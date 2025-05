David Tenorio se estrena sin margen de error

El Badajoz coloca a David Tenorio en medio de un laberinto donde solo tiene una salida. Y ese único camino posible pasa por la victoria. ... Con la presión de ganar como única vía de escape, el nuevo entrenador blanquinegro se estrena sin margen de error. Ya no vale probar otra opción que no sea la del éxito y sí tomar la senda correcta que conduce al triunfo. Tampoco dispone de ese tiempo de gracia de adaptación a un cargo. Asume el reto consciente de la exigencia de ganar como única vía de salvación. «La situación es de urgencia, límite», reconocía David Tenorio durante su presentación el viernes.

Por delante tiene diez finales para sacar al Badajoz de un agujero que ha puesto la salvación a un punto. La cuenta atrás comienza este domingo en el primer duelo por la supervivencia ante un Unionistas disparado y que ha salido del descenso después de encadenar tres victorias seguidas. Un rival directo que se ha ido a cinco puntos y que amenaza con sentenciar a los pacenses. «Si ganamos despejaría mucho el camino y lo despejaría hacia los próximos pasos», avisaba su técnico Dani Ponz.

Con apenas dos entrenamientos no hay margen para ahondar en aspectos técnicos o tácticos, de ahí que David Tenorio como especialista en psicología incida en la parte motivacional para recuperar la confianza de sus jugadores. «Me voy a basar en el tema emocional, más allá que de aquí al domingo pensar que voy a cambiar el Badajoz sería una locura, no soy superman», precisó. Tampoco se espera una revolución en el once, aspecto sobre el que el preparador granadino admitía no poder tener argumentos con solo dos días de trabajo y que se dejará guiar por «las sensaciones, el staff técnico y con intuición». Como segundo se ayudará de la experiencia de Juan Carlos Román, mano derecha de Juan García en el Don Benito y Mérida y vinculado a varios equipos del fútbol base pacense y al Gévora. En cuanto a las bajas, la única que presenta el Badajoz para recibir al Unionistas es la de Jannick Buyla, concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial para los partidos ante Botswana de clasificación para la Copa de África. Dani Ponz, por su parte, podrá contar finalmente con Ramiro Mayor, al retirarle el Comité de Competición la amarilla que vio en La Línea y mantener así ese bloque definido que le ha llevado a sumar los últimos 9 puntos en juego. «Tiene un once tipo. Es un equipo con seguridades y certezas», apuntaba Tenorio, quien resaltó la dinámica positiva del conjunto salmantino. «Vienen de una racha de tres partidos consecutivos ganando y eso en esta categoría no te lo regala nadie».

Al Badajoz se le agota el tiempo y las opciones de permanencia. «La plantilla quiere, está al cien por cien volcada, es una sensación de querer darlo todo. Sin que nos ahogue la presión vamos a intentar sacar el mayor rendimiento», expuso Tenorio sobre el compromiso del vestuario. El equipo ha entrado en una espiral negativa de ocho partidos sin ganar y la sombra del descenso acecha sobre el Nuevo Vivero. «Vamos a intentar poder revertir la situación de forma inmediata, urgente, que es lo que necesitamos, no podemos esperar más allá del domingo», explicó el técnico granadino conocedor de las urgencias que tiene el Badajoz por salir de la zona caliente. Tenorio cree que el bloqueo que sufre el equipo «tiene que ver con el plano emocional y que ciertas cosas no terminen saliendo cuando la confianza no se da». Y puso sobre la mesa un tema que conoce bien y considera poco desarrollado. «Lo peor o más difícil en el fútbol probablemente sea cambiar dinámicas. Soy un estudioso de esto y donde tenemos que avanzar es en el cambio de dinámicas negativas».

Esta racha negativa ha precipitado la salida de Salmerón y la llegada de David Tenorio al banquillo del Nuevo Vivero. «Cuando tiene que venir un tercer entrenador es que algo no está funcionando». Pero recoge el desafío convencido en encontrar la fórmula para cambiar el rumbo. «Un equipo que en ocho semanas no ha ganado tiene un problema y vamos a intentar atajarlo y resolverlo».

BADAJOZ-UNIONISTAS CD BADAJOZ Kike Royo; José Mas, Mariano Gómez, Borja García, Carlos Cordero; Calderón, Mancuso, Alfaro, Adilson; David Soto y Gorka Santamaría.

UNIONISTAS Salva; Ramón, Leal, Ramiro Mayor, Rojo; Chapela, Óscar, Veiga, Nespral, Juampa; y Losada.

ÁRBITRO Fernández Buergo (asturiano).

ESTADIO Y HORA Civitas Nuevo Vivero, 12.00 horas

El Badajoz abrió este sábado el Nuevo Vivero para que el equipo recibiera el aliento de su afición antes de la cita de vital importancia contra el Unionistas. Kike Royo dio la cara en nombre de la plantilla y se dirigió a los seguidores con la convicción de mantener al Badajoz en Primera RFEF. «Sabemos que de esta situación los máximos responsables somos nosotros» y pidió el mayor apoyo «desde el calentamiento hasta el minuto 90 para que los del Unionistas se vayan diciendo que qué afición tiene el Badajoz». Y a ese aspecto sentimental de amor a un escudo apeló también Tenorio en un momento en el que se necesita de la máxima unión en busca del objetivo de permanencia. «Lo que pase o deje de pasar aquí le va a afectar a la gente de aquí. Estamos en un momento para dejarnos el alma». En ese sentido, considera clave el apoyo de la afición. «Le pido a la gente que tenga paciencia y venga a ayudar. El jugador tiene muchísima ilusión, está por la labor y se va a dejar la vida». Y que sea consiciente de la situación tan crítica en la que se encuentra el equipo. «Ahora estamos todos en la necesidad de sumar. La afición puede hacer mucho en esa ganancia residual. A partir del minuto 90 que ocurra lo que sea y aceptaremos las críticas», señaló el técnico del Badajoz.