Carlos Cinta al rescate del Mérida

Vio centrar a Nando Copete desde la derecha, se acordó de su abuelo recientemente fallecido y embistió como un camión, no para celebrar el primer ... gol de la temporada de su equipo, sino para dedicárselo y acordarse de Ignacio Cinta. Se fue a la banda y no supo qué hacer, mientras sus compañeros le rodeaban para secarles las lágrimas y el estadio se caía. No por el gol, no por el empate, no por el punto… sino porque lo había marcado él. Su Carlos Cinta.

Un cuarto de hora para provocar una recuperación tras presión que metió a la grada en el partido; un gol que vale por dos, por el punto y la tranquilidad; y un centro al segundo palo que cabeceó Nando Copete al lateral de la red en el tiempo de añadido que casi da la victoria. «A mí no me importan los minutos que juegue o deje de jugar: yo salgo a comerme el campo y dar todo… y ya está», soltó de carrerilla tras el partido el niño de La Paz. Los goles, la emoción y la tensión llegaron cuando el partido se puso divertido, con ataques de Unionistas y réplicas del Mérida, que coincidieron con los peores minutos del equipo de Juanma Barrero, que lo recalcó varias veces en sala de prensa: «Así, como la segunda parte, no. El año pasado, sí; pero este año no podemos ganar los partidos así». Porque en esta ocasión fue al revés: el cuadro emeritense fue de más a menos. En la primera parte, salvo el último cuarto de hora por el cansancio, el Mérida dibujó sus mejores minutos en la categoría. Salió presionando arriba, controlando el juego y pisando área. Le volvió a faltar lo que le ha faltado hasta ahora: el último pase, un mejor centro, un remate más preciso. Pero estuvo más cerca de llevarse el partido ahí que cuando, con espacios en la segunda parte, empezó a generar más ocasiones claras de gol. Precisamente los cambios obligados por lesión de Unionistas (Iván Chapela cayó en el 15' y Mawi en el 22') colocaron mejor sobre el campo al equipo de Raúl Casañ, que se asentó en el partido cuando pudo hacer lo que mejor sabe hacer: colarse por banda, ponerla al área y acertar con un remate de los muchos hombres que descuelga. Las ocasiones más peligrosas del conjunto charro, todas, fueron así: centro lateral y remate. La defensa del Mérida, tanto Nacho González como en esta ocasión Bonaque, estuvieron sobresalientes… pero sufrieron como perros en cada centro lateral de Unionistas. ¿Qué pasó tras el descanso? Pero tras el paso por vestuarios, algo cambió. Ya desde los primeros segundos el Mérida no entró bien al partido y empezó a mostrarse impreciso, con urgencias y nervios, muy largo y descolocado en la presión. Y el partido empezó a convertirse en un correcalle de manual. Y entonces, tras una contra perfecta, Larrubia falló un clarísimo mano a mano que paró Salva de la Cruz; luego Bonaque tuvo que cargar lo suficiente para evitar un mano a mano claro de Losada contra Javi Montoya; Sandoval tiró desde lejos y obligó a emplearse abajo al guardameta unionista… Y en esas, llegó lo que todo el mundo se estaba oliendo: el gol. Que, para desgracia del Mérida, cayó del lado unionista. «Su gol viene porque un extremo nuestro quiere presionar a un central cuando la pelota aún la tiene su portero en las manos. Juega con el lateral, y a partir de ahí va todo en desequilibrio. Juegan fácil, te traen aquí, centran y cinco a rematar. No hemos estado cerca de robar el balón en esa jugada nunca. Hay que ordenarse. Íbamos de uno en uno y aquello parecía una película de Bud Spencer: 25 contra uno y en lugar de ir todos a la vez, van de uno en uno. Pues eso nos ha pasado. El ímpetu ese está muy bien, pero a veces hay que controlarlo», explicó Juanma Barrero la jugada del 0-1. Con el gol de Beneit, que cabeceó un centro medido solísimo en área pequeña, justo en el centro del triángulo formado por Javi Montoya, Bonaque y Nacho González, la realidad del Mérida se tornó en psicosis. Otra vez perdiendo en casa, sin marcar y tras cuatro partidos de Liga. Todo se le ponía de espalda: hasta un disparo de Llácer dentro del área que iba dentro o dentro lo sacaba a mano cambiada Salva De la Cruz. Pero entonces, cuando la desazón de todos (jugadores, cuerpo técnico, club y afición) no podía ser más cruel, Carlos Cinta vio cómo la ponía Nando Copete desde la derecha y… ya saben: al menos calentó el jarro de agua fría. Y así la semana empieza a verse de otra manera. El equipo volvió a competir, volvió a hacer muchas cosas bien, volvió a tener las dos últimas del partido en el ida y vuelta que fueron los últimos minutos… pero le sigue faltando gol. Otra semana con lo mismo, pero con otro puntito que bien pudiera haberse escapado. Mérida Javi Montoya; Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón (Nando Copete, 69'); Luis Acosta, Meléndez (Artiles, 69'), Kamal (Carlos Cinta, 80'); Fran Viñuela (Sandoval, 60'), Larrubia (Llácer, 60') y Lolo Pla. 1 - 1 Unionistas de Salamanca Salva de la Cruz; David Vicente, Mario Gómez, Antonio Leal, Jon Rojo; Héctor Nespral (Óscar Sanz, 74'), Tropi; De la Nava, Mawi (Losada, 22'), Beneit; e Iván Chapela (Ramón Blázquez, 15') (Juampa, 46'). Goles 0-1, Min. 78: Beneit. 1-1, Min. 85: Carlos Cinta.

Árbitro Abraham Domínguez Cervantes (del colegio andaluz). Amonestó a los emeritenses Álvaro Ramón, Meléndez, Sandoval, Nacho González y Nando Copete. Y a los visitantes Mario Gómez, Nespral, Antonio Leal, Topi, Losada y Beneit.

Estadio y hora. Alrededor de 2.500 espectadores en el estadio Romano José Fouto, 300 de ellos procedentes de Salamanca. Césped en perfectas condiciones. Felipe García Tarriño recibió un homenaje del club y aplausos de la grada, con motivo de su jubilación, tras sus 30 años de servicio al club.

