No se puede llegar en esta situación a 30 de junio. El club no puede esperar mucho para encontrar una solución. Insisto, no debemos contemplar la venta como única solución. Lo importante es que tiene que entrar capital. Quizás haya otras fórmulas. Pero el club no puede esperar a 30 de junio. Yo estimo que debe llegar en semanas, si no vamos a entrar en una situación muy complicada. Afortunadamente hay varias opciones y puertas abiertas para salir de esta situación, esperemos que la familia Parra decida la mejor solución para ellos y para el club, sea la venta o no.

-¿Ese posible inversor ha puesto alguna serie de condiciones o plazos?

El principal plazo es el de la autorización judicial. Lo fundamental es que el juez lo autorice. No tiene que demorarse mucho. Si finalmente se escoge esa vía no debe transcurrir mucho tiempo para rematarla.

-Se entiende que el inversor conoce la situación del club y asumiría esa deuda.

-Se está haciendo una auditoría interna en coordinación con KPMG, un despacho que ha contratado este inversor y eso le va a dar una fiel imagen de lo que es el club. Una vez que compre las participaciones de Feverstone y adquiera la mayoría del capital social sabe qué deuda tiene el club. Por tanto no le quedará más remedio que asumirla, negociar con los acreedores o buscarle una solución. Obviamente va a comprar el club endeudado.

-¿Y cuánto vale el Badajoz?

-No se vende el Badajoz, lo que se vende es el paquete accionarial de Feverstone. Pero no puedo decir las cantidades que ellos están manejando.

-Reformulo la pregunta, ¿cuál es el valor de un club en Primera RFEF?

-Lo que puedo decir es que no contaba con ofertas cuando en verano sucede lo que sucede. Soy consciente de la deuda que arrastraba de la temporada anterior y que falta capital. No era optimista a la hora de esperar inversores que quisieran comprar el club en esta situación, sin embargo me consta que ha habido más de un inversor interesado en el Badajoz. Sobre los números no puedo decir nada.

-La Guardia Civil revelaba en su investigación que se habían desviado 3 millones de euros al Badajoz, ¿eso afecta al proceso de venta o altera el interés de ese posible inversor?

-Entiendo que no. La Guardia Civil decía que se habían destinado al estadio. No es verdad que se hayan gastado 3 millones de euros en la reforma del Nuevo Vivero. Sobre las aportaciones que se han hecho al Badajoz por parte de las empresas de Joaquín Parra te diré que se han hecho a través de préstamos, que se han documentado, se han firmado, se han presentado en su momento ante los servicios fiscales de la Junta de Extremadura y posteriormente se han llevado a una ampliación de capital para pagarlos a través de la compensación de créditos. Es verdad que el Badajoz se ha financiado con aportaciones de empresas de Joaquín Parra, que esas aportaciones se han hecho con luz y taquígrafo, se han realizado todas por transferencias bancarias, se han llevado a contratos de préstamos que se han presentado a la Junta y se han llevado a una ampliación de capital.

-Una ampliación de capital que todavía no se ha validado.

-Está pendiente de inscribirse. Hubo una calificación del registro mercantil que denegaba su inscripción por un defecto formal y esa nota de calificación fue recurrida y el jueves me notificaron una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que obliga al registro mercantil a inscribir esa ampliación de 3.104.000 euros.

-¿Cómo queda el capital social con esa ampliación?

-El capital se va a ampliar hasta 4.600.000 aproximadamente de los cuales Feverstone va a tener un 99,75 por cierto y el resto (0,25%) es de 45 personas físicas.

-¿A día de hoy la plantilla y empleados están al día?

-Prácticamente al día.

-Pero la reforma del estadio aún no se ha pagado del todo y con otras empresas que prestan servicios al club como la de autobuses o la encargada del césped también tiene deudas pendientes.

-Hay una deuda con proveedores vencida que es importante. Y además tenemos que el club es un gigante con pies de barro porque se come mucho más de lo que genera. La previsión es que la deuda va a seguir creciendo. Dependiendo de los ingresos que puedas hacer, pero estamos en una época muy difícil porque ya vas a vender pocos abonos y poca publicidad. Así, te vas a encontrar que para llegar limpio a 30 de junio quizás necesitemos de forma externa más de 3 millones de euros.

