«Fueron unos años muy especiales y me habría gustado estar muchos más»

Con altibajos, lastrado por pertinaces lesiones y con el ruido de sables de fondo de los sainetes institucionales, el pasado verano, Dani Aquino (Murcia, 1990) ... ponía fin a dos años y medio de aventura intensa en lo deportivo pero sobre todo en lo personal. Sesenta partidos (37 como titular) y 14 goles es su legado estadístico, que se completa con una impronta intangible muy prolífica: los primeros recuerdos de su hijo mayor, su faceta como técnico en La Academia, el vínculo con la grada... Reconoce que aún se emociona al repasar su etapa en tierras extremeñas. Tras no concretarse el regreso al Murcia, recaló en el Mar Menor (Segunda RFEF) y en enero David Vizcaíno, ex director deportivo del conjunto pacense, lo reclutó para reflotar a un San Fernando en horas bajas al que este domingo (18.00) rinden visita los pupilos de Salmerón.

–¿Qué tal en su nueva etapa en el San Fernando tras llegar en el mercado invernal?

–Muy bien, contento, los compañeros me han acogido muy bien y ha sido todo muy fácil.

–Ha vuelto a Primera RFEF tras el paso por el Mar Menor.

–Lo de bajar a Segunda RFEF era circunstancial por esperar al club de mi ciudad y ahora tengo esta oportunidad, porque Vizcaíno ya me conocía y sabe que me gustan los retos y hemos venido para ayudar.

–El San Fernando no tiene mal equipo, pero no ha arrancado, ¿qué sensaciones le ha dado?

–Muy buenas, es lo que dices, tenemos un gran equipo y me sorprende que estemos tan abajo en la tabla. Los nuevos hemos llegado para subir el nivel competitivo de la plantilla y que haya donde elegir.

–Imagino que con ganas de jugar el partido y de reencontrarse con sus excompañeros.

–Sí, además fue una etapa muy bonita de mi carrera deportiva y de mi vida. Va a ser un partido muy bonito.

–Será raro estar enfrente del Badajoz.

–Para ellos también lo será, para la gente que conozco y con la que tengo amistad de aquí también será raro verme con otra camiseta, pero será un partido especial y esperemos que todos lo disfrutemos.

–Pero sin sentimentalismos, que ambos equipos se la juegan.

–En el césped ya no hay amigos, me ha escrito gente para desearme suerte a partir del siguiente fin de semana y yo les digo lo mismo.

–Han sido dos años y medio muy intensos.

–Sí, sobre todo porque mi hijo mayor tiene allí sus primeros recuerdos, él fue el gran artífice de que nos involucráramos tanto con la ciudad y con el proyecto, porque ha sido su primer equipo, sus primeros amigos y al final ha hecho que conozcamos a gente maravillosa. Han sido dos años y medio muy especiales que en cierto modo me hubiera gustado que fueran muchos más.

–Por unas cosas u otras no hemos podido ver su mejor versión.

–Tuve momentos muy buenos, creo yo (risas). Cuando no pudimos ascender fue un gran año. El siguiente, con el tema de la lesión no terminaba de arrancar y cuando pude, surgieron todos los problemas que hubo y fue un poco convulso el final, no me gustó que fuera así.

–Desde el principio la cosa no empezó bien, porque se paraliza la temporada por la covid al poco de su llegada.

–Sí, fue duro llegar y que pasara todo eso. Luego jugamos un playoff y a la temporada siguiente fuimos el mejor equipo de la categoría, pero no se pudo subir y la ultima temporada ya sabemos todos cómo ha sido.

–El mazazo ante el Amorebieta debió ser muy difícil de encajar.

–Fue muy duro porque era emotivo en el momento en el que venía tras estar sin entrar público, un año deportivamente bonito para disfrutar con la afición para ver un Nuevo Vivero lleno y no se pudo y cuando llega la final donde podía entrar gente y arroparnos, no le pudimos dar la alegría a la gente que tanto se lo merecía, quienes han peleado por su club, que lo refundó, que estuvo en las malas. Era el momento para ellos de volver al fútbol profesional y fue un poco triste.

–A partir de ahí todo se torció con los vaivenes institucionales.

–Pero tuvimos la suerte de hacer un gran grupo humano, porque estábamos solos y era autogestión pura y dura, con grandes capitanes que daban la cara. Además estuvimos a punto de meternos en el playoff y no se dio porque es difícil competir y estar en buenas condiciones en circunstancias así.

–¿Cómo vivió esa situación en el vestuario?

–Con madurez, al final tenemos experiencia en esto, tenía la suerte de entrenar a niños del Badajoz para tener las tardes ocupadas y los fines de semana te podías desahogar en los partidos para olvidarte un poco. Pero sobre todo con el apoyo de todos, éramos una gran familia la gente que formaba el club.

–Qué es lo que más le dolió de los nuevos gestores?

–No me gusta meterme mucho en esos jardines, todos sabemos la gestión que hicieron y lo mal que nos trataron, y a partir de ahí, cuando se metieron a nivel deportivo es cuando lo estropearon un poco todo. Daba rabia porque había un gran grupo para estar peleando por todo y estaban desestabilizando y tratando de deshacer lo que nosotros habíamos creado.

–La afición se volcó en esa situación.

–La gente empatizaba con nosotros porque éramos un equipo profesional que daba la cara y que iba hasta el final con lo que le daba y ellos se dieron cuenta de eso y estuvo con nosotros a muerte. Y como fue todo muy público, la gente no es tonta y se daba cuenta de dónde estaba el malo de verdad.

–También habrá sido difícil despedirse de los niños del alevín y el prebenjamín.

–Fue muy duro, la última semana tuvimos al suerte de hacer una comida con los padres y los niños, aún me emociono al hablar de esto. Ver cómo se despedían de mí y de mi hijo y cómo habíamos calado me hacía ilusión. Esa emoción fue algo mágico y brutal. Sigo teniendo relación con los padres y con David, que era con quien llevaba los equipos.

–Pregunta obligada, ¿si marca, lo celebrará?

–Estoy en casa, es diferente que si fuera en el Nuevo Vivero, no será con grandes alaridos, pero sí lo celebraré porque sería el primero con la camiseta del San Fernando; con algo de prudencia y respeto, pero sí.