Dani Lorenzo le da mucho aire al Mérida

Juanma Barrero, técnico del Mérida: «Vamos por el buen camino»

Juanma completó su segundo partido de sanción (sexto de la temporada) sufriendo en la primera parte y disfrutando en la segunda. «A partir del 1-0 el partido me ha gustado entre cero y nada hasta el descanso. No estábamos con la intensidad necesaria. Nos hemos contagiado de su ritmo lento y nosotros no somos así, necesitamos explotar los espacios y tener un ritmo más alto con balón. Habíamos perdido hasta la presión tras pérdida. También es verdad que algún jugador se ha quejado del calor que ha hecho». Se echó la culpa de eso por cómo había dibujado el partido a su plantilla antes del inicio: vienen con bajas, si hacemos el primero, si… «Uno ha sido jugador y sabe que cuando juega fuera de casa, en situaciones como las que llegaba el Fuenlabrada al Romano, corres y te dejas la vida a ver si puedes conseguir algo, pero que cuando te empiezan a pasar cosas negativas, la moral ya viene de por sí minada como para hacer esfuerzos. Y eso ha sido más o menos el partido». Tras el descanso, con los reajustes, «jugar más a los espacios, darle más ritmo a la pelota y estar más encima», el equipo sí le sacó la sonrisa al técnico emeritense: «Hemos tenido el control del partido y no hemos sufrido nada. Incluso hemos tenido ocasiones para haber acertado alguna más. Tras el 2-0 ha sido muy plácido todo». El triunfo ante un rival directo convierte automáticamente en positivos los tres últimos empates, porque ahora el descenso se ve a siete puntos. «Pero hay que seguir porque esto no ha terminado aquí. Nos separamos y tenemos una buena renta, pero queda mucho por hacer. Eso sí, vamos por el buen camino».