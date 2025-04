El control en la medular, premisa necesaria para dar solidez al Badajoz

La evolución es un proceso sujeto a las veleidades de diversos factores y el éxito depende de la capacidad para adaptarse a cada una de ... las variables. Y en ese camino se halla el Badajoz, que trata de blindarse con el arsenal táctico de José María Salmerón. El técnico almeriense fue claro en su presentación y se alejó de dogmas doctrinarios sobre un estilo innegociable: «quiero mejorar todas las fases del juego», ha postulado insistentemente desde su llegada. Aunque durante su trayectoria ha dejado pistas más que evidentes sobre los principios que promulga y que trata de plasmar en su juego. Dos de ellos han quedado manifiestamente patentes, sobre todo tras el parón copero. Porque los pacenses se han mostrado por fin como un bloque compacto y ordenado, pese a sus desconexiones, viejos vicios que deben ir limando para evitar aumentar la factura de puntos.

El preparador andaluz tardó poco en identificar los puntos fuertes de su grupo, la velocidad en las transiciones y la famosa verticalidad. Aunque la idea de Salmerón es articular un híbrido que de momento se resiste. Porque correctamente canalizado el frenesí ofensivo tras las recuperaciones es un bastión muy potente, sobre todo con especialistas en la materia como Adilson, Zelu, Alfaro o David Soto. Antes eran chispazos esporádicos y no siempre bien comandados y ahora componen el principal argumento ofensivo e intimidatorio de los extremeños. Ese ha sido el progreso más notorio, pulir una virtud silvestre y sin domar.

Ese plan funciona cuando la puntería acompaña y las espaldas están bien cubiertas porque el repliegue es preciso, las coberturas puntuales y el rival muestra sometimiento e incapacidad para contrarrestar esas ráfagas. Ferrón adquiere un papel poco vistoso pero fundamental como artificiero, abriendo brechas en la retaguardia con su trabajo entre los centrales para que los pasillos entre líneas sean más diáfanos. Así ocurrió ante el Sanse en Matapiñonera, donde el Badajoz no solo ganó, sino que además impuso su ley y dio un clínic de cómo castigar a la contra y no descubrirse atrás. Los madrileños sufrieron con virulencia una efectividad inusitada de los blanquinegros, que anularon cualquier capacidad de respuesta.

Sin embargo, otras veces, aventurarse a ir con el machete entre los dientes a la guerra con un oponente que sublima tu principal recurso puede ser una decisión atrevida: «hemos visto que de los 26 goles que lleva el Córdoba, 14 son en transiciones», advertía en la previa del duelo ante el conjunto califa el entrenador blanquinegro. Y quien avisa no es traidor, porque el daño que provocó Puga desde la banda derecha en cada internada fue la principal muestra de que el correcalles que se libró en el duelo del pasado sábado en el Nuevo Vivero fue una ruleta rusa con una pistola trucada a favor de los intereses visitantes. Es cierto que los pacenses se fueron al descanso con ventaja y que no le perdieron la cara al choque, no se amilanaron exhibiendo una valentía que a priori tuvo recompensa con un parcial favorable, pero que no supo conservar. Comentaba Salmerón que «pudimos ganar al Córdoba», pero sin detener ese caudal incesante de acometidas era improbable. Carracedo, Casas y Willy, más el incombustible Puga, descosieron a un Badajoz todavía quebradizo en su fiabilidad defensiva y que cayó a plomo en el césped cuando el Córdoba se restableció del aturdimiento que le causaron los golpes de la primera parte. «Nos ha faltado tener la pelota para gozar de mayor control y que el Córdoba nos llegara menos. La idea es que la gente tuviera responsabilidad de generar juego y tuviéramos iniciativa en el momento de la pérdida».

Justo ese temple y dominio en fases concretas le faltó y sigue siendo la asignatura pendiente. La medular fue un solar sin más actividad que ser territorio de paso fugaz. Mancuso bastante tuvo con multiplicarse en la contención y Raúl Palma carecía de apoyos, además de que se veía obligado en muchas ocasiones a bajar hasta el balcón del área para recibir y dar salida al balón. Faltó un equilibrio y una pausa que sí permitieron apuntalar la ventaja en el choque ante el Sanse, con Javi Ros bien custodiado en el centro del campo y cerca de los hombres de vanguardia, lo cual permitía asociaciones directas y obligaba a los locales a intensificar los esfuerzos para neutralizar un juego más dinámico y menos previsible. Hombres como Burlamaqui o Théo Chendri también están llamados a aportar esa facultad, aunque su participación no está siendo preponderante.