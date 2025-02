David Concha rompe la puerta de la titularidad y acerca al Badajoz al playoff

El Badajoz tiró de rabia, coraje, ambición... y de David Concha para certificar una remontada (2-1) que se gestó en apenas diez minutos, con ... los goles del cántabro y de Gorka Santamaría, que neutralizaban el tanto inicial de Sergio Llamas para el Real Unión. El extremo santanderino completó un partido muy notable más allá de su tanto. Desatascó cuando el fútbol no brotaba, se ofreció, dio salida, aportó temple y fue un cuchillo por su banda. Le sobra un talento que, cuando se alinea con su estado de gracia y confianza, le convierte en uno de los jugadores más diferenciales de la categoría. A lo práctico le unió lo plástico, con caracoleos, desbordes, regates, pisaditas, taconazos y un repertorio de recursos que nutrió a los pacenses para seguir escalando y acercarse al playoff. Se marchó sustituido en el 90 ovacionado y con la grada coreando su nombre. Concha rompió la puerta de la titularidad ante un Jové que lo había relegado a dos suplencias consecutivas y que no le ha convertido en uno de sus fijos desde su llegada.

Tardó poco en percutir por su costado el extremo santanderino, que apuró línea de fondo tras el saque de centro y mandó un balón bombeado al corazón del área que buscaba la cabeza de Gorka. Pérdida del Real Unión y acción calcada, Concha se interna por el carril zurdo, hacía un ovillo a su par y colgaba la pelota, aunque Dani Fernández no atinaba a controlar. Tenía ganas el ex del Racing. En general se mostraba dinámico el Badajoz arriba, con presión alta, acumulando hombres y generando superioridades. En cinco minutos, los irundarras ni olieron el esférico. Pero en la primera acción trenzada, gol visitante. Transición vertiginosa que pilló algo blandos atrás a los pacenses con un mal repliegue. El balón le llega a Sergio Llamas, que desde la frontal fusila completamente solo a Gonzalo Crettaz.

Mazazo para un conjunto blanquinegro que parecía entonado y muy metido. El golpe bajó levemente las revoluciones, pero Concha volvía a la carga, aunque su pase raso lo interceptaba desde el suelo un zaguero visitante. Se reclamó penalti desde la grada por mano. Trataban los extremeños de recuperar la iniciativa y retomar la trama del partido desde donde se quedó antes del tanto del rival. Pero atrás se mostraba nervioso y eso se empezaba a trasladar a la construcción. Isi Gómez apenas aparecía y sin él el campo se hacía muy largo, con mucha distancia entre líneas.

CD Badajoz Gonzalo Crettaz, Dani Fernández, José Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego, Miguel Núñez, Isi Gómez (Otegui, min. 80), Zelu (Adilson, min. 71), Dani Aquino (Clemente, min. 80), David Concha (Adri Cuevas, min. 90) y Gorka Santamaría. 2 - 1 Real Irún Irazusta, Kijera, Senar, Iván Pérez (Mikel Padrera, min. 85), Barbu, Jagoba Beobide (Alain, min. 67), Sergio Llamas, Elizondo (Enrique Rivero, min. 46), Seguín (Capelete, min. 77), Nacho Sánchez (Carlos Bravo, min. 77) y Kun Temenuzhkov. Goles : 0-1, min 5: Sergio Llamas. 1-1, min. 34: David Concha. 2-1, min. 43: Gorka Santamaría.

Árbitro: Guzmán Mansilla (comité andaluz). Amonestó a Isi Gómez, Gorka Pérez, Clemente y Gorka Santamaría en el Badajoz. Expulsó con roja directa a Aitor Pascual (en el banquillo).

Incidencias : Nuevo Vivero, 3818 espectadores.

Las dos entregas marradas por Josema y Dani Fernández, rifando sendos pelotazos innecesarios evidenciaban cierto cortocircuito. Hacía falta control, pausa y macerar la jugada. Pero el Badajoz era muy previsible en ataque estático y carecía de espacios ante un conjunto vasco bien pertrechado que no dejaba fisuras. Kun y Sergio Llamas eran un incordio constante, con el relevo de Elizondo y Seguín en tres cuartos de campo, obligando al Badajoz a reiterar un exasperante limpiaparabrisas.

Los locales se nutrían de los chispazos de Concha, que de nuevo volvió a desbordar por la izquierda forzando una falta escorada. Zelu ejecutó con mucha potencia y un efecto muy cerrado y Pardo a punto estuvo de igualar la contienda en el minuto 31, pero el remate lo repelió el poste. Y el empate llegó por inercia e insistencia. David Concha (quién si no) recogía en el segundo palo un centro a la deriva que se paseó por toda la retaguardia sin que encontrara despeje y tras un rechace el cántabro la empujaba a placer para poner las tablas (1-1).

Pero el Badajoz seguía cometiendo los mismos pecados y a punto está de costarle repetir la penitencia del génesis del encuentro. Pérdida absurda y falta obligatoria cerca del vértice del área. El disparo de Seguín se marchó rozando la escuadra.

Fue un lapsus que enmendó pronto. En el 43, al borde del descanso, sin dejarle apenas capacidad de reacción al Real Unión, los blanquinegros le dieron la vuelta al marcador. Zelu se resbalaba al sacar un córner y el esférico llegaba a la banda opuesta, desde donde Josema asistió a Gorka Santamaría, que marcaba los tiempos de manera impecable en el salto para darle la parábola exacta a su testarazo, que se colaba lejos del alcance de Irazusta. Doce tantos (al igual que Quiles, del Deportivo) suma el pichichi del grupo 1 de Primera RFEF.

Al inicio de la segunda mitad se cambiaron las tornas. Era el Real Unión el que era incapaz de dar con la fórmula para imprimir fluidez a su fútbol, con muchas dificultades para salir de su cueva. Pero el Badajoz seguía concediendo atrás y eso daba vida a los visitantes, que a punto estuvieron de poner en apuros a Gonzalo tras una cesión errónea de Dani Fernández. No pasó a mayores, pero jugaba con fuego el equipo de Jové. No estaba acertado Aquino, impreciso y sin la clarividencia habitual, aunque trabajó sin descanso para apoyar en la muralla de contención. Ni él ni Isi Gómez sacaban a relucir su talento y eso mermaba las opciones de éxito de la ofensiva local. Concha perdió algo de efervescencia, pero volvió a protagonizar lo más peligroso de los pacenses hasta el ecuador de la segunda mitad con un disparo demasiado cruzado que no atinó a dirigir entre los tres palos. Los pacenses contenían las aisladas acometidas irundarras, que fueron dispersas y sin la capacidad de inquietar con fundamento. Desde ahí hasta el final, el Badajoz contemporizó y dejó correr el reloj, aprovechando el oxígeno de Adilson y de Otegui en la medular.