San Crettaz bendito evita la pasión del Badajoz

Gonzalo Crettaz salvó los muebles. Sin paños calientes. El Badajoz sumó un punto (0-0) insuficiente ante un rival directo en la pelea por acceder ... al playoff gracias a la actuación del meta argentino, que sacó una mano imposible en la fase final de la primera parte y que detuvo un penalti en la segunda. Fue un partido gris de los blanquinegros, maniatados por la solidez táctica del Calahorra.

La principal duda en el once de Isaac Jové residía en quién ocupaba la vacante de Dani Fernández en la banda derecha, ante la SD Logroñés apostó por Jesús Clemente, pero para el duelo de este sábado se decantó por Truyols, una decisión que tuvo que rectificar tras el paso por vestuarios decantándose por el extremeño. Lo demás, lo esperado, con David Concha ya plenamente asentado en la titularidad y con el retorno de Isi Gómez y Gorka Pérez tras sus respectivas sanciones.

Ambos equipos demostraban en los primeros compases que no les quemaba el balón y trataban de apropiarse del control del juego para exigir al rival y abrir espacios. Fue el Calahorra el que recibió los primeros réditos con esa estrategia en forma de acercamiento con una transición muy veloz orquestada entre Carlos Vicente y David Soto, que permitieron a Jon Madrazo perfilarse para el disparo, aunque el esférico quedó varado entre un mar de piernas. Repliegue lento y concesión atrás en los primeros compases, un pecado capital que ya les condenó a los blanquinegros ante el Real Unión en el último partido en casa. Era una acción aislada, pero tuvo una tímida réplica tras una pérdida temeraria de Isi Gómez a pocos metros de la frontal del área, rifando un pase horizontal que terminó en los pies de Jon Madrazo, cuyo lanzamiento fue inocuo.

Aprovechaba el desconcierto el conjunto rojillo, que volvía a merodear por las inmediaciones de Gonzalo Crettaz sin probar sus guantes. En este caso era David Soto quien la mandaba muy alto. Se percibía algo blando atrás al Badajoz, poco expeditivo. A falta de opciones por su banda, David Concha permutaba con Zelu y se metía por dentro buscando sorprender. Trataba de hacer la guerra por su cuenta el cántabro, pero era un acordeón en las coberturas la escuadra riojana, muy encima de los hombres con talento del Badajoz.

CD Badajoz Gonzalo Crettaz, Truyols (Clemente, min. 46), José Pardo, Gorka Pérez, Miguel Núñez, Isi Gómez (Otegui, min. 74), Zelu (Adri Cuevas, min. 84), David Concha (Tahiru Awudu, min. 74), Dani Aquino (Adilson, min. 46) y Gorka Santamaría. 0 - 0 Calahorra Julio Iricíbar, Eneko Zabaleta, Cristian Fernández, Mario Gómez (Andoni Ugarte, min. 83), Iñigo Zubiri, Tarsi Aguado, Jesús Álvarez, Carlos Vicente, Álex Arias (Manuel Ramírez, min. 72), Jon Madrazo (Ander Zoilo, min. 79) y David Soto Árbitro: Muñoz Pérez (comité valenciano). Amonestó a Cristian Fernández en el Calahorra y a Tahiru en el Badajoz.

Incidencias: Nuevo Vivero, 6.337 espectadores.

Fue una individualidad lo que despertó del letargo en el minuto 24. Zelu recibía en tres cuartos de campo del Calahorra, cuya defensa reculaba a su avance, lo que aprovechó el extremo gaditano para sacar la mira telescópica y lanzar un misil a la meta de Julio Iricíbar que hizo bailar el larguero. Faltaba una chispa que prendiera la mecha y parecía que la ofensiva pacense adquiría fulgor, segundos después, Gorka Santamaría recibía escorado en el vértice izquierdo del área y su chut lo mandaba al lateral de la red. En todo caso, el equipo de Jové no estaba cómodo, si se aventuraba por las alas, nunca llegaban con superioridad a los metros finales y, por dentro, Taris Aguado, casi incrustado en el eje defensivo, y Jesús Álvarez, desconectando a Miguel Núñez e Isi Gómez, inutilizaban la medular blanquinegra.

El Badajoz se difuminaba ante su propia inoperancia y el hasta ahora agazapado Calahorra aprovechaba para lanzar su ofensiva. De una tacada, en los cinco últimos minutos, aglutinó las ocasiones más claras. Circulación cómoda y en pocos toques que aprovecha David Soto, recorta, se la habilita a su pierna buena y lanza un zurdazo que repele con apuros Gonzalo. El rechace lo caza Jon Madrazo, que mete la pierna y la pelota se estrella contra el travesaño botando en la línea de gol. Olía la sangre el plantel rojillo y se fue a por su presa. Acto seguido, Álex Arias servía un córner y el cabezazo en el punto de penalti se colaba a trompicones por el palo derecho, pero apareció la mano milagrosa de Gonzalo Crettaz, que rectificó en su estirada felina para volar y evitar el primero. Paradón. Los nervios abrumaban a los blanquinegros, que achicaban agua, y el público se contagiaba de dicha inseguridad. Primeros pitos a los suyos.

Jové movía ficha en el descanso. El experimento de Truyols como lateral duraba 45 minutos, dando la alternativa a Clemente. No fue el día del balear, algo desconcertado en esa labor. El canterano pacense se metió hasta la cocina a los pocos minutos de entrar dando una profundidad por el flanco diestro de la que careció en la primera parte. Salía también un Aquino sin mordiente ni ritmo. No termina de recuperar su mejor versión el murciano. Se le nota frustrado y sin clarividencia. En su lugar entró un eléctrico Adilson, que en su primera aparición ya espoleó al público y a sus compañeros. Faltaban destellos en medio de cierta penumbra. Los cambios eran tan lógicos como necesarios y aunque no se tradujo en una revolución inmediata, los blanquinegros transmitían otro aire. Por su parte, el Calahorra mantenía su estrategia y no sufría. Representativa fue una acción en el minuto 61 en la que David Concha recibía de espaldas en la línea divisoria y Madrazo, David Soto y Eneko le cercaban asfixiándole. No tuvo margen de maniobra el santanderino.

Los riojanos esperaban su momento y les llegó. Error en la salida de Josema que acaba en un centro al corazón del área, y penalti. Muy ingenua toda la zaga en una jugada evitable. Pero Gonzalo Crettaz estaba empeñado en ser el héroe. Tras varios minutos de demora por una lesión de Concha, David Soto lanzó la pena máxima algo centrada y el meta argentino la sacó con los pies para delirio de la grada, que estalló de júbilo.

Los locales trataban de estirarse, pero de manera plomiza y previsible. Fue Zelu el que estuvo a punto de inaugurar el marcador con un latigazo de falta que impactó con el larguero, el segundo en la cuenta del andaluz. La respuesta de los visitantes no se haría esperar, con Imanol Barace fallando una ocasión cantada que inexplicablemente no acabó en gol con un disparo muy desviado a escasos metros del marco tras realizar otra gran parada Gonzalo. El mismo protagonista volvió a tener en sus botas el triunfo con un balón franco delante de la meta pacense, pero volvió a perdonar.