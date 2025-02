Dani Fernández y Otegui, los últimos contratiempos para Óscar Cano

«¿Queréis que os dé una exclusiva?». Con tono irónico y una resignación transformada en cierta socarronería, Óscar Cano actualizó un listado de ausentes de cara al duelo de este sábado (Nuevo Vivero, 17.00 horas, retransmitido por Footters) que es más extenso de lo ... que se esperaba. Se sabía la baja de Pardo, que se pierde sus primeros minutos de la temporada por acumulación de tarjetas. También se contaba con la ausencia de Jilmar, expulsado ante el Unionistas poco antes del descanso. Sin pasar por alto que Dani Aquino y Adilson son fijos en la enfermería blanquinegra. Pero faltarán otras dos piezas más. «Se nos han caído Dani Fernández y Antonio Otegui».

Fue parco en cuanto a explicaciones médicas, únicamente desveló que sufren problemas musculares y que la estimación de sus recuperaciones es de dos o tres semanas. Son, sin duda, contratiempos sensibles. Especialmente en el caso del zaguero madrileño, que «es el mejor lateral de la categoría con diferencia», resaltaba el preparador granadino. Su influencia en el juego es capital, por su disciplina táctica atrás y por su mordiente percutiendo por banda derecha, todo un filón ofensivo. El centrocampista navarro no es un fijo, pero sí había alcanzado cierto protagonismo en las últimas alineaciones. «Estaba dando ese rol de jugador importante en casa y fuera y cuando mejor estaba lo perdemos».

El técnico sostiene que todos están preparados para asumir el reto de ser titulares, pero confeccionar la línea defensiva será un papelón. Tendrá que deshojar la margarita respecto a si opta por una línea de tres centrales o mantiene la opción de dos laterales. En el primer caso, saldría con Miguel Núñez, Truyols, que apenas ha sumado una hora de juego en toda la campaña, y Gorka Pérez, que ante la UD Logroñés regresó a una convocatoria y que acumula seis jornadas sin pisar el verde.

Los recursos son escasos, pero existen varias alternativas. Desde jugar con Aitor Pascual y Jesús Clemente como carrileros y David Concha entrando más por dentro, a colocar a Truyols en el lateral y mantener el dibujo del 4-3-3. Óscar Cano resaltó que «hay poco donde elegir, pero tenemos un filial bien trabajado. Muchos de esos chicos están en los entrenamientos con el primer equipo, saben qué requerimos y lo que queremos de ellos». Los futbolistas del filial Víctor, Barquero, Abraham y Gallego completarán la convocatoria.

El preparador andaluz, que no contará en el banquillo con su mano derecha, Elías Martí, tras ser expulsado en Salamanca, se muestra resiliente pero destaca que «no recuerdo un año de tantas desgracias y que el equipo siga en pie. El día que cambie la dirección del viento vamos a ser imparables».

Acumulación de esfuerzo

Y el martes, Copa del Rey. Para esa cita «tendremos otro parte de guerra, que ojalá no sea cruel con nosotros y que solo haya fatiga, cansancio y estrés». Ante el Alcoyano se prevé que futbolistas menos habituales y canteranos recojan el guante para no sobrecargar a unos puntales muy exprimidos.

Respecto al rival, el Badajoz se encontrará un escenario poco frecuente, con una SD Logroñés que tratará de pugnar por el dominio del esférico. Una circunstancia para la que están prevenidos y preparados. «Ellos a priori no se encierran, habrá fases igualadas de disposición del balón, tendremos que asumir que la posesión va a estar más dividida en esta ocasión. Es un equipo muy bien hecho, todos juegan a lo mismo. Es desinhibido, sin miedo».

Los riojanos no eran favoritos en las quinielas para estar entre los aspirantes al playoff, pero sin esa presión han ido mostrando sus credenciales y presentando su candidatura. Suman 21 puntos y están situados en la sexta posición, con un punto más que los pacenses. «Están situados en una posición en la que no tienen responsabilidad, si pasan 12 jornadas les vendrán los miedos porque el objetivo no será ya la permanencia y tendrán que intentar algo más». Ninguno de los dos conjuntos atraviesan su mejor momento. Los blanquinegros encadenan una racha de tres partidos sin ganar y una victoria en las últimas seis jornadas. Unos números similares a los de su adversario este sábado, que solo ha celebrado un triunfo en cinco encuentros.