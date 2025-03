David Soto: «Es impresionante jugar con esta afición»

David Soto siempre golpea primero. Ha marcado el primero para su equipo en seis de sus siete goles y también, excepto en una ocasión en ... el partido contra el Córdoba, cada vez que ha visto puerta el Badajoz ha puntuado. El jugador blanquinegro se ha especializado en goles importantes y decisivos. El último ante la Cultural el más trascendental y celebrado de todos. Un tanto que valió tres puntos y sacaba al equipo pacense del descenso cuatro jornadas después. «Da igual quien marque, pero que sirva para llevarnos la victoria y conseguir el objetivo, que estamos a un paso», señala.

David Soto Ruiz (Ablitas, 1992) no marcaba desde el empate a uno en el campo del Linense hace casi un mes. El futbolista navarro inauguró el marcador en tres jornadas consecutivas en las victorias frente al Celta B (1-0), en San Sebastián de los Reyes (1-3) y la derrota ante el Córdoba en el Nuevo Vivero (2-4). Y también después en el empate con el Mérida (1-1). No abrió la lata en Pasarón, pero sí resultó determinante para colocar el 1-2 definitivo del triunfo contra el Pontevedra. Su acierto ante la Cultural llevó la locura a la grada y al propio banquillo que saltó dentro del campo a celebrarlo como si fuera el final del partido. «Me encuentro a Ferrón, que además es un compañero con el que me llevo genial y es un amigo, y le veo celebrando el gol antes de que entre. No recuerdo más que estar abrazado a todo el mundo», cuenta David Soto. Una imagen que para el atacante blanquinegro describe la piña de un grupo que ha sufrido mucho esta temporada y el compromiso con el escudo por conseguir la salvación. «Eso refleja que el vestuario está unido y que vamos todos a una. Se está viendo en varios partidos que el banquillo en cuanto marcamos un gol saltamos para celebrarlo todos juntos». David Soto reconoce que ese gol tuvo un sabor distinto a cualquier otro y la emoción se contagió de todos en un momento irrepetible. «Fue una sensación increíble como cualquier gol que marcas aquí en el Nuevo Vivero, pero esta vez por lo que significaba más si cabe».

El Badajoz lo intentaba por todos los medios, pero el gol no llegaba. La de Alfaro solo con el portero, el larguero de Adilson, los posibles penaltis y el cabezazo de Gorka Santamaría, su tiro rozando el poste... El partido se atascaba, los minutos pasaban y la permanencia se complicaba por momentos. Hasta que David Soto conectó un rechace del portero a tiro de Adilson y fusilaba a la red a poco menos de media hora para el final. «Sentí una liberación porque el equipo estaba teniendo ocasiones, pero por lo que sea no entraban y al final pudimos marcarlo y mantener el resultado hasta final del partido», relata el de Ablita. El Badajoz soltó toda esa angustia y ansiedad que le comía por dentro para pasar a depender de sí mismo.

Ahí, la grada apretó como nunca y remó hasta llevar a su equipo a la orilla. «La afición es un jugador más. Todo el año está animándonos y confiando que lo vamos a conseguir. Es clave para lograrlo», apunta. David Soto se deshace en elogios hacia los incansables seguidores blanquinegros para quienes solo tiene palabras de agradecimiento. «Te aúpan. Cuando no puedes más te dan esa fuerza para poder hacer ese último esfuerzo extra. Es impresionante jugar aquí en el Nuevo Vivero con esta afición y tan numerosa», resalta el extremo del Badajoz.

El conjunto de David Tenorio dio un paso más hacia la salvación en un encuentro muy trabado, pero el peligro sigue presente. «Conseguimos tres puntos que nos dan esperanza para seguir peleando. Fue un partido muy complicado y disputado, pero al final conseguimos llevarnos la victoria que es lo que buscábamos».

Su gol permite al equipo pacense afrontar la semana sin la losa de estar en descenso y con buenas vibraciones para el tramo final. «El objetivo sigue siendo el mismo. Es verdad que se trabaja mucho mejor con la victoria, pero no hemos hecho nada y tenemos que seguir peleando cada partido para intentar llevarnos la victoria en cada uno de los tres que nos quedan», expone David Soto. El primero es este domingo en Ferrol frente a un equipo que se juega el ascenso directo y que solo ha perdido un partido en las últimas 17 jornadas. Pero el futbolista navarro no descarta nada. «Es un rival complicado y más en su casa, pero nosotros con nuestras armas sabemos que podemos hacerles daño y llevarnos la victoria», avisa.

Esta jornada puede aclarar muchas cosas por abajo e incluso poner en bandeja la salvación del Badajoz en su casa la siguiente semana ante el Pontevedra. «No me gusta hacer cuentas. Hay que pensar cada partido, llevarnos el máximo de puntos posibles y seguir hasta el final así», sostiene David Soto, para quien la única clave que entiende está en el trabajo diario. «La gente dice que con 43 ó 45 te va a dar. No confío en esas cosas. Confío en seguir trabajando cada semana igual que el resto». En ese sentido, precisa que en el vestuario la concentración es máxima y solo piensan en sacar las tres finales que le quedan al Badajoz. «Cada partido es a vida o muerte. Cada punto que consigas te da la vida», indica consciente de lo que todavía hay en juego.