-¿Ante esta situación es factible acudir al mercado de invierno?

-De aquí al mercado queda mes y medio. Ya se verá.

-¿Hay algún jugador que haya pedido salir?

-No me consta.

-¿Y si se repite la situación de meses atrás de aquí a enero cree que saldrá algún jugador?

-Esperemos no vernos en esa situación.

-¿Cómo se han vivido estos meses de incertidumbre por parte del personal del club y plantilla?

-Han sido momentos muy difíciles y oscuros en unas fechas muy complicadas. Porque que pase esto en julio con el mercado abierto y la plantilla sin rematar es lo peor que te puede pasar. Afortunadamente los futbolistas, el staff técnico han estado de diez, todo el personal del club ha estado de sobresaliente, aguantando meses sin cobrar y siguiendo con su trabajo de forma incansable. Y por suerte con la labor que hicimos ante el Juzgado de Málaga conseguimos desbloquear las cuentas y poner a los trabajadores al día. Se daba la circunstancia que teníamos saldo en la cuenta pero no podíamos operar con ella. Hemos conseguido librar una situación muy difícil porque se ha trabajado mucho y bien y eso dice bastante de la profesionalidad de todos y cada uno de los que integramos el Badajoz. Sin olvidarnos de la confianza que han depositado los patrocinadores. Su respuesta ha sido brutal. Sin ellos no habría sido posible.

-¿Y en ese tiempo se ha producido alguna situación crítica en lo personal?

-Se han visto situaciones muy duras, complejas, algunas casi dramáticas y también se han visto gestos de compañerismo y solidaridad entre trabajadores. Nosotros somos una gran familia y aunque suene triste decirlo esto nos ha hecho más fuertes.

-¿Joaquín Parra está al tanto de cómo se ha llevado el club en este tiempo?

-Joaquín ha estado informado por mí y por su familia.

-¿Ha podido visitarle? ¿Cómo le ha visto?

-Le he visitado en varias ocasiones y le he visto bien. Le veo fuerte, animado, con ganas, seguro de su inocencia, con mucho deseo por defenderse fuera para aclararlo todo y está un poco dolido con los juicios mediáticos que tanto daño hacen. Es una persona luchadora, de abordar retos y ahora mismo está en una situación complicada.

-¿Cómo se gestiona el club con las cuentas bloqueadas y su presidente en prisión?

-Gracias a la pasión y profesionalidad de todos los trabajadores, jugadores, staff técnico y todo el personal que ha confiado en el trabajo de la gente que hemos tomado las riendas en un momento muy delicado. Nos ha salido bien porque se ha logrado corregir la situación. Hemos tenido la fortuna tras el desbloqueo de las cuentas de disponer de saldo en el banco derivado de la campaña de abonos y la venta de publicidad por patrocinadores y eso nos ha permitido poner a los trabajadores al día, no a los proveedores ni a Hacienda y Seguridad Social. Lo que ocurre es que el club no va a tener capacidad en lo sucesivo de generar lo que va a ir gastando.

-La situación del club se ha agravado por el caso de Joaquín, pero la nueva temporada ya partía con números negativos.

-La temporada pasada el club acabó con deudas y se tuvo que emplear parte de los ingresos de esta campaña de abonos para corregir esa situación.

-¿Por qué no se ha informado de la situación a los pequeños accionistas?

-Los canales de información del club son los que son. Ha habido momentos en los que, al no poder informar con certeza, ha sido preferible guardar silencio. Sin embargo, personalmente me hubiese gustado que se les hubiera recibido. Y no quiero que se interprete que por parte del club se ha ocultado información. Cuando no se dice nada es porque se entiende que es lo mejor para el club. Próximamente se celebrará una junta de accionistas y ahí es el momento y el lugar donde puede ser informado el accionista y pedir toda la documentación y la información que se considere oportuna. Pero hay que tener en cuenta que en la última junta que se ha celebrado la asistencia ha sido ridícula. El club jamás ha tenido interés por ocultar información a sus socios y abonados.