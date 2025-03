David Soto: «Necesitábamos este chute de confianza»

El Badajoz inicia su particular mini pretemporada de la mano de Salmerón con otra cara. La victoria ante el Celta B supone una bombona de ... oxígeno para un equipo que se quedaba sin aire. David Soto rompió la tendencia negativa con un zurdazo que saca a los blanquinegros del pozo. «Llevábamos tres semanas sin ganar y no estábamos metiendo ahí abajo. Necesitábamos este chute de confianza para reforzar el trabajo que estamos haciendo», apunta el jugador navarro.

Su gol tuvo la colaboración de Alfaro al golpearle el balón en un costado en su avance hacia la portería y desviar la trayectoria lo suficiente para despistar al meta celeste Christian. El árbitro se lo concedió en el acta a su compañero, una circunstancia que ambos ya lo habían hablado en el vestuario sin darle excesiva importancia a la autoría. «Lo comentamos y no sabíamos si se lo iban a dar a uno o a otro, pero lo que importa es que entró porque necesitábamos ese gol para llevarnos la victoria», expone.

David Soto Ruiz (Ablitas –Navarra–, 1992) lleva dos partidos seguidos con un rol nuevo como referencia ofensiva del equipo, aunque no desconocido para un futbolista más habituado al extremo derecho. «El año pasado ya jugué ahí, aunque era algo diferente porque el equipo jugaba con dos puntas e igual era más un falso punta. Pero me siento cómodo. Es similar porque es romper al espacio, venir a recibir, fijar a los centrales...», cuenta. El jugador blanquinegro no tiene preferencias por jugar en un puesto en concreto y se pone al servicio del equipo y de lo que necesite el cuerpo técnico. «He jugado bastantes años de extremo derecho y el último año sobre todo desde enero a final de temporada sí que jugué como segunda punta, la verdad es que se me dio bien y ahí estamos, en todo lo que pueda ayudar al equipo lo haré», precisa.

El Badajoz ponía fin a su mala racha de tres derrotas consecutivas y a su sequía goleadora después de 360 minutos sin marcar. También pudo blindar la meta de Kike Royo tras nueve partidos recibiendo goles. «Estábamos encajando y no teníamos suerte de cara a portería. Este fin de semana se puso de nuestro lado y conseguimos los tres puntos que tanta falta nos hacían», comenta el de Ablitas. Un doble problema que los blanquinegros lograron atajar ante el Celta B. En ese sentido, David Soto reconoce que el equipo se había mentalizado a conciencia para soltar ese lastre que tanto les estaba penalizando. «Durante la semana dijimos que teníamos que ser fuertes y determinantes en las dos áreas. El equipo defensivamente estuvo compacto y tuvimos la fortuna de ese disparo que pudo entrar y fue útil para llevarnos los tres puntos». Un gol de oro que da vida a un Badajoz muy angustiado al que no le terminaban de salir las cosas. Esta situación estaba minando la moral de una plantilla que no encontraba soluciones al buen trabajo semanal. «Te influye porque ves que te metes ahí abajo y las sensaciones no terminaban de ser como nosotros queríamos», sostiene el jugador navarro.

El vestuario pacense llega al parón con quince días por delante para consolidar las ideas del nuevo técnico sin urgencias ni la presión de los resultados. «Ahora tenemos ese margen de dos semanas para seguir mejorando y creciendo», señala David Soto al tiempo que añade que este paréntesis en el campeonato llega en un momento oportuno para su equipo. «Veníamos con mucha presión y esta semana vamos a trabajar más si cabe, pero sin la exigencia de la competición quizás te da para asimilar los conceptos con más calma». De ahí que considere provechoso este descanso. «Creo que nos vendrá bien. Nos va a valer para seguir trabajando e interiorizando los conceptos que el míster quiere».

El jugador navarro confía en que este triunfo marque un punto de inflexión y el Badajoz vuelva a mirar hacia arriba, ya que considera que hay plantilla para aspirar a objetivos más ilusionantes. «Hay equipo para pelear con cualquier rival y a final de temporada nos dirá donde tenemos que estar».

Para David Soto es su primera experiencia lejos de su zona de influencia tras su paso por equipos del norte como Murchante, Peña Sport, Tarazona, Tudelano y Calahorra. El futbolista navarro se siente adaptado a Badajoz y encantado con una afición que apoya incondicionalmente. «Es una ciudad que vive el fútbol como casi ningún sitio en España y es de agradecer, te sientes querido. Sabes que tienes esa responsabilidad, pero para eso estamos para trabajar y devolvérsela en el campo a toda esa gente».