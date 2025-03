David Rocha sigue los pasos de Juanma en el banquillo del Mérida

La situación ha sido calcada a la de hace justo un año, paso por paso. Ergo Mark Heffernan ha decidido prescindir de David Rocha como ... entrenador emeritense y, por segundo verano consecutivo, probará otro perfil para ejecutar su metodología. Al menos, a diferencia de Juanma Barrero, a Rocha se le ha ofrecido la posibilidad de regresar a la parcela deportiva, propuesta que el cacereño estudiará en los próximos días y responderá la semana que viene.

Porque David Rocha quería seguir cerca del césped, de ahí esos días de reflexión para consultar con la familia si le apetece volver a los despachos del Romano o esperar nuevas propuestas. A favor juega la estabilidad del club y la cercanía con su casa; en contra, lo mucho que le ha enganchado entrenar estos últimos seis meses. «Me ha fascinado la faceta de entrenador», comentó horas antes en la previa del choque ante el Ceuta «Pero a lo mejor no hay recorrido ahí y tengo que ir a otra parcela la cual me tengo que replantear. Pero sí es cierto que me han apasionado los seis meses de entrenador, es lo más parecido a sentir la adrenalina que sentía cuando era jugador».

El Romano le recordará este sábado el afecto que le profesa y le reclamará que siga en el club. «Si me tengo que marchar, no necesito ponerme en el medio del campo para sentirme querido. La gente sabe el trabajo que hemos hecho», deslizó también horas antes de su reunión con el propietario de la entidad. Aunque ni él, ni su cuerpo técnico, ni los trabajadores del club sabían cuál sería la decisión final de Heffernan, todos lo sospechaban a tenor de lo que sucedió con Juanma Barrero. El secretismo y la tardanza auguraban este desenlace.

Aunque en los próximos días el dueño del club volverá a redundar en los mismos motivos que esgrimió hace justo un año para tomar esta misma decisión, en el entorno extraña que desee empezar otra vez de cero después de prescindir de dos entrenadores que habían cumplido con creces el objetivo real del equipo. Al menos, David Rocha podrá despedirse (como entrenador) de la afición en el último partido de la temporada ante el Ceuta.

Nada en juego

Porque eso será lo único reseñable de este Mérida-Ceuta que baja el telón de la Liga: cómo se despide a David y a los que se marcharán seguro y/o deberán pensarse la oferta de renovación. Porque los locales no se juegan nada y los visitantes, que entrarán al playoff de ascenso como quintos, tampoco. «Yo quiero quedar 12º en lugar de 15º. Hacer 47 puntos y firmar una segunda vuelta muy buena. Sumar 31 puntos en la segunda vuelta sería un meritazo enorme».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Eliseo Falcón, Damián Canedo; Acosta, Ben Hamed, Álvaro Juan, Sandoval; Elejalde y Mizzian. - Ceuta: Stopajnik; Alain García, Saturday, Danese, Redru; Doncel, Jota, Julio Iglesias, Ñito; Cedric y Pablo García. Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez, del comité castellanomanchego.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 19.00.

Salvo los sancionados Busi y Chuma y los lesionados Bourdal y Llácer, todos están disponibles para el último partido de Liga, incluido Álvaro Juan (que no jugó en Murcia por precaución) más el juvenil Buje, al que premiará Rocha por su temporada. «Intentaremos darles minutos a todos, salvo a dos de ellos, que no podrán jugar. Nos gustaría que viniera el mayor número de gente posible para despedir al equipo como se merece. No le hemos dado el valor que tiene esta salvación, porque lo normal hubiera sido llegar a este partido con el agua al cuello y, sin embargo, lo jugaremos para disfrutar».