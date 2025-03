La Copa aguarda en casa del líder

Siempre que el Mérida ha viajado a este tipo de campos ha salido muy satisfecho de sí mismo. Véase Vigo, Ferrol, Córdoba, Riazor, Valdebebas… y ... ahora desea repetirlo en Alcorcón. Aunque aquí dobla la apuesta: el conjunto amarillo es el líder, el menos goleado y se está jugando el ascenso directo a falta de tres jornadas para el final. Sus números y la solidez de su juego son indiscutibles, como ya sufrió el Romano en la primera vuelta.

Pero si el cuadro amarillo se está jugando depender de sí mismo en las últimas dos jornadas para retornar directamente al fútbol profesional, el Mérida se está jugando el último puesto que da acceso a la Copa del Rey. Si no gana, continuará el Mérida a uno o dos puntos de distancia del Unionistas, que marca la plaza y al que le tiene ganado el golaveraje. Pero si consuma el milagro en Santo Domingo, los emeritenses pasarán a depender de sí mismo para dibujarle un gran colofón a la temporada: superarían a los charros en la tabla y se la jugaría ante Córdoba y Rayo Majadahonda.

Y entre esto, el potencial del rival que le espera y los dos autobuses, varias decenas de coches y los emeritenses afincados en Madrid que se acercarán al partido, el equipo de Juanma Barrero no se puede permitir el despiste de salir como hace quince días en Algeciras. «El reto es lo suficientemente motivador para salir metidos e intensos y hacer un buen partido», avisó el técnico romano en la previa. «Y a partir de ahí, tranquilizar a los jugadores, para que cuando tengamos el balón no sintamos presión y tensión. Nos tiene que durar la pelota porque si no, con la calidad que tienen ellos, estaríamos jugando con fuego muchos minutos».

Alcorcón: Jesús Ruiz; Pablo García, Babin, Castro, Morillas; Mosquera, Moyano, Javi Lara, Berto González, Bustos; y Chiki. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, Busi o Larrubia, Sandoval, Dani Lorenzo; Chuma o Cinta. Árbitro: Alberto Gómez Lameiro, del comité gallego. Estadio y hora: Santo Domingo, 18.00.

Lo repitió varias veces Juanma Barrero antes de subirse al autobús: «hay que ser nosotros mismos», «un equipo valiente», «ser atrevidos como lo hemos sido en otros campos», «la valentía que nos suele caracterizar», «intensos y agresivos en la presión», «el reto es ser nosotros mismos», «¿he dicho que tenemos que ser atrevidos?». Es decir, como en los últimos cinco partidos… menos el de Algeciras.

Por primera vez en mucho tiempo, el Mérida afrontará el choque sin bajas. Tiene Juanma Barrero a todos los futbolistas a su disposición para poner el once que desee, planificar el mejor plan B posible y elegir la idea de juego que prefiera. Con la vuelta de Dani Lorenzo a la mediapunta, las dudas vuelven a repartirse en banda y arriba. Sandoval y Akito para la izquierda, Larrubia y Busi para la derecha y Nando Copete, Chuma y Cinta para el ataque.

Por su parte, el técnico alfarero, Fran Fernández, solo cuenta con la baja por sanción del extremo diestro Víctor García. «No me preocupa, esa demarcación está bien cubierta», tranquilizó en la previa. «A los dos equipos solo nos valen los tres puntos, así que será un partido atractivo y complicado para ambos. El equipo ya ha cumplido con el objetivo marcado por el club, que era meterse en playoff. Ahora queremos más. Pero eso es muy fácil decirlo. Ahora hay que demostrarlo en el campo y se tiene que notar este domingo».

Juanma, que visitará por primera vez como primer entrenador un estadio y un lugar que le reportan excelentes recuerdos, lo tiene clarísimo: «A partir de que seamos nosotros mismos, si ese día ellos tienen acierto, estás jodido».