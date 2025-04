Con o sin Copa, el Mérida pone fin a un curso brillante

Aunque pierda en el Cerro del Espino y se quede a un escalón de la Copa del Rey, Juanma Barrero va a opinar el domingo ... lo mismo que este último viernes: «No creo en un resultado para cambiar la valoración de un largo trabajo. Somos lo que somos y eso no se va a borrar ganemos o perdamos en la última jornada».

¿Y cuál es esa valoración de su Mérida? «Pues que hemos estado de notable alto o sobresaliente bajo. Soy muy perfeccionista y me cuesta poner un diez. A veces no es que hayamos podido hacer algo más, sino que nos hemos equivocado en decisiones, en maneras de actuar… Nos ha faltado eso para alcanzar la perfección, pero nos hemos quedado cerquita. Ha sido una temporada muy brillante, no por los resultados sino por la forma de conseguirlos. A mí me ha gustado la forma de jugar y de competir de mi equipo, me he divertido mucho», opinó sobre el trabajo de su plantilla el técnico emeritense.

Pero ahora imagínense que gana al Rayo Majadahonda y pierde Unionistas en Fuenlabrada y el equipo le pone la guinda de la Copa a la temporada… Es una carambola complicada pero no imposible. De hecho, en el vestuario del Mérida están convencidos de que si ganan, se meten: «Yo creo que sí… creo y quiero pensar en eso. Lo que podemos controlar nosotros es nuestro partido y hasta ahí podemos llegar. Si es que no, pues hemos hecho todo lo que podíamos».

Rayo Majadahonda: Lucho; Aldalur, Ofoli, Casado, Pinillos; Javi Ros, Mario García, Néstor, David Rodríguez, Alayeto; y Nando. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Meléndez, Dani Lorenzo, Sandoval, Larrubia; Chuma y Cinta. Árbitro: Sergio Usón Rosel, del comité aragonés.

Estadio y hora: Cerro del Espino, 19.30.

Fuenlabrada y Rayo Majadahonda se juegan la salvación, pero mientras el primero no depende de sí mismo, el segundo sí. «No siempre ganan los que más lo necesitan en la última jornada. Tienes que tener las cosas claras, ser un buen equipo y gestionar muy bien las emociones dentro de un partido. Decimos que el que más lo necesita lo va a demostrar más, pero eso también genera más ansiedad e intranquilidad», explica desde su experiencia Juanma Barrero.

La expedición, que sale este sábado temprano hacia Madrid, viajará al completo después del último entrenamiento de la temporada este viernes: todo el cuerpo técnico, incluido los fisios, y toda la plantilla, incluido Luis Acosta, la única baja por acumulación de amarillas. O mete hombre por hombre: Busi, Kamal o Ben Hamed. O vuelve a apostar por dos puntas: Meléndez y Dani Lorenzo en el medio y Chuma y Cinta arriba. «Son las dos opciones que barajamos y me toca romperme la cabeza ahora», señala Juanma, porque la clave es si mover o no a Dani Lorenzo de una posición en la que es oro.

En la primera vuelta, ya con Alfredo Santaelena en el banquillo majariego, el Rayo sorprendió al Mérida en el Romano (1-2). «Solo tenemos que fijarnos en nosotros. Yo estoy tranquilo y tengo confianza porque sé que el equipo está compitiendo fenomenal y tira para arriba en las adversidades. Lo que no tenemos que hacer es volvernos locos y querer ganar el partido en el minuto uno», dijo en la previa el entrenador madrileño, un punto por encima del descenso tras una sola victoria en los últimos ocho partidos.

«A mí lo que me gustaría es volver a ver a mi equipo competir bien y hacer un buen partido», continúa Juanma Barrero. «Los dos nos jugamos cosas. Así que habrá que adaptarse a lo que pueda pasar y a los cambios que pueda introducir el rival. Pero tenemos que ser lo que hemos sido fuera de casa últimamente con balón y sin balón. No nos vale el empate, así que si llegamos así al tramo final pensaremos otra vez en romper el partido, pero no sabemos… A lo mejor son ellos los que se ponen nerviosos antes y lo rompen primero». Volverá a no estar solo el Mérida en las gradas porque, se clasifique o no para la Copa del Rey a eso de las 21.30 horas, termina un curso para recordar y celebrar.