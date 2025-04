Adilson levanta pasiones en el Nuevo Vivero

El Badajoz se estrenó ante los suyos con un empate (1-1) frente un adversario de alcurnia, un Córdoba poco rodado pero con ciertas dosis ... de calidad que marcaban la diferencia, aunque no fue superior a los blanquinegros. Adilson se erigió en el protagonista, levantando a los espectadores de los asientos con su desparpajo y marcando el tanto que abría el marcador. Carracedo empataba en el 72 para el conjunto califa.

Es difícil que en pleno mes de agosto, recién iniciada su segunda quincena, haya una respuesta multitudinaria a un partido de pretemporada. Pero había ganas. Apenas salió Kike Royo a calentar, el más madrugador con diferencia, y el aplauso cerrado de la grada se hizo notar. La tribuna presentaba un buen aspecto y se percibía esa necesidad de que el fútbol volviera a ser protagonista, tras tres meses de orfandad en el rebautizado Civitas Nuevo Vivero.

Antes de que rodara el balón, fue el turno de la presentación de la plantilla, momento en el que se fueron nombrando a los integrantes del cuerpo técnico (con ovación especial para Isaac Jové, que se sentaba por primera vez en el banquillo del feudo pacense) y por supuesto de la plantilla, con muchas caras nuevas que conocer. Todos recibieron el aplauso y el cariño de la afición blanquinegra, que mostró especial efusividad con Adilson, que cumple su cuarta temporada, y Francis Ferrón, en su segunda etapa, pero, sobre todo, con Kike Royo, el retorno más esperado. «Cada semana nos vamos a dejar la piel por el escudo para que os sentáis orgullosos de nosotros», eran las palabras del meta riojano en representación del vestuario.

La primera conclusión se pudo leer en la alineación, totalmente idéntica a la que Isaac Jové planteó en el triunfo en Pueblonuevo frente al Montijo, con Kike Royo, Acuña, Carlos Cordero, Mariano Gómez, Luis Valcarce, Raúl Palma, Theo Chendri, Adilson, Zelu, Alfaro y Ferrón. Es tiempo aún de probaturas, pero sin duda la alineación es significativa y da muchas pistas tratándose del último test serio de la época estival.

El primer enfado de Kike Royo con su zaga se hizo esperar poco. Carracedo enfilaba la línea de tres cuartos conduciendo el balón mientras los defensores pacenses reculaban y le permitían ganar metros, el disparo del extremo cordobesista no entrañó peligro y se marchó desviado, pero faltó contundencia en la primera aproximación visitante. El Badajoz permanecía junto, cómodo con que el rival dispusiera de la posesión, esperando agazapado al mínimo resquicio para lanzar un latigazo a lomos del cordel Adilson, que protagonizó la primera contra asociándose con Ferrón, que le devolvió la pared en al frontal del área y el luso centró para la irrupción de Zelu, cuyo disparo fue bloqueado a córner. Celeridad y precisión en la ofensiva. Ferrón tendría acto seguido la opción de inaugurar el marcador ante la lentitud del meta Carlos Marín en ceder el balón, lo cual concedió tiempo al ariete andaluz a taponar el envío y alojar el esférico en la red, pero le había rebotado en la mano. La medular pacense permanecía desierta, con Chendri y Raúl Palma inéditos, pero es que Adilson aglutinaba con sus internadas todo el protagonismo ofensivo, con jugadas muy verticales y transiciones muy rápidas que apenas se cocinaban en tres toques.

Badajoz Kike Royo, Acuña, Carlos Cordero, Mariano Gómez, Luis Valcarce, Raúl Palma, Theo Chendri, Adilson, Zelu, Alfaro y Ferrón. También jugaron Burlamaqui, Calderón, Soto, Edu Sáchez. Mancuso, Borja García, Narváez, Álvaro Sánchez, Fernando Moreno y Álex López. 1 - 1 Córdoba Córdoba: Carlos Marín, José Ruiz, Gudelj, José Cruz, José Calderón, Diarra, Ramón Bueno, Carracedo, Miguel de las Cuevas, Simo y Sergio Benito. También jugaron Adrián Fuentes, Kike Márquez y Javi Flores. Goles: 1-0: Adilson, min. 50. 1-1: Carracedo, min. 72.

Árbitro: Pablo Gargantilla Fernández (comité extremeño). Amonestó a Gudelj en el Córdoba.

Incidencias: Civitas Nuevo Vivero, con unos 3.000 espectadores en las gradas.

El técnico local no paraba de dar instrucciones desde la banda. Desconocido hasta la fecha en esos menesteres, demostró ser intenso, comunicativo y nervioso, rebasando el perímetro del área técnica con frecuencia. Era un partido para fijarse en detalles, para observar con lupa las prestaciones de los fichajes. Y Luis Valcarce dejó alguno. Subió poco por su banda, pero se percibían las hechuras de un futbolista curtido en el fútbol profesional, con amplia experiencia en Segunda. Su temple y algún caño despertaron la admiración del público. También la envergadura y el dominio por alto de Mariano, con una presencia imponente en la cueva.

El Córdoba sobaba más la pelota, pero no concretaba. Sí tuvo la oportunidad de hacerlo en una indecisión atrás de los locales, que Sergio Benito trató de aprovechar explotando su velocidad, aunque se fue escorando y su pase de la muerte no encontró rematador, el lanzamiento posterior de Diarra se marchó por encima del larguero. Era un aviso, pero el Badajoz respondió con otro en el minuto 38, sin amilanarse. Alfaro ponía la directa trazando una diagonal y la cedía perpendicular a la portería de Carlos Marín para Ferrón, que no atinaba en su derechazo, muy defectuoso. Acto seguido, nuevo capítulo de las diabluras de Adilson, que dribló sin descanso y su disparo con destino a la cepa del poste lo sacó la zaga. El coliseo blanquinegro coreaba su nombre.

Tras el paso por vestuarios, el Badajoz tuvo una salida fulgurante, con Alfaro aprovechando una ley de la ventaja para ceder a Zelu, aunque la zaga estuvo más rápida y se anticipó antes de que conectara con el balón. Habían pasado cinco minutos y faltaba alguna genialidad de Adilson. En este caso no lo fue, pero sí el premio a su insistencia, porque quizás en la ocasión menos clara fue en la que encontró la recompensa del gol. Eslalon por el vértice del área, dispara y rebota en la pierna de un central despistando a Carlos Marín (1-0). La tribuna era un clamor.

Las piernas cargadas y la sucesión de interrupciones por los cambios cortó el ritmo del choque, más pesado y espeso que en la primera parte. El Córdoba supo leer ese momento del partido y, tras un rechace, Carracedo establecía el empate metiendo la pierna en el punto de penalti (1-1). Los andaluces recogían el testigo y atacaban a ráfagas, con Adrián Fuentes y Javi Flores poniendo a prueba a Narváez. Lo más potable en el último cuarto de hora pacense fue la ejecución de una falta de Calderón, que rozó el palo. A pocos instantes del final, Carracedo tuvo el triunfo para el Córdoba tras recibir un pase filtrado, pero en el mano a mano la picó demasiado.