Dani Vicente, el elegido de Davo

Por los pasillos del Romano están semiconvencidos de que la cabezonería de Palomares le hará llegar a la primera jornada ante el Linares. Pero de ... momento, el guardameta titular de Rai continúa escayolado a dos semanas y media del inicio liguero. A la espera, y adaptándose a marchas forzadas esta pretemporada, se encuentran el canterano José Andrés y Dani Vicente (Madrid, 2003).

El guardameta madrileño, tras formarse en el Rayo Vallecano y militar en la cantera del Real Madrid en las últimas dos temporadas, firmó el pasado mes por el Mérida para los próximos dos años gracias a las gestiones de David Balsa 'Davo', el preparador de porteros del primer equipo. «Él es muy partícipe de mi llegada aquí. Tuve mucha comunicación con él al principio. Es un entrenador de porteros que me puede venir muy bien para ayudarme en todos los aspectos», reveló Dani Vicente en su presentación.

«Al final, en el Real Madrid estamos un poco engañados, en el sentido de que la realidad del fútbol profesional no es aquello sino esto de aquí. Dar el paso es muy complicado, pero no me lo pensé dos veces. Vengo a demostrar y a aprender», continúa el cancerbero que, salvo recuperación express de Palomares, iniciará el campeonato liguero bajo palos: «Lo llevo con tranquilidad. Son muchos los conceptos que tengo que coger aún de la categoría, a la que me estoy acostumbrando. Estoy adaptándome y cogiendo sensaciones».

A la izquierda de Dani Vicente, también habló por primera vez como jugador del Mérida Tomás Bourdal (Mar de Plata, Argentina, 1998). «Aunque es joven, lleva muchos años en equipos con presión y objetivos importantes, así que esa experiencia nos va a ayudar mucho dentro del vestuario joven que tenemos», es lo primero que dijo de él David Rocha. «La temporada pasada no jugué tanto como quería. Fue un año bueno en lo grupal (ascendió a Segunda A con el Racing de Ferrol) y de aprendizaje en lo personal, pero necesitaba otro proyecto ambicioso para seguir creciendo y formándome como jugador», se explicó el central argentino.

Es contundente, va bien por alto y tiene buena salida de balón, radiografía Rocha. «Estoy cómodo con la idea del míster de sacar la jugada limpia desde atrás. En todos los equipos en los que he estado había una idea parecida», dice el jugador, que empezó en el equipo de su barrio en Mar de Plata, luego pasó a Estudiantes con 13 años y, antes de recalar en los juveniles del Getafe, jugó en las inferiores del Club Atlético Aldosivi.

Último amistoso en el Romano

A eso de las 20.00 horas, hará alrededor de 38 o 39 grados. Y a esa hora arrancará el último amistoso de la pretemporada del Mérida ante sus aficionados. Se intuye pues que el ritmo y la velocidad del partido ante el Córdoba no será parecido al del pasado sábado ante el Recreativo. «Pero hay que jugarlo», dicen desde el vestuario. «Ellos también pasarán el mismo calor que nosotros».

Temperaturas aparte, hay ganas de ver la imagen del equipo de Rai del último amistoso ante el rival más importante del mes de agosto, un Córdoba muy renovado que aspira de nuevo a intentar el ascenso de categoría. Tendrá que hacerlo el técnico emeritense con los mismos jugadores que hace cuatro días: Palomares y Elejalde continúan lesionados, Akito en Japón y Álvaro Juan y Diego Parras están medio integrándose al grupo. A lo mejor el sábado en Cáceres, si evolucionan bien de sus respectivas lesiones, podrán disponer de algunos minutos, pero esta tarde será difícil.

Tras el test ante el Córdoba, al Mérida solo le quedarán Cacereño (sábado, 19.45 horas), Coria y Villanovense, todos ellos a domicilio.