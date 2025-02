Dani Aquino frota su bota mágica

Dani Aquino ha vuelto. El delantero murciano recuperó su mejor versión para liderar el triunfo del Badajoz y seguir apurando sus opciones de reengancharse a la pelea por el playoff de ascenso. Aquino frotó su bota y asurgió la magia. Antes, Gorka Santamaría había inciado ... el camino con un gol marca de la casa en el primer tramo del encuentro. El león blanquinegro volvió a rugir y su equipo no perdió. También aparecieron los guantes mágicos de Gonzalo Crettaz a dos para el final para evitar el empate.

Victoria merecida, pero sufrida del Badajoz en su segundo desplazamiento más largo de la liga, ante un Tudelano que sigue perdiendo fuelle y se desengancha de la lucha por la permanencia. Los pupilos de Isaac Jové sufrieron mucho por tramos pero obtuvieron la cuarta victoria a domicilio del curso para encadenar cinco jornadas sin perder y mirar hacia la zona de playoff, tras lograr siete de los últimos nueve puntos fuera del Nuevo Vivero. Mientras tanto, los locales siguen sumando más derrotas (18) que goles a favor (17), lo que les imposibilita luchar por cualquier objetivo.

En el arranque del choque se cumplió lo que comentaba Isaac Jové en la previa. El Tudelano, pese a sus pobres registros iba a poner las cosas difíciles. Comenzó mejor el cuadro navarro, manteniendo la posesión y atacando más y mejor en el primer cuarto de hora. Laerte, Alain Ribeiro y Bassirou, moviéndose constantemente, hicieron daño a la defensa del equipo pacense. El Badajoz saltó al maltrecho verde del Ciudad de Tudela con dos cambios respecto al empate ante el Zamora: Adri Cuevas y David Concha sustituyeron al sancionado Núñez y a Jesús Clemente. De esta manera, el mediocentro juvenil Álex López entró en su primera convocatoria. Sufrió ese nuevo centro del campo ante los medios anfitriones, sobre todo al principio. La nota graciosa del partido la dejaron los aspersores, que se activaron solos en el minuto siete, obligando al árbitro a detener el juego.

Tudelano Zabal; Iván López, Aveldaño, Diego Royo, David Luna; Faber (Agus Alonso, min. 73), Gualda; Adrián Marín (Yasin, min. 62), Alain Ribeiro (Caballero, min. 62), Bassirou y Laerte. 1 - 2 Badajoz Gonzalo; Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego; Zelu (Adilson, min. 55), Adri Cuevas (Aitor Pascual, min. 95), Isi Gómez, David Concha (Jesús Clemente, min. 83); Gorka Santamaría (Truyols, min. 83) y Dani Aquino. Goles 0-1: Gorka Santamaría, min. 18. 1-1: Laerte, min. 19. 1-2: Dani Aquino, min. 56

Árbitro Ramo Andrés (Comité Aragonés). Amonestó a los locales Iván López, Alain Ribeiro, Bassirou, David Luna, Yasin y al visitante Truyols

Incidencias Ciudad de Tudela, 350 espectadores con presencia de un grupo e seguidores del Badajoz en las gradas. En el minuto siete de partido el árbitro tuvo que detener el juego unos instantes al saltar los aspersores.

Los pupilos de Isaac Jové, dirigidos desde el banquillo aún por Curro Velázquez, fueron poco a poco entrando en el partido para terminar el primer tiempo mejor que su rival con, quizás, demasiados centros. Pero al no mostrar seguridad ni la pareja de centrales local ni el portero Natxo Zabal, novedad en el once, el Badajoz buscó por esa vía hacer daño. Y lo logró. En uno de estos centros llegó el 0-1 cuando peor estaba el cuadro visitante. Penetró por la izquierda Isi Gómez que, desde línea de fondo, centró con la zurda al segundo palo para que Gorka Santamaría anotase de cabeza su noveno gol de la temporada, liberado de marca. El Badajoz ya tenía medio trabajo hecho porque cuando el león blanquinegro marca su equipo no pierde.

No pudo ni disfrutarlo el Badajoz puesto que en la siguiente jugada iba a empatar el Tudelano con una acción calcada desde la derecha. Recibió en el área Alain Ribeiro, centró al segundo palo y Laerte cabeceó a gol entre unos Pardo y Dani Fernández desubicados, y aprovechando la salida en falso de Gonzalo. 1-1 antes de llegar al minuto 20.

Continuó haciendo daño puntualmente la escuadra local, sobre todo por la izquierda, pero el Badajoz mejoró y fue metiendo atrás a su rival. Los centros constantes no encontraban rematador, pero casi no lo necesitan, puesto que el más peligroso, al filo del descanso, se envenenó obligando a intervenir a Zabal para evitar el 1-2. El descanso le llegó en el mejor momento al Badajoz.

Comenzó realmente pausada la segunda mitad en Tudela, e Isaac Jové quiso agitar el árbol y realizó el primer cambio justo antes de la hora de juego, retirando a Zelu y metiendo a Adilson. El recién entrado no influyó pero su primera acción sobre el terreno de juego fue ir a celebrar, puesto que el Badajoz marcó nada más hacer la sustitución. Jugada individual mayúscula de Dani Aquino en un contraataque vertiginoso. Recibió el '10' en el centro del campo y se lanzó con todo hacia el gol con una gran conducción. Se deshizo de dos defensores con un autopase bellísimo, y finalizó desde la frontal con buen zurdazo.

Reaccionó rápido Carlos Salvachúa, técnico local, con un doble cambio. Dio entrada al máximo goleador del equipo, Caballero y también a Yasin. Aprovechó la inercia el cuadro pacense e incluso anotó el tercero a los cinco minutos, pero el tanto de Santamaría fue anulado por un fuera de juego más que discutible. El propio delantero protestaba al linier sin entender la decisión.

Y pudo haber cambiado el encuentro, porque del 1-3 casi pasa al 2-2 del Tudelano, con un gran remate de cabeza del artillero Caballero, que se fue por muy poco. Pareció perder el control el Badajoz, y el Tudelano intentó adueñarse del encuentro. Cerca estuvo de empatar el recién ingresado Agus Alonso de cabeza, pero su remate lo atrapó un atento Gonzalo. Tuvo, eso sí, un susto enorme el bando anfitrión por la inseguridad de su portero Zabal, que a punto estuvo de protagonizar el gol cómico del año, con un control malo y un despeje posterior peor que se marchó fuera pero que pudo perfectamente haber pegado en el palo y acabar entrando en la portería.

Gonzalo, en cambio, salvó la victoria en el 88 con un paradón a una falta directa de Caballero desde la frontal. El Badajoz aguantó la presión y consiguió llevarse los tres puntos.