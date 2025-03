Dani Fernández se marcha traspasado al Racing

REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 6 de julio 2022, 13:45 Comenta Compartir

Ya es oficial la salida de Dani Fernández del Badajoz. La anunciaba hace un mes Luis Oliver, resignado a perder al jugador tras desvelar que había ganado el juicio por el que el club pacense debía darle la carta de libertad. Dani Fernández tenía un año más de contrato, pero finalmente pondrá rumbo a El Sardinero. Este miércoles el Badajoz comunicaba que había «llegado a un acuerdo con el Racing de Santander para el traspaso del jugador Daniel Fernández».

De esta forma, el defensa madrileño pone fin a dos temporadas espectaculares en el Badajoz en el que ha brillado a un nivel de categoría superior y se ganó con su talento y calidad a la afición blanquinegra. "Dos años inolvidables llenos de emociones y recuerdos". El futbolista se despedía en las redes sociales haciendo extensible su agradecimiento a sus compañeros, a todo el plantel técnico, médicos, empleados del club y especialmente de los seguidores que le "han arropado desde que llegué al Bdajoz y han mostrado su apoyo incondicional cuando las cosas iban bien y cuando desgraciadamente no han ido". Dani Fernández reconoce en su adiós que esta etapa como blanquinegro le ha marcado en lo personal y profesional a pesar de una última temporada llena de dificultades y problemas. "Me voy de este club y de esta ciudad con la satisfacciñon de haber disfrutado cada día que he pasado allí y con la tristeza de dejar un sitio donde realmente uno es feliz".

