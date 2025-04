Cruel varapalo en Almendralejo

El varapalo que se llevó el Extremadura en su partido ante el Sanse es de los que hacen pupa, de los que dejan una herida ... abierta en plantilla, cuerpo técnico y afición, de los que son difíciles de digerir. El Sanse no levantó el pie del acelerador y consiguió una victoria que dio a conocer sobre el terreno de juego las dificultades que tiene el equipo cada día. La situación es insostenible, y eso que el Extremadura consiguió competir durante gran parte del partido, pero acabó sucumbiendo.

Al final del partido no parecía que el Extremadura había perdido, ya que los jugadores se fueron a celebrar el encuentro con la grada como si de una victoria se tratase. Esta fue la forma que tuvo la grada de agradecer la entrega de los chavales, pese a la dura derrota.

Aunque el equipo era prácticamente el mismo a las dos semanas anteriores, con los cambios de Assane, Moi y Álex Guillén por Fran Rosa y los nuevos fichajes Pablo Vázquez y Abanga, se vio un Extremadura algo distinto, más atrevido. Los jóvenes futbolistas azulgranas se han soltado las ataduras que tenían en los primeros partidos en Primera RFEF y ya se atreven a mostrar todo el nivel que atesoran.

David García ayudó a José Cortés en un centro del campo muy creativo, con mucho control de juego e incluso con algún detalle de calidad que encendió las poco pobladas gradas del Francisco de la Hera, pero sufría en defensa ante un Sanse que acumulaba muchos jugadores en campo contrario, con los cuatro atacantes y un Borja Martínez que en defensa era lateral, pero que después se convertía en extremo.

Por esa banda izquierda empezaron a llegar los problemas para el Extremadura. Borja Martínez superaba con facilidad a sus defensores, porque a veces eran incluso dos, y el Sanse comenzó a acariciar el gol. Mientras tanto, el Extremadura se atrevía con algún disparo lejano de Fran Rosa que no ponía en peligro a Bañuz, pero que arrancaba algún aplauso del público local.

Pero el Sanse hizo ver que era superior en las áreas y tuvo tres ocasiones consecutivas y muy claras para inaugurar el marcador. La primera con un disparo de Raúl Hernández al poste tras una buena maniobra dentro del área; la segunda con una parada con la cara de Pablo Vázquez cuando el propio Raúl Hernández lo tenía todo para marcar; y la tercera con un taconazo de Jáuregi a un par de metro de la línea de gol que se marchó fuera.

Extremadura Pablo Vázquez; Peteiro, Murillo, Felices, Parada; José Cortés, David García (Carlos, min. 78), Mulero (Abel, min. 63), Fran Rosa; Mosquera y Abanga (Pau Silva, min. 78). 0 - 6 Sanse Miguel Bañuz; Carlos Barreda, Juanra, Gonzalo, Borja Martínez (Alejandro Ato, min. 79); Borja Sánchez (Mario González, min. 79), Dani Molina, Carlitos (Llorente, min. 71), Fer Ruiz (Javi Rueda, min. 71); Jáuregi y Raúl Hernández (Arturo, mi. 61). Árbitro Guzmán Mansilla. Amonestó con amarilla al local Peteiro (40); y al visitante Borja Martínez (48).

Goles 0-1: Fer Ruiz, min. 35. 0-2: Fer Ruiz, min. 50. 0-3: Jáuregi, min. 73. 0-4: Arturo, min. 83. 0-5: Llorente, min. 84. 0-6: Arturo, min. 90.

Incidencias Estadio Francisco de la Hera. Unos 1.000 espectadores.

Estas oportunidades eran el preludio de lo que vendría después. Pero el Extremadura no se arrugó ni le entró miedo en el cuerpo, sino que intentó, con sus armas, llegar a la portería de Bañuz. El problema es que no le daba para crear peligro y el Sanse veía pasar los minutos con más nerviosismo por no marcar que por encajar algún gol que le complicase el partido.

Y a diez minutos del descanso llegó lo que se barruntaba en la primera parte: el gol visitante. Borja Martínez, el mejor del cuadro madrileño, puso un centro exquisito al segundo palo. Ahí Fer Ruiz le ganó la partida a Parada y a Pablo Vázquez y remató a gol con mucha facilidad.

El Extremadura comenzó la segunda parte con ganas de hacer la igualada, pero pronto el Sanse se encargó de rebajar la euforia con la que los azulgranas habían saltado tras el descanso. Con una perfecta triangulación Borja Martínez –otra vez la pesadilla para los locales- llegó al lateral del área para poner un centro al segundo palo, donde Fer Ruiz controló y con una tranquilidad brutal puso el esférico en las redes de Pablo Vázquez con un buen disparo cruzado.

El Sanse no aflojó y pudo obtener una renta mayor poco después, pero entre el portero y la defensa sacaron un remate que incomprensiblemente no entró en la portería. El equipo de Manuel Mosquera sufría en defensa y no conseguía hacer excesivo daño a Bañuz. Es decir, que se repetía el papel que tuvieron ante el Talavera en el último partido en casa.

Pese a que todo en el partido estaba en contra, los chavales no perdieron la fe y dieron la cara en todo momento. Es más, Fran Rosa pudo conseguir el gol de la temporada, pero su lejano remate se encontró con el larguero y no con la red. Sin duda, la oportunidad más clara del choque.

La diferencia de calidad de un equipo y otro marcaba claramente el partido. Arturo, un jugador con tres temporadas en Segunda y muchas más en Segunda B, se marcó una jugada 'maradoniana' para regalar el tercero a Jáuregi, que empujó el esférico a puerta vacía. Si de por si el partido estaba sentenciado, este gol le añadió una losa más al Extremadura, que no se pudo levantar.

Por si fuera poco, el Sanse no levantó el pie del acelerador y siguió a lo suyo. Eso propició que Arturo, con un buen remate de cabeza, pusiese el cuarto en el electrónico y diese el quinto a Llorente con un pase atrás. La goleada se consumó con el último tanto de Arturo y dejó sobre el Francisco de la Hera la sensación de que el Extremadura no puede seguir mucho más tiempo así, ya que los jugadores compiten hasta que les da la gasolina y a partir de ahí sufre mucho contra equipos de dos categorías por encima. Lo visto en Almendralejo es una pena para el fútbol regional.