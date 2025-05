David Tenorio rompe con el perfil de entrenador clásico para el Badajoz

Pocas palabras del nuevo inquilino del banquillo del Badajoz bastaron para evidenciar el giro radical de perfil. De un corte más recio, con ribetes de ... fútbol clásico y la confianza dogmática en unos preceptos más rígidos, a una versión más integral, moderna y que introduce en la ecuación factores relacionados con la Psicología. Porque David Tenorio dejó claro desde el principio que domina la esfera motivacional al dedillo. De hecho, todos sus esfuerzos en la víspera del trascendental duelo ante Unionistas van orientados a esa vía. «Me basaré en el tema emocional, pensar que de aquí al domingo voy a cambiar al Badajoz sería una locura, no soy Superman, pero podemos dar ciertos retoques y adaptaciones». Así se manifestaba tras sus primeras horas como entrenador blanquinegro, encontrándose un vestuario «que quiere, que está por la labor y que se va a dejar la vida».

Resaltó el bloqueo que se ha instalado en el seno de la plantilla y que ha generado una dinámica negativa que es el caballo de batalla al que otorga toda la prioridad en su labor, por la necesidad de «revertir la situación de manera urgente. No podemos esperar más del domingo».

El preparador granadino realizó un profuso despliegue de oratoria, sin retórica compleja, pero cargada de simbolismos. Evidenció que su intención es abstraer a los futbolistas del ruido y que ejercerá de escudo respecto a las posibles críticas para evitar ahondar una herida en la autoestima del grupo que supura con profusión. «Lo que ocurra en el verde será responsabilidad del entrenador, pero no de los futbolistas, porque ellos van a dar todo por el Badajoz, que a nadie le quede duda de eso».

El objetivo es liberar a sus hombres e inmunizarlos de una presión que los atenaza. Consciente de la exigencia que rodea a la entidad por su magnitud, solicitó, de manera explícita, la colaboración del público desde la grada. «Pido a la gente paciencia, que venga a ayudar. Que rememos todos, por favor, por que lo que pase aquí le va a afectar a la gente de Badajoz y es el momento de dejarse el alma; yo me voy a desgastar al límite». La afición podrá arropar a los suyos al final del entrenamiento (12.00 horas) de este sábado, ya que abrirán las puertas del fondo norte del Cívitas Nuevo Vivero.

Respecto a las claves para reprogramar las coordenadas del rumbo actual, hizo referencia al concepto de «ganancia residual» inspirado por los All Blacks, el combinado de rugby de Nueva Zelanda, entendido como «qué puedo darle yo al equipo que no le daba antes, porque ese poquito más de cada uno será una gran ganancia para todos», explicó.

Afronta su llegada como el mayor reto de su carrera profesional, algo que le sedujo de inmediato. «Me tiene que invitar mucho un proyecto para aceptarlo y el Badajoz es un sitio excepcional». Llega sin un equipo de trabajo propio y firma para las diez jornadas que restan, pero con la posibilidad de renovar la vinculación en caso de que se logre la permanencia. A la hora de definirse, demostró que se aleja de patrones convencionales. «Soy atípico, distinto», sostenía como primera pincelada, para más tarde aportar alguna pista más: «Soy camaleónico, me adapto a lo que tenga y juego con lo que creo que va a dar más resultado. Vamos a intentar que el jugador se libere y empodere, permitirle el error, dejarle fallar; decirle: sigue, inténtalo, juégatela».

Los contactos entre Guzmán Casaseca y Patrico Arana con David Tenorio se empezaron a fraguar a partir del lunes, pese a que los trámites burocráticos retrasaron más de lo deseado la oficialidad del acuerdo. El técnico reconoce que desde la charla inicial «sentí que el Badajoz quería contar conmigo». Y así lo corroboró el director deportivo blanquinegro en su intervención: «Era nuestra primera opción», comentó, al tiempo que resaltó que el nuevo técnico «posee inteligencia para adaptarse a las situaciones y saber reconocer que cuando las cosas no están funcionando de una manera hay que cambiar». Aunque muy velado, ese fue el primer recado a José María Salmerón, al que se le acusa de cierto componente conservador e inmovilista. Cuestionado sobre qué pesó más para tomar la decisión, puso de manifiesto el deterioro de la confianza depositada en el ya extécnico. «La propuesta de la propiedad a la hora de afrontar los paridos no se estaba dando», puntualizó. «Dentro del club veíamos que no nos creíamos capaces de ser protagonistas y salir a buscar los partidos y morir por algo, ese fue el peso real. No venimos a eso, venimos a ser atrevidos».

Esa pérdida de fe en el mensaje del preparador almeriense también había calado en el vestuario, «hablo mucho con ellos y me gusta entenderlos, había un bloqueo, no sé si lo generó el cuerpo técnico, pero el cambio se tenía que dar de esta manera».